हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐप्पल ने कस ली कमर, 2-4 नहीं, इस साल लॉन्च करेगी 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, देखें पूरी लिस्ट

ऐप्पल ने कस ली कमर, 2-4 नहीं, इस साल लॉन्च करेगी 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, देखें पूरी लिस्ट

ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन का पूरी दुनिया को इंतजार है. इस प्रोडक्ट के अलावा कंपनी इस साल 20 से ज्यादा प्रोडक्ट बाजार में उतारेगी. इनमें आईफोन, आईपैड, ऐप्पल वॉचेज आदि शामिल हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Jan 2026 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

ऐप्पल इस साल अपने यूजर्स के लिए एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट लाने वाली है. कंपनी इस साल 20 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी और नए एयरटैग के साथ इसकी शुरुआत हो गई है. ऐप्पल ने हाल ही में नए एयरटैग लॉन्च किए हैं. इस साल ऐप्पल के फोल्डेबल आईफोन का सबको बेसब्री से इंतजार है. आइए एक नजर डालते हैं कि ऐप्पल 2026 में कौन-कौन से प्रोडक्ट बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है.

एयरटैग से शुरुआत

ऐप्पल ने सेकंड जनरेशन एयरटैग लॉन्च कर दिए हैं. पहली बार इन्हें ऐप्पल वॉच से पेयर करने का भी ऑप्शन दिया गया है. पुराने मॉडल की तुलना में नए एयरटैग में अपग्रेडेड ब्लूटूथ चिप, बड़ा स्पीकर और लंबी रेंज दी गई है.

पहली छमाही में इन प्रोडक्ट्स का इंतजार

iPhone 17e- किफायती कीमत वाले इस आईफोन में आईफोन 17 वाला चिपसेट, मैग्सेफ और डायनामिक आईलैंड जैसे फीचर्स होंगे.
iPad Air- मौजूदा M3 चिपसेट वाले मॉडल को M4 चिपसेट के साथ अपग्रेड किया जाएगा.
iPad- इसे भी A16 चिप से अपग्रेड कर A18 या A19 चिप से लैस किया जाएगा.
MacBook Pro- ऐप्पल इसका चिपसेट अपग्रेड करने के साथ इसमें PCIe 5.0 सपोर्ट देगी.
MacBook Air- इसे M5 चिपसेट से अपग्रेड कर बाजार में उतारा जाएगा.
सस्ती MacBook- विंडोज लैपटॉप को टक्कर देने के A18 Pro चिपसेट के साथ 12.9 इंच डिस्प्ले वाला नया लैपटॉप जल्द लॉन्च होगा.
Mac Studio- इसे भी M5 Max और M5 Ultra चिपसेट के साथ अपग्रेड करने की तैयारी है.
Studio Display- Mini-LED बैकलाइटिंग, प्रोमोशन सपोर्ट और नए चिपसेट के साथ लॉन्च होगा.
Home Hub- इसे नए सिरी, 6-7 इंच के स्क्वेयर डिस्प्ले, A18 चिपसेट और फेसटाइम सपोर्ट के साथ लाया जाएगा.
सिक्योरिटी कैमरा- ऐप्पल के डिजाइन किए गए इन कैमरा को स्मार्ट होम हब के साथ बेचा जाएगा.

दूसरी छमाही में आएंगे ये प्रोडक्ट्स

आईफोन एयर 2- सितंबर में आईफोन एयर को अपग्रेड करते हुए आईफोन एयर 2 को लॉन्च किया जा सकता है.
आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स- नए चिपसेट, छोटे डायनामिक, नए कैमरा फीचर्स और बड़ी बैटरी के साथ नए प्रो मॉडल्स लॉन्च होंगे.
आईफोन फोल्ड- सितंबर में ऐप्पल अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करेगी. इसमें 7.7 इंच का मेन और 5.3 इंच का कवर डिस्प्ले होगा.
Apple Watch Series 12- नई चिप, नए डिजाइन और टचआईडी के साथ नई वॉचेज लॉन्च होगी.
Apple Watch Ultra 4- ऐप्पल वॉच सीरीज 12 की तरह इसमें भी नई चिप और नया डिजाइन मिल सकता है.
MacBook Pro- इसका डिजाइन बदला जाएगा. इसे OLED डिस्प्ले, टच स्क्रीन और नए मॉडम के साथ लॉन्च किया जाएगा.
Higher-End AirPods Pro 3- इसमें एआई फीचर्स के लिए इंफ्रारेड कैमरा दिया जाएगा.

इन प्रोडक्ट्स पर भी रहेगी नजर

Apple Glasses- ऐप्पल इस साल स्पीकर और कैमरा के साथ AR ग्लासेस लॉन्च कर सकती है.
Face ID Doorbell- कंपनी की तरफ से फेसआईडी और होमकिट सिक्योर वीडियो के साथ वीडियो डोरबेल का भी इंतजार है.
iPad mini- इसे A19 Pro या A20 Pro चिपसे, OLED डिस्प्ले और नए स्पीकर सिस्टम के साथ उतारा जा सकता है.
Mac mini- इसे नए चिपसेट के साथ लॉन्च किया जाएगा.
Apple TV- कंपनी ऐप्पल टीवी को भी A17 Pro चिपसेट के साथ अपडेट कर सकती है.

Published at : 27 Jan 2026 12:13 PM (IST)
Embed widget