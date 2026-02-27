हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल

ये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल

शादी समारोह के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला. आमतौर पर शादी को खुशियों और रिश्तों के मिलन का मौका माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में माहौल बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 27 Feb 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल शादियों के वीडियो सिर्फ खुशी, डांस और मस्ती के लिए ही वायरल नहीं होते, बल्कि कई बार हैरान कर देने वाली घटनाओं की वजह से भी चर्चा में आ जाते हैं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से फैल रहा है, जिसमें शादी समारोह के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला. आमतौर पर शादी को खुशियों और रिश्तों के मिलन का मौका माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में माहौल बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है. 

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X  पर @askshivanisahu नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ मजाकिया अंदाज में कैप्शन लिखा गया है, बारात में हल्की मार हो गई गाइज, हालांकि वीडियो में जो दिख रहा है, वह हल्की मार से कहीं ज्यादा नजर आ रहा है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की दावत के दौरान अचानक माहौल बिगड़ जाता है. लोग खाना खा रहे होते हैं, टेबल पर थालियां रखी हुई हैं, तभी कुछ लोगों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है. बात इतनी बढ़ जाती है कि लोग एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगते हैं. देखते ही देखते कई लोग इस झगड़े में शामिल हो जाते हैं और वहां अफरा-तफरी मच जाती है. कुछ लोग बीच-बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हंगामा इतना बढ़ जाता है कि हालात काबू से बाहर होते नजर आते हैं. शादी जैसे खुशी के मौके पर इस तरह की मारपीट देखकर आसपास मौजूद मेहमान भी हैरान रह जाते हैं. 

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे अनोखी शादी बताया, तो कुछ ने मजाक में लिखा कि यह शादी कम, अखाड़ा ज्यादा लग रही है. वहीं कुछ यूजर्स ने इस घटना की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे मौके पर संयम रखना चाहिए, ताकि खुशी का माहौल खराब न हो. सोशल मीडिया पर कोई भी असामान्य घटना पल भर में चर्चा का विषय बन जाती है. शादी जैसे खास मौके पर हुई यह कुर्सी फाइट अब इंटरनेट पर लोगों के लिए हैरानी और चर्चा का कारण बनी हुई है. 

यह भी पढ़ें - वायरल वीडियो से सामने आया क्रीम रोल बनाने का सच, फुटेज देखकर उड़ जाएंगे होश

Published at : 27 Feb 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Fight At Wedding VIRAL VIDEO Chair Fight In Wedding Procession Wedding Ceremony Ruckus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
ये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल
ये कैसी शादी है गाइज... बरात में जमकर हुई कुर्सी फाइट, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
बाज़' जैसी नजर! पायलट जिस मैनुअल से सीखते हैं उड़ना, उसमें 5 साल के बच्चे ने निकाल दी खोट, CEO दंग
बाज़' जैसी नजर! पायलट जिस मैनुअल से सीखते हैं उड़ना, उसमें 5 साल के बच्चे ने निकाल दी खोट, CEO दंग
ट्रेंडिंग
परिवार ने होली पर घर आने से किया मना तो युवक के छलक पड़े आंसू, बोला- मैं कमा रहा हूं यार
परिवार ने होली पर घर आने से किया मना तो युवक के छलक पड़े आंसू, बोला- मैं कमा रहा हूं यार
ट्रेंडिंग
वायरल वीडियो से सामने आया क्रीम रोल बनाने का सच, फुटेज देखकर उड़ जाएंगे होश
वायरल वीडियो से सामने आया क्रीम रोल बनाने का सच, फुटेज देखकर उड़ जाएंगे होश
Advertisement

वीडियोज

Atideb Sarkar Speech : China के लिए कौन-कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं ? । Ideas Of India 2026
Atideb Sarkar Speech : Russia और Europe के संघर्ष के बीच क्या है भारत की कूटनीति ? । ABP News
Atideb Sarkar Speech : युद्ध और टैरिफ की दोहरी मार..क्या है भारत की रणनीति ?
Atideb Sarkar Speech : युद्ध और टैरिफ की दोहरी मार..क्या है भारत की रणनीति ?। ABP News
Pakistan Afghanistan War: अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, 55 सैनिक ढेर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
दिल्ली NCR
Delhi Liquor Policy Case में बरी आप संयोजक, फैसला आते ही भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल, कैमरे के सामने रोने लगे
Delhi Liquor Policy Case में बरी आप संयोजक, फैसला आते ही भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल, कैमरे के सामने रोने लगे
विश्व
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
धर्म
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
विश्व
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
नौकरी
बिना लिखित परीक्षा SBI में ऑफिसर बनने का मौका, जानें कब तक कर सकते है आवेदन?
बिना लिखित परीक्षा SBI में ऑफिसर बनने का मौका, जानें कब तक कर सकते है आवेदन?
जनरल नॉलेज
Types Of Passport: क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget