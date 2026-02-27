हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल

अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल

Pakistan Afghanistan Clash: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस समय तनाव चरम पर है. अफगानी मीडिया के मुताबिक सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के एक F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 27 Feb 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव चरम पर है. अफगान मीडिया टोलो न्यूज के मुताबिक अफगान बलों ने अपनी हवाई सीमा का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है. सोशल मीडिया पर विमान के जलते हुए मलबे के वीडियो वायरल हो रहे हैं. 

एक वीडियो में पाकिस्तानी सैनिक को भी पकड़ने का दावा किया जा रहा है. शुक्रवार (27 फरवरी) को तड़के पाकिस्तान ने काबुल के अलावा कंधार और पक्तिका में हवाई हमले किए. पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि इन हमलों में अफगान सेना के 2 ब्रिगेड मुख्यालयों को तबाह किया गया. काबुल में कम से कम 3 बड़े धमाके सुने गए, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई.

अफगान प्रवक्ता ने क्या बताया
अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस कार्रवाई को पाकिस्तान द्वारा रविवार को किए गए हमलों का बदला बताया है. अफगान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के अनुसार अफगान सेना ने पाकिस्तान की 19 चौकियों और 2 सैन्य अड्डों को तबाह किया. जमीनी संघर्ष में 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने और कई को जीवित पकड़ने का दावा किया गया है. अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन के पास के इलाकों में बड़े पैमाने पर ऑफेंसिव ऑपरेशन शुरू किया. 

पाकिस्तान का बयान
पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने अफगानिस्तान के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनके केवल दो सैनिक शहीद हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के जवाबी प्रहार में 133 अफगान लड़ाके मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए हैं. पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने बिना किसी उकसावे के किए गए अफगान हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया.

तोरखम सीमा के पास एक अफ़ग़ान शरणार्थी शिविर पर मिसाइल गिरने से महिलाओं और बच्चों सहित 13 नागरिक घायल हुए. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कूटनीति के जरिए विवाद सुलझाने की अपील की है.

ये भी पढ़ें

'ये लोग सोचते हैं जज सिर्फ 6-7 साल के लिए हैं और ये यहीं रहेंगे', SC रजिस्ट्री के अधिकारियों से क्यों नाराज हो गए CJI?

Published at : 27 Feb 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
Pakistan Afghanistan  Breaking News F-16 Fighter Jet Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
विश्व
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
विश्व
Iran US Talks: ईरान-अमेरिका के बीच बन गई बात, न्यूक्लियर टॉक का नतीजा क्या? ईरानी अधिकारी ने किया खुलासा
ईरान-अमेरिका के बीच बन गई बात, न्यूक्लियर टॉक का नतीजा क्या? ईरानी अधिकारी ने किया खुलासा
विश्व
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Afghanistan War: अफगानिस्तान के हमलों से तिलमिलाए पाक ने काबुल-कंधार पर गिराए बम !|Breaking
Crime News: बेवफा का 'यार'...दिलजले साजन का 'शिकार' ! | Sansani
BMC Budget 2026-27 | ₹80,952 Crore | Roads, Water, Health & Infrastructure Highlights | Paisa Live
Avimukteshwaranand Controversy: गुप्त दरवाजे, स्वीमिंग पूल और खजाना! आश्रम पर चौंकाने वाला खुलासा
Chitra Tripathi: उमर खालिद से कैसे जुड़े राहुल के तार? | Delhi AI Summit | Himachal Police
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
झारखंड
Jharkhand Nikay Chunav Result 2026: हेमंत सोरेन का दबदबा या बीजेपी जीतेगी बाजी, नतीजे आज
झारखंड निकाय चुनाव रिजल्ट: हेमंत सोरेन का दबदबा या बीजेपी जीतेगी बाजी, नतीजे आज
विश्व
'सब्र की हद पार, अब एक्शन, इंडिया...', अफगानिस्तान संग जंग में ख्वाजा आसिफ की भारत को धमकी
'सब्र की हद पार, अब एक्शन, इंडिया...', अफगानिस्तान संग जंग में ख्वाजा आसिफ की भारत को धमकी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ये 2 टीमें तय, जानिए भारत को कैसे मिलेगा अंतिम चार का टिकट?
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ये 2 टीमें तय, जानिए भारत को कैसे मिलेगा अंतिम चार का टिकट?
बॉलीवुड
'द केरल स्टोरी 2' आज नहीं होगी रिलीज, फिल्म की हो चुकी थी एडवांस बुकिंग, कोर्ट ने लगाई 15 दिन की रोक
'द केरल स्टोरी 2' आज नहीं होगी रिलीज, फिल्म की हो चुकी थी एडवांस बुकिंग, कोर्ट ने लगाई 15 दिन की रोक
विश्व
पाकिस्तान ने किया खुली जंग का ऐलान, टारगेट पर- काबुल, कंधार, 133 को मारने का दावा
पाकिस्तान ने किया खुली जंग का ऐलान, टारगेट पर- काबुल, कंधार, 133 को मारने का दावा
जनरल नॉलेज
ब्रिटिश हुकूमत में दिल्ली में किस तरह मनाई जाती थी होली, जानें कितने सख्त थे नियम?
ब्रिटिश हुकूमत में दिल्ली में किस तरह मनाई जाती थी होली, जानें कितने सख्त थे नियम?
जनरल नॉलेज
Types Of Passport: क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget