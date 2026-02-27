Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Apple Pay In India: भारत में Apple Pay की एंट्री के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा. कंपनी भारत में अपना काम शुरू करने के लिए तैयार है और ICICI, HDFC बैंकों और वीजा और मास्टरकार्ड समेत दूसरे पेमेंट नेटवर्क के साथ बातचीत कर रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल के मध्य तक कंपनी भारत में अपनी सर्विस लॉन्च कर सकती है. बता दें कि Apple Pay को ऐप्पल की सब्सिडयरी ऐप्पल पेमेंट सर्विस ऑपरेट करती है. अभी यह दुनिया के 80 से अधिक देशों में ऑपरेशनल है और अब भारत की डिजिटल पेमेंट मार्केट में हाथ आजमाना चाहती है.

कार्ड पेमेंट और UPI को करेगी सपोर्ट

कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में लॉन्चिंग के बाद Apple Pay कार्ड पेमेंट और UPI सिस्टम को भी सपोर्ट करेगी. यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में डिजिटल पेमेंट में UPI का दबदबा है. इससे पहले खबरें आई थीं कि पहले फेज में Apple Pay का कार्ड-बेस्ड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पर जोर रहेगा. इसका रोल आउट पूरा होने के बाद इसमें UPI पेमेंट का ऑप्शन भी जोड़ा जा सकता है. हालांकि, अभी तक इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है.

ऐप्पल को मिलेगी कड़ी चुनौती

भारत की डिजिटल पेमेंट मार्केट में Apple Pay को कड़ी चुनौती मिलने वाली है. यहां फोनपे, गूगलपे, अमेजन पे और पेटीएम आदि पहले ही पैर जमाए हुए हैं. ऐसे में ऐप्पल को अपनी सर्विस और एक्सपीरियंस के साथ इनसे अलग दिखना होगा. ऐप्पल के पास यह फायदा है कि इसका सिक्योरिटी और ईजी यूज पर फोकस रहता है. Apple Pay ऑथेंटिकेशन के लिए फेस आईडी और टच आईडी का यूज करती है. ऐसे में यूजर बिना पासवर्ड डाले ही पेमेंट अप्रूव कर पाएंगे.

भारत में अपनी जगह मजबूत करना चाहती है ऐप्पल

पिछले कुछ समय से ऐप्पल भारत में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश में है. कंपनी ने भारत में आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है और अब यहां से रिकॉर्ड इंपोर्ट कर रही है. इसी तरह स्टोर्स खोलने पर भी कंपनी का पूरा फोकस है. ऐप्पल भारत में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बेचने वाली टॉप 5 कंपनियों में भी शामिल हो चुकी है.

