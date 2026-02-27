दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में अदालत ने बरी कर दिया. अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल जब पत्रकारों से बात करने आए तो वह भावुक हो गए और फफक कर रोने लगे.

आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह से शराब घोटाला कह रहे थे, हमारे उपर आरोप लगा रहे थे, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और सारे आरोप खारिज कर दिए. सत्य की जीत होती है. जज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया. भगवान ने हमारे साथ न्याय किया. मोदी जी और अमित शाह जी ने आजाद भारत सिटिंग सीएम को घर से घसीट कर घऱ से बाहर निकाला गया, पूरा फर्जी केस था.

Delhi Liquor Policy Case Live

रोते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है. इन्होंने झूठा केस लगाया, कोर्ट ने कहा केजरीवाल कट्टर ईमानदार है. पीएम से कहना चाहता हूं सत्ता के लिए इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए.

दिल्ली आबकारी नीति पर क्या बोली कोर्ट?

बता दें कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आरोपमुक्त कर दिया है. यह आदेश विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने पारित किया. अदालत ने सीबीआई की जांच पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया को बिना ठोस सामग्री के मामले में आरोपित किया गया. कोर्ट के मुताबिक सीबीआई द्वारा दायर विस्तृत आरोपपत्र में कई कमियां हैं और उसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से समर्थित नहीं हैं.

अदालत ने स्पष्ट कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में सीबीआई विफल रही है. वहीं न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि अरविंद केजरीवाल को भी बिना किसी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के मामले में घसीटा गया. अदालत ने इस मामले में सभी 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया और किसी के खिलाफ भी आरोप तय करने से इनकार कर दिया. फैसले में अदालत ने सीबीआई की जांच प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताते हुए एजेंसी को फटकार भी लगाई.