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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Pro Max की सेल आज से, खरीदने से पहले जान लें EMI का गणित

iPhone 18 Pro Max की सेल आज से, खरीदने से पहले जान लें EMI का गणित

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की भारत में सेल शुरू हो गई है. अगर आप नया iPhone खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Apple की No Cost EMI और Trade In जैसी सुविधाएं पहले जान लें.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Sep 2026 11:22 AM (IST)
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  • पुराने फोन एक्सचेंज पर 81,500 तक और बैंक कार्ड पर 7,000 कैशबैक,

Apple के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max अब भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए हैं. इन दोनों मॉडल की प्री-बुकिंग पिछले हफ्ते शुरू हुई थी और अब लोग इन्हें Apple India Store के जरिए खरीद सकते हैं.  ऐसे में अगर आप नया Pro iPhone लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो फोन की कीमत देखना ही काफी नहीं होगा. Apple की ओर से No Cost EMI, Instant Cashback और Trade In जैसे ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, जिनसे खरीदारी का शुरुआती खर्च अलग हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि iPhone 18 Pro Max खरीदने से पहले EMI का गणित क्या है. 

iPhone 18 Pro Max खरीदने से पहले EMI का गणित 

iPhone 18 Pro Max खरीदने पर Apple Instant Cashback और 6 महीने की No Cost EMI का ऑप्शन दे रहा है. iPhone 18 Pro Max के  256GB मॉडल की कीमत 1,79,900 रुपये है और Cashback के साथ इसकी शुरुआती EMI 28,817 रुपये प्रति माह है. वहीं 512GB मॉडल 2,04,900 रुपये का है, जिसकी EMI 32,983 रुपये प्रति माह से शुरू होती है. 1TB वेरिएंट की कीमत 2,54,900 रुपये है और इसके लिए शुरुआती No Cost EMI 41,317 रुपये है, जबकि 2TB मॉडल 3,29,900 रुपये में आता है और इसकी EMI 53,817 रुपये  प्रति माह से शुरू होती है. 

यह भी पढ़ें - सस्ती USB केबल या महंगी वाली? खरीदने से पहले समझें टेक्निकल फर्क

iPhone 18 Pro खरीदने का EMI प्लान

Apple के अनुसार, 6 महीने की No Cost EMI के साथ iPhone 18 Pro खरीदा जा सकता है. iPhone 18 Pro के 256GB मॉडल की कीमत 1,64,900 रुपये है और Instant Cashback के साथ इसकी शुरुआती EMI 26,316 रुपये है. वहीं 512GB मॉडल 1,89,900 रुपये का है, जिसकी EMI 30,483 रुपये प्रति माह से शुरू होती है. 1TB वेरिएंट की कीमत 2,39,900 रुपये है और इसकी शुरुआती EMI 38,817 रुपये प्रति माह है, जबकि 2TB मॉडल 3,14,900 रुपये में आता है और इसके लिए EMI 51,317 रुपये प्रति माह से शुरू होती है. 

पुराने फोन से कम हो सकती है कीमत

Apple Trade In के साथ पुराने स्मार्टफोन की कीमत नए iPhone की खरीद में इस्तेमाल की जा सकती है. Apple के अनुसार Trade In में  4,500 रुपये से लेकर 81,500 रुपये तक का क्रेडिट मिल सकता है. हालांकि प्राइज पुराने फोन के मॉडल और उसकी स्थिति की जांच के बाद तय होगा. साथ ही Apple कुछ कार्ड से खरीदारी करने पर 7,000 तक Instant Cashback दे रहा है. इसमें American Express, Axis Bank और ICICI Bank जैसे कार्ड शामिल हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 18 Sep 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS HINDI IPhone 18 Pro Max Iphone 18 Pro
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