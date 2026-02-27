ये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल

आजकल शादियों के वीडियो सिर्फ खुशी, डांस और मस्ती के लिए ही वायरल नहीं होते, बल्कि कई बार हैरान कर देने वाली घटनाओं की वजह से भी चर्चा में आ जाते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से फैल रहा है, जिसमें शादी समारोह के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला. आमतौर पर शादी को खुशियों और रिश्तों के मिलन का मौका माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में माहौल बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है.

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @askshivanisahu नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ मजाकिया अंदाज में कैप्शन लिखा गया है, बारात में हल्की मार हो गई गाइज, हालांकि वीडियो में जो दिख रहा है, वह हल्की मार से कहीं ज्यादा नजर आ रहा है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की दावत के दौरान अचानक माहौल बिगड़ जाता है. लोग खाना खा रहे होते हैं, टेबल पर थालियां रखी हुई हैं, तभी कुछ लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है. बात इतनी बढ़ जाती है कि लोग एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगते हैं. देखते ही देखते कई लोग इस झगड़े में शामिल हो जाते हैं और वहां अफरा-तफरी मच जाती है. कुछ लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हंगामा इतना बढ़ जाता है कि हालात काबू से बाहर होते नजर आते हैं. शादी जैसे खुशी के मौके पर इस तरह की मारपीट देखकर आसपास मौजूद मेहमान भी हैरान रह जाते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे अनोखी शादी बताया, तो कुछ ने मजाक में लिखा कि यह शादी कम, अखाड़ा ज्यादा लग रही है. वहीं कुछ यूजर्स ने इस घटना की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे मौके पर संयम रखना चाहिए, ताकि खुशी का माहौल खराब न हो. सोशल मीडिया पर कोई भी असामान्य घटना पल भर में चर्चा का विषय बन जाती है. शादी जैसे खास मौके पर हुई यह कुर्सी फाइट अब इंटरनेट पर लोगों के लिए हैरानी और चर्चा का कारण बनी हुई है.

