Apple MacBook Pro: MacBook Pro के नए मॉडल्स का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. ऐप्पल ने इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अगले कुछ हफ्तों में MacBook Pro मॉडल्स को M5 Pro और M5 Max चिपसेट से अपग्रेड कर सकती है. कहा जा रहा है कि macOS 26.3 सॉफ्टवेयर साइकिल के दौरान अपग्रेड मैकबुक उतारे जा सकते हैं. यह साइकिल फरवरी-मार्च के बीच चलता है. ऐसे में नए मैकबुक प्रो मॉडल की लॉन्चिंग अब ज्यादा दूर नहीं दिख रही है. बता दें कि ऐप्पल 2026 में 20 नए प्रोडक्ट्स लाएगी, जिनमें से यह एक होगा.



नए मॉडल्स में क्या बदलेगा?

डिजाइन के मामले में नए मॉडल में ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. ऐप्पल 2021 में लाए गए मैकबुक प्रो के डिजाइन को हर चिप जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड करती आई है और अपकमिंग M5 Pro और M5 Max मॉडल में भी यही डिजाइन कंटिन्यू रहने की संभावना है. हालांकि, इस बार कंपनी ने कलर ऑप्शन लॉन्च कर सकती है. डिस्प्ले की बात करें तो पीक ब्राइटनेस में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नया OLED डिस्प्ले, पतली चेसिस और नए स्टाइल का कैमरा M6 लाइनअप के साथ दिया जा सकता है. इसका मतलब है कि रीडिजाइन्ड मैकबुक प्रो मॉडल के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.

कैमरा में भी ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं

मैकबुक प्रो के M5 Pro और M5 Max मॉडल में कैमरा अपग्रेड की भी संभावना नहीं दिख रही. इसमें भी मौजूदा मॉडल वाला 12MP फेसटाइम कैमरा मिलेगा, लेकिन प्रोफेशनल यूजर्स के लिए इसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट किया गया है. ओवरऑल अपग्रेड की बात करें तो M5 Pro और M5 Max दोनों ही TSMC की थर्ड-जनरेशन 3nm प्रोसेस पर तैयार हुई है और मौजूदा मॉडल की तुलना में 15-25 प्रतिशत तक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है. साथ ही यूजर्स को इसमें इम्प्रूव्ड ग्राफिक्स और एआई कैपेबिलिटीज मिलेंगी.

कितनी रह सकती है कीमत?

जानकारी के अनुसार, ऐप्पल M5 Pro और M5 Max के इंटरनल लेआउट पर नए सिरे से काम कर रही है, जिसे फ्लेक्सिबल कॉन्फिगरेशन की सहूलियत मिलेगी और थर्मल मैनेजमेंट भी बेहतर होगा. नए मॉडल में मेमोरी और स्टोरेज भी मौजूदा जनरेशन के बराबर रहने की उम्मीद है. कीमत की बात करें तो यहां भी ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और ये 1.89 लाख से 2.09 लाख रुपये की रेंज में लॉन्च हो सकते हैं.

