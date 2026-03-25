हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीभारत में धड़ाम हुए iPhone 17 के कीमत! भारी डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ यहां मिल रहा खरीदने का मौका

भारत में धड़ाम हुए iPhone 17 के कीमत! भारी डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ यहां मिल रहा खरीदने का मौका

iPhone 17: iPhone 17 सीरीज अब भारत में पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 25 Mar 2026 11:59 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 17: iPhone 17 सीरीज अब भारत में पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है. ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर चल रही सेल और स्पेशल ऑफर्स की वजह से इन फ्लैगशिप फोन्स की कीमतों में अच्छी-खासी कटौती देखने को मिल रही है. अगर आप नया iPhone लेने का सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

डिस्काउंट और ऑफर्स का पूरा फायदा

इस समय कई रिटेलर्स आकर्षक डील्स दे रहे हैं जिनमें सीधा डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और कैशबैक शामिल हैं. इन सभी ऑफर्स को मिलाकर यूजर्स iPhone 17 को उसकी लॉन्च कीमत से काफी कम में खरीद सकते हैं.

उदाहरण के तौर पर, iPhone 17 Pro की कीमत अब घटकर लगभग 1,32,490 रुपये तक पहुंच गई है जो इसकी लॉन्च कीमत से कम है. इसके अलावा अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी इसी तरह के ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं.

बैंक ऑफर्स से और होगी बचत

अगर आपके पास HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank या OneCard जैसी क्रेडिट कार्ड सुविधा है तो आप अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं. इन ऑफर्स के जरिए कीमत में करीब 4,500 रुपये तक की और कमी आ सकती है जिससे फोन और सस्ता हो जाता है.

एक्सचेंज और कैशबैक का फायदा

पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज करने पर भी अच्छी वैल्यू मिल रही है जिससे नए iPhone की कीमत और कम हो सकती है. साथ ही, कुछ प्लेटफॉर्म्स कैशबैक ऑफर भी दे रहे हैं जो कुल खर्च को और घटाने में मदद करते हैं.

स्टैंडर्ड मॉडल भी हुआ सस्ता

सिर्फ Pro मॉडल ही नहीं बल्कि iPhone 17 का स्टैंडर्ड वेरिएंट भी अब कम कीमत पर उपलब्ध है. खासतौर पर 256GB वेरिएंट पर अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं जिससे यह ज्यादा यूजर्स के बजट में फिट बैठता है.

खरीदने का सही समय?

अगर आप लंबे समय से iPhone खरीदने की सोच रहे थे तो मौजूदा ऑफर्स आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकते हैं. डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स को मिलाकर आप इस प्रीमियम फोन को काफी कम कीमत में अपना बना सकते हैं.

Samsung Galaxy S25 5G पर मिल रहा धांसू ऑफर

ई-कॉमर्स साइट Flipkart पर Samsung Galaxy S25 5G के 12+256GB वेरिएंट पर भी भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. इस फोन की असली कीमत 80,999 रुपये है लेकिन छूट के बाद ये फोन यहां पर महज 74,999 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा इस फोन को आप आसान किस्तों पर भी अपने नाम कर सकते हैं. ये कंपनी का एक फ्लैगशिप फोन है जिसमें यूजर्स को कई सारे शानदार फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं.

यह भी पढ़ें:

Jio, Airtel या Excitel! 300Mbps की स्पीड में कौन है बेस्ट? जानिए किसका ब्रॉडबैंड प्लान है वैल्यू फॉर मनी

Published at : 25 Mar 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Samsung Galaxy S25 5G TECH NEWS HINDI Apple IPhone 17
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
भारत में धड़ाम हुए iPhone 17 के कीमत! भारी डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ यहां मिल रहा खरीदने का मौका
भारत में धड़ाम हुए iPhone 17 के कीमत! भारी डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ यहां मिल रहा खरीदने का मौका
टेक्नोलॉजी
अनजान नंबर से आने वाले फोन पर भी दिखेगा कॉलर का नाम, अब इस कंपनी के यूजर्स को मिलेगी सुविधा
अनजान नंबर से आने वाले फोन पर भी दिखेगा कॉलर का नाम, अब इस कंपनी के यूजर्स को मिलेगी सुविधा
टेक्नोलॉजी
डेटा खत्म होने का झंझट खत्म! अब बचा हुआ इंटरनेट नहीं जाएगा बर्बाद, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा
डेटा खत्म होने का झंझट खत्म! अब बचा हुआ इंटरनेट नहीं जाएगा बर्बाद, जानिए कैसे यूजर्स को होगा फायदा
टेक्नोलॉजी
क्या है COMPUTER की फुल फॉर्म? ज्यादातर लोग नहीं जानते इस मशीन का पूरा नाम
क्या है COMPUTER की फुल फॉर्म? ज्यादातर लोग नहीं जानते इस मशीन का पूरा नाम
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा...', ट्रंप के डील वाले दावे पर ईरान का करारा जवाब, क्या 'शांति' अफवाह?
Live: 'अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा...', ट्रंप के डील वाले दावे पर ईरान का करारा जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
चुनाव 2026
हुमायूं कबीर और ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले किया गठबंधन, 20 रैलियों का ऐलान
हुमायूं कबीर और ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले किया गठबंधन, 20 रैलियों का ऐलान
आईपीएल 2026
IPL में रनों की बारिश! ये हैं सबसे ज्यादा टोटल वाले 5 मुकाबले, जहां गेंदबाजों की हुई जमकर पिटाई
IPL में रनों की बारिश! ये हैं सबसे ज्यादा टोटल वाले 5 मुकाबले, जहां गेंदबाजों की हुई जमकर पिटाई
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में आखिरी सीन में नजर आए ऑटो ड्राइव नहीं देख पा रहे रणवीर सिंह की फिल्म, दिल छू लेगी वजह
'धुरंधर 2' में आखिरी सीन में नजर आए ऑटो ड्राइव नहीं देख पा रहे रणवीर सिंह की फिल्म, दिल छू लेगी वजह
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
Results
MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स
एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स
Home Tips
Home Dry Cleaning Tips: अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ
अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget