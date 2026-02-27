हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीटीन यूजर्स की सेफ्टी के लिए इंस्टाग्राम लाएगी नया फीचर, नुकसान पहुंचाने वाली सर्च करते ही पैरेंट्स के पास चला जाएगा अलर्ट

टीन यूजर्स की सेफ्टी के लिए इंस्टाग्राम लाएगी नया फीचर, नुकसान पहुंचाने वाली सर्च करते ही पैरेंट्स के पास चला जाएगा अलर्ट

इंस्टाग्राम ने टीन यूजर्स की सेफ्टी के लिए एक नया फीचर लाने का ऐलान किया है. अगर कोई टीन यूजर खुद को नुकसान पहुंचाने से संबंधित सर्च करता है तो इसका नोटिफिकेशन उसके पैरेंट्स के पास चला जाएगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Feb 2026 10:32 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

टीन यूजर्स की सेफ्टी के लिए इंस्टाग्राम जल्द ही एक फीचर लेकर आने वाली है. इसके बाद अगर कोई भी टीन यूजर आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने से संबंधित कोई भी चीजें सर्च करेगा तो उसके पैरेंट्स के पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा. बता दें कंपनी सेंसेटिव मेंटल हेल्थ कंटेट से जुड़े सेफगार्ड मजबूत कर रही है और यह उसके टीन अकाउंट्स और पैरेंटल सुपरविजन टूल में नई अपडेट होगी. आइए इस फीचर के बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्यों लाया जा रहा है यह फीचर?

इंस्टाग्राम ने बताया कि इन अलर्ट्स को पैरेंट्स को अवेयर करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी मदद से उन्हें पता चल सकेगा कि उनके बच्चे को सपोर्ट की जरूरत है. इस गैर-जरूरी नोटिफिकेशन को दूर रखा जाएगा. कंपनी ने कहा कि अधिकतर टीन यूजर खुद को नुकसान पहुंचाने से संबंधित सर्च नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई करता है तो इंस्टाग्राम उस सर्च को ब्लॉक कर देगी और उसे हेल्पलाइन या सपोर्ट सिस्टम की तरफ रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

इस फीचर की शुरुआत अगले हफ्ते से हो जाएगी. जिन पैरेंट्स और टीन्स ने सुपरविजन में खुद को इनरोल किया है, उन्हें कंपनी पहले ही अलर्ट भेजकर बता देगी कि अलर्ट का फीचर एक्टिवेट किया जा रहा है. इसके बाद अगर कोई टीन लगातार ऐसी कोई सर्च करेगा, जिससे वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है तो उसके पैरेंट्स के पास इसका नोटिफिकेशन चला जाएगा. ये नोटिफिकेशन इन-ऐप अलर्ट के साथ-साथ ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सऐप के जरिए भी भेजे जा सकते हैं. इसमें टीन की सर्च से संबंधित जानकारी के साथ-साथ एक्सपर्ट्स की सलाह भी होगी ताकि वो इस क्रिटिकल सिचुएशन में सही लोगों की मदद ले सके. पैरेंट्स को यह अलर्ट तभी जाएगा, जब टीन यूजर ने कम समय में खुद को नुकसान पहुंचाने वाली कई सर्च की हैं. कंपनी ने यह भी कहा है कि कई मामलों में पैरेंट्स को तब भी नोटिफिकेशन मिल सकता है, जब टीन की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की कोई बात नहीं होगी.

ये भी पढ़ें-

Samsung Galaxy S26 Series की कीमत आ गई सामने, किस देश में सबसे सस्ते मिलेंगे नए मोबाइल? यहां देखें पूरी लिस्ट

Published at : 27 Feb 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Instagram Social Media TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
टीन यूजर्स की सेफ्टी के लिए इंस्टाग्राम लाएगी नया फीचर, नुकसान पहुंचाने वाली सर्च करते ही पैरेंट्स के पास चला जाएगा अलर्ट
टीन यूजर्स की सेफ्टी के लिए इंस्टाग्राम लाएगी नया फीचर, नुकसान पहुंचाने वाली सर्च करते ही पैरेंट्स के पास चला जाएगा अलर्ट
टेक्नोलॉजी
नया मॉडल आते ही Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर आ गया बंपर डिस्काउंट, यहां मिल रहा हजारों की बचत का मौका
नया मॉडल आते ही Samsung Galaxy S25 Ultra 5G पर आ गया बंपर डिस्काउंट, यहां मिल रहा हजारों की बचत का मौका
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S26 Series की कीमत आ गई सामने, किस देश में सबसे सस्ते मिलेंगे नए मोबाइल? यहां देखें पूरी लिस्ट
Samsung Galaxy S26 Series की कीमत आ गई सामने, किस देश में सबसे सस्ते मिलेंगे नए मोबाइल? यहां देखें पूरी लिस्ट
टेक्नोलॉजी
फ्री में मिलेगा Netflix, Disney+ Hotstar और Amazon Prime Video! जानिए Airtel, Jio और Vi के ये धांसू रिचार्ज प्लान
फ्री में मिलेगा Netflix, Disney+ Hotstar और Amazon Prime Video! जानिए Airtel, Jio और Vi के ये धांसू रिचार्ज प्लान
Advertisement

वीडियोज

Pakistan Afghanistan War: अफगानिस्तान के हमलों से तिलमिलाए पाक ने काबुल-कंधार पर गिराए बम !|Breaking
Crime News: बेवफा का 'यार'...दिलजले साजन का 'शिकार' ! | Sansani
BMC Budget 2026-27 | ₹80,952 Crore | Roads, Water, Health & Infrastructure Highlights | Paisa Live
Avimukteshwaranand Controversy: गुप्त दरवाजे, स्वीमिंग पूल और खजाना! आश्रम पर चौंकाने वाला खुलासा
Chitra Tripathi: उमर खालिद से कैसे जुड़े राहुल के तार? | Delhi AI Summit | Himachal Police
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
झारखंड
Jharkhand Nikay Chunav Result 2026: हेमंत सोरेन का दबदबा या बीजेपी जीतेगी बाजी, नतीजे आज
झारखंड निकाय चुनाव रिजल्ट: हेमंत सोरेन का दबदबा या बीजेपी जीतेगी बाजी, नतीजे आज
विश्व
'सब्र की हद पार, अब एक्शन, इंडिया...', अफगानिस्तान संग जंग में ख्वाजा आसिफ की भारत को धमकी
'सब्र की हद पार, अब एक्शन, इंडिया...', अफगानिस्तान संग जंग में ख्वाजा आसिफ की भारत को धमकी
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ये 2 टीमें तय, जानिए भारत को कैसे मिलेगा अंतिम चार का टिकट?
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ये 2 टीमें तय, जानिए भारत को कैसे मिलेगा अंतिम चार का टिकट?
बॉलीवुड
'द केरल स्टोरी 2' आज नहीं होगी रिलीज, फिल्म की हो चुकी थी एडवांस बुकिंग, कोर्ट ने लगाई 15 दिन की रोक
'द केरल स्टोरी 2' आज नहीं होगी रिलीज, फिल्म की हो चुकी थी एडवांस बुकिंग, कोर्ट ने लगाई 15 दिन की रोक
विश्व
पाकिस्तान ने किया खुली जंग का ऐलान, टारगेट पर- काबुल, कंधार, 133 को मारने का दावा
पाकिस्तान ने किया खुली जंग का ऐलान, टारगेट पर- काबुल, कंधार, 133 को मारने का दावा
जनरल नॉलेज
ब्रिटिश हुकूमत में दिल्ली में किस तरह मनाई जाती थी होली, जानें कितने सख्त थे नियम?
ब्रिटिश हुकूमत में दिल्ली में किस तरह मनाई जाती थी होली, जानें कितने सख्त थे नियम?
जनरल नॉलेज
Types Of Passport: क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget