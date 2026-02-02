हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईफोन 17 सीरीज पर आ गया Valentine's Day डिस्काउंट, जानिए किस मॉडल पर कितनी छूट

Valentine's Day के मौके पर ऐप्पल अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर लेकर आई है. कंपनी आईफोन 17 सीरीज से लेकर मैकबुक आदि पर शानदार कैशबैक दे रही है, जिससे 10,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Feb 2026 01:26 PM (IST)
Valentine’s Day में अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और ऐप्पल ने इस मौके पर स्पेशल ऑफर का ऐलान किया है. Valentine’s Day डिस्काउंट के तहत ऐप्पल आईफोन 17 सीरीज, मैकबुक एयर और एयरपॉड्स समेत कई डिवाइसेस पर शानदार छूट दे रही है. यह ऑफर ऐप्पल इंडिया की वेबसाइट पर मौजूद है. बता दें कि ऐप्पल ने इन डिवाइसेस की कीमत में कटौती नहीं की है, लेकिन कैशबैक डील्स के जरिए ग्राहक छूट का फायदा उठा सकते हैं.

किस डिवाइस पर कितनी छूट?

MacBook Air M4 की खरीद पर ग्राहक 10,000 रुपये की बचत कर सकते हैं. 99,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च हुए इस 13 इंच वाले मॉडल को अभी 89,900 रुपये में खरीदा जा सकता है. ICICI, एक्सिस और अमेरिकन एक्सप्रेस समेत कई क्रेडिट कार्ड्स पर यह कैशबैक ऑफर वैलिड है. इसी तरह सेलेक्टेड MacBook Pro मॉडल्स पर भी 10,000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है, जिसके बाद M4 MacBook Pro की कीमत घटकर 1,59,900 रुपये हो गई है. 

आईफोन 17 सीरीज पर भी मिल रहा डिस्काउंट

आईफोन की बात करें तो ऐप्पल आईफोन 17 सीरीज पर 5,000 रुपये का इंस्टैंट कैशबैक दे रही है. इससे स्टैंडर्ड आईफोन 17 को 82,900 रुपये की असली कीमत की बजाय 77,900 रुपये में खरीदा जा सकता है. इसी तरह आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस पर भी 4,000 रुपये का कैशबैक ऑफर किया जा रहा है. इसके अलावा ऐप्पल अपने वीयरेबल और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी 1,0000-4,000 रुपये तक का कैशबैक दे रही है.

Google Pixel 10 पर भी छूट पाने का मौका

ग्राहकों को आईफोन की तरह गूगल के लेटेस्ट Pixel 10 पर भी छूट पाने का मौका मिल रहा है. Pixel 10 भारत में 79,999 कीमत पर लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी अमेजन पर इस पर छूट मिल रही है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अभी यह फोन 8,200 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ 71,750 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस पर 2152 रुपये का कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 69,598 रुपये रह जाती है.

फोल्डेबल के बाद अब फ्लिप फोन की बारी, ऐप्पल नया डिवाइस कर रही तैयार, जानें कब तक होगा लॉन्च

Published at : 02 Feb 2026 01:25 PM (IST)
Macbook Apple IPhone 17 Series TECH NEWS
