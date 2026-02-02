हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनए Apple MacBook Pro का इंतजार जल्द होगा खत्म, नई चिप के साथ किया जाएगा अपग्रेड, जानें क्या होंगे बदलाव

नए Apple MacBook Pro का इंतजार जल्द होगा खत्म, नई चिप के साथ किया जाएगा अपग्रेड, जानें क्या होंगे बदलाव

Apple MacBook Pro के नए मॉडल का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. ऐप्पल इसे M5 Pro और M5 Max चिपसेट के साथ अपग्रेड करेगी. अगले कुछ हफ्तों में यह मॉडल लॉन्च हो सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Feb 2026 02:11 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Apple MacBook Pro: MacBook Pro के नए मॉडल्स का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है. ऐप्पल ने इसे लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अगले कुछ हफ्तों में MacBook Pro मॉडल्स को M5 Pro और M5 Max चिपसेट से अपग्रेड कर सकती है. कहा जा रहा है कि macOS 26.3 सॉफ्टवेयर साइकिल के दौरान अपग्रेड मैकबुक उतारे जा सकते हैं. यह साइकिल फरवरी-मार्च के बीच चलता है. ऐसे में नए मैकबुक प्रो मॉडल की लॉन्चिंग अब ज्यादा दूर नहीं दिख रही है. बता दें कि ऐप्पल 2026 में 20 नए प्रोडक्ट्स लाएगी, जिनमें से यह एक होगा. 
 
नए मॉडल्स में क्या बदलेगा?

डिजाइन के मामले में नए मॉडल में ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है. ऐप्पल 2021 में लाए गए मैकबुक प्रो के डिजाइन को हर चिप जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड करती आई है और अपकमिंग M5 Pro और M5 Max मॉडल में भी यही डिजाइन कंटिन्यू रहने की संभावना है. हालांकि, इस बार कंपनी ने कलर ऑप्शन लॉन्च कर सकती है. डिस्प्ले की बात करें तो पीक ब्राइटनेस में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नया OLED डिस्प्ले, पतली चेसिस और नए स्टाइल का कैमरा M6 लाइनअप के साथ दिया जा सकता है. इसका मतलब है कि रीडिजाइन्ड मैकबुक प्रो मॉडल के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा.

कैमरा में भी ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं

मैकबुक प्रो के M5 Pro और M5 Max मॉडल में कैमरा अपग्रेड की भी संभावना नहीं दिख रही. इसमें भी मौजूदा मॉडल वाला 12MP फेसटाइम कैमरा मिलेगा, लेकिन प्रोफेशनल यूजर्स के लिए इसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट किया गया है. ओवरऑल अपग्रेड की बात करें तो M5 Pro और M5 Max दोनों ही TSMC की थर्ड-जनरेशन 3nm प्रोसेस पर तैयार हुई है और मौजूदा मॉडल की तुलना में 15-25 प्रतिशत तक बेहतर परफॉर्मेंस दे सकती है. साथ ही यूजर्स को इसमें इम्प्रूव्ड ग्राफिक्स और एआई कैपेबिलिटीज मिलेंगी.

कितनी रह सकती है कीमत?

जानकारी के अनुसार, ऐप्पल M5 Pro और M5 Max के इंटरनल लेआउट पर नए सिरे से काम कर रही है, जिसे फ्लेक्सिबल कॉन्फिगरेशन की सहूलियत मिलेगी और थर्मल मैनेजमेंट भी बेहतर होगा. नए मॉडल में मेमोरी और स्टोरेज भी मौजूदा जनरेशन के बराबर रहने की उम्मीद है. कीमत की बात करें तो यहां भी ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और ये 1.89 लाख से 2.09 लाख रुपये की रेंज में लॉन्च हो सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

आईफोन 17 सीरीज पर आ गया Valentine's Day डिस्काउंट, जानिए किस मॉडल पर कितनी छूट

Published at : 02 Feb 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
MacBook Pro Apple TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Elections 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
Advertisement

वीडियोज

IND Vs PAK : क्रिकेट को मजहबी मैदान बनाने पर तुला पाकिस्तान | T20 World Cup | ABP News
Jaipur में Thar वाले के कहर का वीडियो देख रूह कांप जाएंगी । Breaking News
Bihar News : Katihar में एक के बाद एक कई कौवों की मौत से मचा हड़कंप... इलाके में Bird Flu की दस्तक
ICC T20 Worldcup : युद्ध के बाद अब क्रिकेट के मैदान से भागा पाकिस्तान ... आज ICC लेगा बड़ा फैसला
Jaipur में Thar वाले के कहर के डर से जान बचाकर भागे लोग । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
भारत की जमीन में दबा नया KGF! ये खजाना निकालकर हम बनेंगे सुपरपावर, चीन-अमेरिका हाथ धोकर पीछे पड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Panchayat Elections 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ होंगे ये भी इलेक्शन! जानें- क्यों लग रहीं अटकलें?
इंडिया
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
'हम रेड कारपेट बिछाते हैं, वो ब्लैक से कर रहे स्वागत...', दिल्ली पहुंचते ही गुस्से से लाल हुईं ममता बनर्जी
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
2026 टी20 वर्ल्ड कप के वॉर्म अप मैचों के लिए हुआ टीम इंडिया का एलान, तिलक वर्मा की वापसी; आज है पहला मैच
बॉलीवुड
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने दिखाई दरियादिली, किया ये वादा
अहमदाबाद के कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान से मिलने पहुंचा स्पेशल फैन, सिंगर ने किया ये वादा
ट्रेंडिंग
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
ये तो चीर-फाड़ देंगे...भारत के खिलाफ खेलने से PAK ने किया इंकार तो मजे लेने लगे यूजर्स
यूटिलिटी
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
SHE Marts में कौन से प्रोडक्ट बेच पाएंगी लड़कियां, यहां क्या-क्या मिलेगा?
शिक्षा
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
CUET UG रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, जानें अब कब तक कर पाएंगे आवेदन?
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget