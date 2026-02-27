Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







टीन यूजर्स की सेफ्टी के लिए इंस्टाग्राम जल्द ही एक फीचर लेकर आने वाली है. इसके बाद अगर कोई भी टीन यूजर आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने से संबंधित कोई भी चीजें सर्च करेगा तो उसके पैरेंट्स के पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा. बता दें कंपनी सेंसेटिव मेंटल हेल्थ कंटेट से जुड़े सेफगार्ड मजबूत कर रही है और यह उसके टीन अकाउंट्स और पैरेंटल सुपरविजन टूल में नई अपडेट होगी. आइए इस फीचर के बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्यों लाया जा रहा है यह फीचर?

इंस्टाग्राम ने बताया कि इन अलर्ट्स को पैरेंट्स को अवेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी मदद से उन्हें पता चल सकेगा कि उनके बच्चे को सपोर्ट की जरूरत है. इस गैर-जरूरी नोटिफिकेशन को दूर रखा जाएगा. कंपनी ने कहा कि अधिकतर टीन यूजर खुद को नुकसान पहुंचाने से संबंधित सर्च नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई करता है तो इंस्टाग्राम उस सर्च को ब्लॉक कर देगी और उसे हेल्पलाइन या सपोर्ट सिस्टम की तरफ रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

इस फीचर की शुरुआत अगले हफ्ते से हो जाएगी. जिन पैरेंट्स और टीन्स ने सुपरविजन में खुद को इनरोल किया है, उन्हें कंपनी पहले ही अलर्ट भेजकर बता देगी कि अलर्ट का फीचर एक्टिवेट किया जा रहा है. इसके बाद अगर कोई टीन लगातार ऐसी कोई सर्च करेगा, जिससे वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है तो उसके पैरेंट्स के पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा. ये नोटिफिकेशन इन-ऐप अलर्ट के साथ-साथ ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सऐप के जरिए भी भेजे जा सकते हैं. इसमें टीन की सर्च से संबंधित जानकारी के साथ-साथ एक्सपर्ट्स की सलाह भी होगी ताकि वो इस क्रिटिकल सिचुएशन में सही लोगों की मदद ले सके. पैरेंट्स को यह अलर्ट तभी जाएगा, जब टीन यूजर ने कम समय में खुद को नुकसान पहुंचाने वाली कई सर्च की हैं. कंपनी ने यह भी कहा है कि कई मामलों में पैरेंट्स को तब भी नोटिफिकेशन मिल सकता है, जब टीन की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की कोई बात नहीं होगी.

