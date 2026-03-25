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iPhone 17: iPhone 17 सीरीज अब भारत में पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है. ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर चल रही सेल और स्पेशल ऑफर्स की वजह से इन फ्लैगशिप फोन्स की कीमतों में अच्छी-खासी कटौती देखने को मिल रही है. अगर आप नया iPhone लेने का सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

डिस्काउंट और ऑफर्स का पूरा फायदा

इस समय कई रिटेलर्स आकर्षक डील्स दे रहे हैं जिनमें सीधा डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और कैशबैक शामिल हैं. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर यूजर्स iPhone 17 को उसकी लॉन्च कीमत से काफी कम में खरीद सकते हैं.

उदाहरण के तौर पर, iPhone 17 Pro की कीमत अब घटकर लगभग 1,32,490 रुपये तक पहुंच गई है जो इसकी लॉन्च कीमत से कम है. इसके अलावा अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी इसी तरह के ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं.

बैंक ऑफर्स से और होगी बचत

अगर आपके पास HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank या OneCard जैसी क्रेडिट कार्ड सुविधा है तो आप अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं. इन ऑफर्स के जरिए कीमत में करीब 4,500 रुपये तक की और कमी आ सकती है जिससे फोन और सस्ता हो जाता है.

एक्सचेंज और कैशबैक का फायदा

पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करने पर भी अच्छी वैल्यू मिल रही है जिससे नए iPhone की कीमत और कम हो सकती है. साथ ही, कुछ प्लेटफॉर्म्स कैशबैक ऑफर भी दे रहे हैं जो कुल खर्च को और घटाने में मदद करते हैं.

स्टैंडर्ड मॉडल भी हुआ सस्ता

सिर्फ Pro मॉडल ही नहीं बल्कि iPhone 17 का स्टैंडर्ड वेरिएंट भी अब कम कीमत पर उपलब्ध है. खासतौर पर 256GB वेरिएंट पर अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं जिससे यह ज्यादा यूजर्स के बजट में फिट बैठता है.

खरीदने का सही समय?

अगर आप लंबे समय से iPhone खरीदने की सोच रहे थे तो मौजूदा ऑफर्स आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकते हैं. डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स को मिलाकर आप इस प्रीमियम फोन को काफी कम कीमत में अपना बना सकते हैं.

Samsung Galaxy S25 5G पर मिल रहा धांसू ऑफर

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Samsung Galaxy S25 5G के 12+256GB वेरिएंट पर भी भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस फोन की असली कीमत 80,999 रुपये है लेकिन छूट के बाद ये फोन यहां पर महज 74,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस फोन को आप आसान किस्तों पर भी अपने नाम कर सकते हैं. ये कंपनी का एक फ्लैगशिप फोन है जिसमें यूजर्स को कई सारे शानदार फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं.

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