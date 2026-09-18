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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiPhone 18 Proकी बिक्री शुरू, मुंबई से यूपी तक Apple स्टोर के बाहर लगी लाइनें

iPhone 18 Proकी बिक्री शुरू, मुंबई से यूपी तक Apple स्टोर के बाहर लगी लाइनें

iPhone 18 Pro और Pro Max की भारत में बिक्री शुरू होते ही मुंबई से लेकर यूपी तक Apple स्टोर्स के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई. नए iPhone को सबसे पहले खरीदने के लिए लोग घंटों तक लाइन में खड़े रहे.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Sep 2026 12:17 PM (IST)
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  • iPhone 18 Pro/Pro Max की भारत में बिक्री शुरू हुई.
  • मुंबई से यूपी तक एप्पल स्टोर्स पर दिखीं लंबी कतारें.
  • लोगों ने नए iPhone खरीदने हेतु घंटों इंतजार किया.
  • इनकी शुरुआती कीमत ₹1,64,900 से ₹1,79,900 तक है.

Apple के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री भारत में शुरू होते ही इन फोन्स का क्रेज देखने को मिल रहा है. नए iPhone को सबसे पहले अपने हाथ में लेने के लिए मुंबई से यूपी तक लोग Apple स्टोर्स के बाहर लंबी लाइन में नजर आए. कुछ लोग सुबह 4 बजे से ही स्टोर्स के बाहर पहुंच गए, जबकि कई लोग घंटों इंतजार करने के बाद अपने पसंदीदा iPhone को खरीदते दिखाई दिए. लॉन्च डे पर Apple स्टोर्स के बाहर लगी भीड़ में नए iPhone को लेकर लोगों की दिलचस्पी साफ दिखाई दे रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि iPhone 18 Pro और Pro Max के लिए कहां-कहां लंबी कतारें लगी और इसकी भारत में शुरुआती कीमत कितनी है

iPhone 18 Pro और Pro Max के लिए कहां-कहां लंबी कतारें लगी?

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की ऑफिशियल सेल शुरू होने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर, यूपी  से लेकर मुंबई तक स्टोर्स के बाहर लोगों की भीड़ देखने को मिली. Noida और Delhi में लोग सुबह करीब 4 बजे से स्टोर के बाहर पहुंचने लगे थे. वहीं मुंबई के Jio World Drive स्थित Apple Store पर भी बड़ी संख्या में लोग नए iPhone को खरीदने के लिए पहुंचे. DLF Mall स्थित Apple Store के बाहर भी लंबी लाइनें लगी रहीं. यहां एक लोगों ने बताया कि वह पहला फोन लेने के लिए करीब 10 से 12 घंटे तक इंतजार करता रहा. 

iPhone 18 Pro और Pro Max शुरुआती कीमत 

iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 रुपये है. इसका 256GB मॉडल इसी कीमत में आता है.512GB वेरिएंट की कीमत 1,89,900 रुपये, 1TB मॉडल की 2,39,900 रुपये और 2TB मॉडल की कीमत 3,14,900 रुपये है.

वहीं iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है. इसका 512GB मॉडल 2,04,900 रुपये, 1TB मॉडल 2,54,900 रुपये और 2TB वेरिएंट 3,29,900 रुपये में उपलब्ध है. दोनों मॉडल की प्री-बुकिंग पिछले हफ्ते शुरू हुई थी और अब इनकी बिक्री Apple India Store के जरिए की जा रही है.

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मुंबई से यूपी तक iPhone 18 के लिए लंबी कतारें

iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की सेल शुरू होते ही नए iPhone को सबसे पहले खरीदने के लिए लोगों मे अलग ही जोश देखने को मिल रहा है. DLF Mall स्थित Apple Store के बाहर एक ग्राहक ने बताया कि वह पहला iPhone पाने के लिए करीब 10 से 12 घंटे तक इंतजार करता रहा. आखिरकार जब उसे पहला फोन मिला, तो उसने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, मुझे पहला फोन मिल गया है. इस रिएक्शन के बाद सोशल मीडिया पर भी iPhone 18 के लॉन्च क्रेज को लेकर मजेदार कमेंट देखने को मिले.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 18 Sep 2026 12:17 PM (IST)
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