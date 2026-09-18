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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro Max खरीदने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, जानें हिसाब-किताब

iPhone 18 Pro Max खरीदने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, जानें हिसाब-किताब

iPhone 18 Pro Max खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फोन की शुरुआती कीमत के साथ यह जानना भी जरूरी है कि आपकी सैलरी के हिसाब से इसे खरीदना कितना आसान होगा. जानिए इसकी कीमत, EMI और सैलरी का पूरा हिसाब.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Sep 2026 03:22 PM (IST)
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Apple के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की भारत में बिक्री शुरू हो चुकी है. दोनों फोन की प्री-बुकिंग के बाद अब आप इन्हें Apple India Store से खरीद सकते हैं. iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है और इसे EMI के जरिए भी खरीदा जा सकता है. हालांकि, iPhone खरीदने से पहले इसकी कीमत को अपनी मासिक कमाई और बजट के हिसाब से देखना जरूरी है.

Apple 6 महीने की No Cost EMI और Instant Cashback की सुविधा भी दे रहा है. ऐसे में फोन खरीदने का फैसला लेने से पहले यह देखना बेहतर रहेगा कि आपकी सैलरी के हिसाब से हर महीने की EMI कितनी आसानी से मैनेज हो सकती है या आप पूरी रकम पर iPhone 18 Pro Max  खरीद सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि iPhone 18 Pro Max खरीदने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए. 

iPhone 18 Pro Max की कीमत कितनी है?

Apple ने iPhone 18 Pro Max को 256GB, 512GB, 1TB और 2TB स्टोरेज ऑप्शनों में लॉन्च किया है. इसका 256GB मॉडल 1,79,900 रुपये से शुरू होता है. वहीं iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है. इन दोनों मॉडल की बिक्री 18 सितंबर से शुरू हुई है. 

EMI पर iPhone 18 Pro Max  खरीदने के लिए कितनी सैलरी?

Apple India Store पर iPhone 18 Pro Max 256GB के लिए Instant Cashback के साथ EMI 28,817 रुपये प्रति महीने से शुरू होती है. ऐसे में अगर EMI को मासिक सैलरी के करीब 12 प्रतिशत तक रखना है, तो 28,817 की EMI के लिए करीब 2.40 लाख रुपये प्रति महीने की सैलरी चाहिए. अगर 15 प्रतिशत तक EMI में रखना चाहते हैं, तो करीब 1.92 लाख रुपये महीने की सैलरी चाहिए. वहीं EMI को सिर्फ 10 प्रतिशत सैलरी तक रखना चाहते हैं, तो करीब 2.88 लाख रुपये मासिक कमाई होनी चाहिए. 28,817 रुपये की EMI के हिसाब से सैलरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा हर महीने EMI में रखना चाहते हैं. 

यह भी पढ़ें - iPhone 18 Proकी बिक्री शुरू, मुंबई से यूपी तक Apple स्टोर के बाहर लगी लाइनें

iPhone 18 Pro Max खरीदने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए?

अगर आप iPhone 18 Pro Max को EMI की जगह पूरी रकम देकर खरीदना चाहते हैं, तो 256GB मॉडल की कीमत 1,79,900 रुपये है. ऐसे में एक आसान बजट के तौर पर 1.80 लाख रुपये या उससे ज्यादा की मासिक सैलरी होने पर फोन की कीमत आपकी एक महीने की कमाई के करीब बैठती है. 

Trade In से iPhone 18 Pro Max पर बच सकते हैं पैसे

पुराने फोन को Apple Trade In में देने से नए iPhone की कीमत और EMI दोनों कम हो सकती हैं. पुराने फोन का मॉडल और उसकी कंडीशन देखकर Apple एक्सचेंज क्रेडिट तय करता है. Apple की मौजूदा India Store जानकारी के मुताबिक, पुराने स्मार्टफोन पर करीब 4,500 रुपये से लेकर 81,500 रुपये तक का एक्सचेंज फायदा मिल सकता है. इससे नए iPhone के लिए चुकाई जाने वाली कुल रकम कम हो सकती है. 

यह भी पढ़ें - iPhone 18 Pro Max की सेल आज से, खरीदने से पहले जान लें EMI का गणित

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 18 Sep 2026 03:22 PM (IST)
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Apple TECH NEWS HINDI IPhone 18 Pro Max
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