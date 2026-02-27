हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मोबाइल सिग्नल गायब? Wi-Fi Calling से घर के अंदर भी मिलेगी क्रिस्टल क्लियर आवाज, जानें कब करना चाहिए ऑन

Wi-Fi Calling: अक्सर ऐसा होता है कि घर के अंदर आते ही मोबाइल का नेटवर्क कमजोर पड़ जाता है. कॉल ड्रॉप, आवाज टूटना या बिल्कुल सिग्नल गायब हो जाना आम समस्या बन चुकी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 Feb 2026 12:17 PM (IST)
Wi-Fi Calling: अक्सर ऐसा होता है कि घर के अंदर आते ही मोबाइल का नेटवर्क कमजोर पड़ जाता है. कॉल ड्रॉप, आवाज टूटना या बिल्कुल सिग्नल गायब हो जाना आम समस्या बन चुकी है. खासकर मोटी दीवारों या बेसमेंट वाले घरों में यह दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है. ऐसे में Wi-Fi Calling एक उपयोगी विकल्प साबित हो सकता है जो बिना मजबूत मोबाइल नेटवर्क के भी साफ आवाज में बात करने की सुविधा देता है.

क्या है Wi-Fi Calling?

Wi-Fi Calling एक ऐसी सुविधा है जिसमें आपकी कॉल मोबाइल टावर की बजाय Wi-Fi इंटरनेट के जरिए कनेक्ट होती है. यानी अगर आपके फोन में नेटवर्क कमजोर है लेकिन Wi-Fi सिग्नल मजबूत है तो आप उसी इंटरनेट कनेक्शन के सहारे कॉल कर सकते हैं. कॉलिंग का अनुभव सामान्य फोन कॉल जैसा ही रहता है बस माध्यम बदल जाता है. आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन और प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां यह सुविधा दे रही हैं. जरूरत सिर्फ इतनी है कि आपका फोन और सिम दोनों इस फीचर को सपोर्ट करते हों.

कब करना चाहिए Wi-Fi Calling ऑन?

अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां घर के अंदर नेटवर्क कमजोर रहता है तो Wi-Fi Calling को ऑन रखना फायदेमंद है. ऑफिस, मॉल या ऊंची इमारतों में भी यह फीचर काम आता है. हालांकि जहां मोबाइल सिग्नल पहले से ही मजबूत हो, वहां Wi-Fi Calling की जरूरत नहीं होती. कुछ मामलों में बार-बार Wi-Fi और मोबाइल नेटवर्क के बीच स्विच होने से कॉल क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. इसलिए स्थिर और तेज Wi-Fi कनेक्शन होने पर ही इसका उपयोग बेहतर रहता है.

क्या हो सकता है नुकसान?

Wi-Fi Calling आमतौर पर सुरक्षित है लेकिन कमजोर या पब्लिक Wi-Fi नेटवर्क पर कॉलिंग करना जोखिम भरा हो सकता है. असुरक्षित नेटवर्क पर डेटा इंटरसेप्ट होने का खतरा रहता है. इसके अलावा, अगर आपका Wi-Fi बार-बार डिस्कनेक्ट होता है तो कॉल भी कट सकती है. एक और बात ध्यान देने वाली है कि यह सुविधा इंटरनेट पर निर्भर करती है. अगर ब्रॉडबैंड बंद है या स्पीड बहुत कम है तो कॉल क्वालिटी भी प्रभावित होगी.

कैसे करें एक्टिव?

फोन की सेटिंग्स में जाकर Wi-Fi Calling विकल्प को ऑन किया जा सकता है. आमतौर पर यह मोबाइल नेटवर्क या सिम सेटिंग्स में मिलता है. एक बार सक्रिय होने के बाद, जरूरत पड़ने पर फोन खुद Wi-Fi नेटवर्क का उपयोग करने लगता है. अगर घर के अंदर मोबाइल सिग्नल कमजोर है तो Wi-Fi Calling एक बेहतरीन विकल्प है. सही परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल करने से आपको क्रिस्टल क्लियर आवाज और बिना रुकावट कॉलिंग का अनुभव मिल सकता है.

Published at : 27 Feb 2026 12:17 PM (IST)
Embed widget