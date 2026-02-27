हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल

जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में भारत ने जीत का खाता खोल लिया है, लेकिन जिम्बाब्वे को हराने के बाद भी टीम इंडिया को पॉइंट्स टेबल में कोई फायदा नहीं हुआ है. भारत अभी भी ग्रुप में नंबर-3 पर है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 27 Feb 2026 10:55 AM (IST)
Team India Defeated Zimbabwe In The Super-8 Match: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल में अपनी उम्मीदें बरकरार रखा हैं. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए इस अहम मुकाबले में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 72 रनों के बड़े अंतर से हराया. इसी के साथ भारतीय टीम ने सुपर-8 राउंड में अपनी जीत का खाता भी खोल लिया है. हालांकि, इस जीत के बावजूद पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को कोई फायदा नहीं हुआ है और वे अभी भी ग्रुप-1 में तीसरे नंबर पर ही काबिज हैं.

ग्रुप-1 के पॉइंट्स टेबल की क्या है हाल?

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को सुपर-8 राउंड में मिली जीत के बाद ग्रुप-1 से साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. प्रोटियाज टीम की दो मैचों में दो जीत के साथ 4 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट भी +2.890 का है, जो बाकी टीमों से काफी बेहतर है, जबकि वेस्टइंडीज 2 मैचों में 1 जीतकर 2 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है. टीम इंडिया अपने 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 2 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है, लेकिन वे अब भी तीसरे नंबर पर ही काबिज है.

दरअसल, वेस्टइंडीज का नेट रन रेट (NRR) +1.791 है और भारतीय टीम का -0.100 है, जिस वजह से कैरेबियाई टीम दूसरे नंबर पर बनी हुई है. इस ग्रुप की चौथी टीम जिम्बाब्वे है, जो अपने दोनों मैच हारकर आखिरी पायदान पर है और टीम इंडिया से अपने दूसरे मैच में मिली हार के बाद सेमीफाइनल की रेस से भी बाहर हो गई है.

सेमीफाइनल के लिए ग्रुप-2 में कांटे की टक्कर

इंग्लैंड की टीम 2 मैचों में 2 जीत के साथ ग्रुप-2 से सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 2 मैचों में 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है. उसे अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, जो कीवी टीम के लिए काफी अहम होने वाला है. इस मैच को जीतकर न्यूजीलैंड भी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड की हार से पाकिस्तानी टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी , क्योंकि पाकिस्तान 2 मैचों में 1 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है. ऐसे में उसके पास भी श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच को जीतकर 3 पॉइंट्स हासिल करने का मौका होगा, जिसके बाद नेट रन रेट से (NRR) से फैसला होगा. दूसरी ओर, ग्रुप-2 की चौथी टीम श्रीलंका लगातार 2 हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है.

Published at : 27 Feb 2026 10:55 AM (IST)
Cricket News IND Vs ZIM ENG Vs NZ IND Vs WI PAK VS SL T20 World Cup 2026
