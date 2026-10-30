ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCyber Attack: करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक, AU बैंक और विजय सेल्स पर साइबर अटैक

Cyber Attack: करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक, AU बैंक और विजय सेल्स पर साइबर अटैक

Cyber Attack: त्योहारी सीजन में करोड़ों भारतीयों पर एक बड़ा साइबर खतरा मंडरा रहा है. देश के एक बड़े बैंक और मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स चेन के सिस्टम में हैकर्स ने बड़ी सेंधमारी की है. जान लें पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 30 Oct 2026 04:26 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दिवाली पर AU बैंक, विजय सेल्स पर बड़ा साइबर हमला।
  • बैंक के KYC, लोन रिकॉर्ड्स, कर्मचारी डेटा चोरी हुआ।
  • विजय सेल्स का सुपर एडमिन एक्सेस, लाखों रिकॉर्ड्स बिके।
  • करोड़ों ग्राहकों पर बढ़ा बैंकिंग फ्रॉड का गंभीर खतरा।

Cyber Attack: दिवाली के त्योहारी सीजन में जहां एक तरफ लोग जमकर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ साइबर अपराधियों ने भारतीय कंपनियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है. ताजा मामला देश के जाने-माने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन विजय सेल्स से जुड़ा है. हैकर्स ने इन दोनों बड़ी कंपनियों के सिस्टम में सेंधमारी करके करोड़ों भारतीय ग्राहकों का  डेटा चुराने का दावा किया है. 

सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि विजय सेल्स के ग्राहकों और कंपनी से जुड़ा डेटा डार्क वेब पर बिकने के लिए डाल दिया गया है. जबकि बैंक को डेटा सार्वजनिक करने की खुली धमकी दी गई है. इस बड़े साइबर अटैक के सामने आने के बाद से आम लोगों की प्राइवेसी और उनकी मेहनत की कमाई पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है. चलिए आपको बताते हैं कि हैकर्स के हाथ क्या-क्या लगा है और इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है.   

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Vivo Y600 Sale: 10000mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 की बिक्री शुरू, जानें कीमत
10000mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 की बिक्री शुरू, जानें कीमत
टेक्नोलॉजी
कीबोर्ड के साथ माउस भी डेवलपर स्पेशल, Logitech ने पेश किया नया एडिशन
कीबोर्ड के साथ माउस भी डेवलपर स्पेशल, Logitech ने पेश किया नया एडिशन
टेक्नोलॉजी
Diwali 2026: लपलपाती क्यों है दिवाली की झालर, समझें इसके अंदर की टेक्नोलॉजी?
लपलपाती क्यों है दिवाली की झालर, समझें इसके अंदर की टेक्नोलॉजी?
टेक्नोलॉजी
रात को फोन चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं, आपको भी हो सकता है नुकसान
रात को फोन चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं, आपको भी हो सकता है नुकसान

AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के केवाईसी और लोन रिकॉर्ड्स हैक

साइबर सिक्योरिटी पर नजर रखने वाले प्लेटफॉर्म हैकमैनाक की रिपोर्ट के मुताबिक स्कार्लेटग्रुप नाम के एक हैकर ग्रुप ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के सिस्टम को हैक करने का दावा किया है. हैकर्स ने बैंक को धमकी दी है कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गईं. तो वे ग्राहकों का सारा प्राइवेट डेटा लीक कर देंगे. हैकर ग्रुप का कहना है कि उनके पास ग्राहकों के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, पैन और आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र, क्रेडिट रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, लोन के फॉर्म और साइन किए हुए एग्रीमेंट्स मौजूद हैं. 

मामला सिर्फ ग्राहकों तक सीमित नहीं है बल्कि हैकर्स ने बैंक के अंदरूनी सिस्टम में भी घुसपैठ की है. उन्होंने बैंक कर्मचारियों की डिटेल, लॉगिन हिस्ट्री, इंश्योरेंस पेपर्स और ऑडिट लॉग्स तक एक्सेस हासिल करने की बात कही है. डार्क वेब पर बाकायदा इसके लिए एक काउंटडाउन टाइमर भी चलाया गया है.


Cyber Attack: करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक, AU बैंक और विजय सेल्स पर साइबर अटैक

21 लाख में बिक रहा विजय सेल्स का सुपर एडमिन एक्सेस   

दूसरा बड़ा झटका इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम चेन विजय सेल्स को लगा है. डार्क वेब इन्फॉर्मर की जानकारी के मुताबिक डार्क वेब पर शाइनीमोंटाना नाम के एक यूजर ने विजय सेल्स के सुपर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस को ही बेचने का ऑफर दे डाला है. इसकी कीमत 25 हजार डॉलर यानी करीब 21 लाख रुपये रखी गई है. हैकर ने सबूत के तौर पर कंपनी के एडमिन डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं. 

दावा किया जा रहा है कि इस एक्सेस के जरिए तीस लाख से ज्यादा शॉपिंग ऑर्डर्स का रिकॉर्ड, 15 हजार कर्मचारियों का डेटा और करीब 1.40 लाख वेंडर्स के बिलिंग रिकॉर्ड्स हाथ लग चुके हैं. इसके अलावा ग्राहकों की पेमेंट हिस्ट्री, बैंक ट्रांसफर डिटेल, स्टॉक की जानकारी और कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट भी हैकर्स के कब्जे में है. हैकर का तो यहां तक कहना है कि वह जब चाहे कंपनी के सिस्टम में बदलाव कर सकता है.   


Cyber Attack: करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक, AU बैंक और विजय सेल्स पर साइबर अटैक

यह भी पढ़ें: दिवाली की झालर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना बढ़ जाएगा बिजली बिल

ग्राहकों पर मंडराया बैंकिंग फ्रॉड का खतरा

बैंक और रिटेल स्टोर पर हुए इन साइबर हमलों के बाद लोगों के मन में डर बैठ गया है कि कहीं उनके साथ बैंकिंग फ्राॅड तो नहीं हो जाएगा. आपको बता दें जब किसी यूजर का आधार, पैन नंबर, बैंक स्टेटमेंट और शॉपिंग की पेमेंट हिस्ट्री साइबर ठगों के हाथ लगती है. तो वे इसका इस्तेमाल कई तरह के ऑनलाइन फ्रॉड में कर सकते हैं. ठग आपकी पहचान चुराकर आपके नाम पर फर्जी लोन ले सकते हैं. 

नया बैंक अकाउंट खोल सकते हैं या फिर बैंक अधिकारी बनकर आपको फिशिंग कॉल कर सकते हैं. चूंकि उनके पास आपके असली ट्रांजैक्शन और पुराने ऑर्डर्स की सटीक जानकारी होगी. इसलिए आप आसानी से उनके झांसे में आ सकते हैं. ऐसे खतरे से बचने के लिए जरूरी है कि आप किसी भी अनजान नंबर से आने वाले KYC अपडेट या रिफंड के मैसेज पर भरोसा न करें. अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को रेगुलर चेक करते रहें.

यह भी पढ़ें: Wi-Fi Router Overheating : क्या आपका Wi-Fi राउटर जरूरत से ज्यादा गर्म है? ऐसे पहचानें खतरे के संकेत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Cyber Attack TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Vivo Y600 Sale: 10000mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 की बिक्री शुरू, जानें कीमत
10000mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 की बिक्री शुरू, जानें कीमत
टेक्नोलॉजी
कीबोर्ड के साथ माउस भी डेवलपर स्पेशल, Logitech ने पेश किया नया एडिशन
कीबोर्ड के साथ माउस भी डेवलपर स्पेशल, Logitech ने पेश किया नया एडिशन
टेक्नोलॉजी
Diwali 2026: लपलपाती क्यों है दिवाली की झालर, समझें इसके अंदर की टेक्नोलॉजी?
लपलपाती क्यों है दिवाली की झालर, समझें इसके अंदर की टेक्नोलॉजी?
टेक्नोलॉजी
रात को फोन चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं, आपको भी हो सकता है नुकसान
रात को फोन चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं, आपको भी हो सकता है नुकसान
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुडन्यूज, CM विजय का बड़ा ऐलान
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुडन्यूज, CM विजय का बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Joshimath Helicopter Crash LIVE: उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलिकॉप्टर क्रैश, 6 लोग थे सवार, रेस्क्यू जारी
Live: उत्तराखंड के जोशीमठ में हेलिकॉप्टर क्रैश, 6 लोग थे सवार, रेस्क्यू जारी
क्रिकेट
6, 6, 6, 6, 6, W... फिलिप्स के नितीश रेड्डी पर लगातार 5 छक्के, छठी गेंद पर विकेट; बदला पूरा
6, 6, 6, 6, 6, W... फिलिप्स के नितीश रेड्डी पर लगातार 5 छक्के, छठी गेंद पर विकेट
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
विश्व
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
ऑटो
Diwali SUV Discounts: Nexon से Kylaq तक, इन 5 SUV पर मिल रहा बंपर दिवाली Discount!
Nexon से Kylaq तक, इन 5 SUV पर मिल रहा बंपर दिवाली Discount!
एग्रीकल्चर
PM Kisan Samman Nidhi :खाते में नहीं आए पीएम किसान निधि के 2000 रुपये? तुरंत करें ये काम
खाते में नहीं आए पीएम किसान निधि के 2000 रुपये? तुरंत करें ये काम
ट्रेंडिंग
Viral Video: कार के बीप से परेशान हुआ शख्स, पेट्रोल डालकर लगाई आग; देखें सीसीटीवी
कार के बीप से परेशान हुआ शख्स, पेट्रोल डालकर लगाई आग; देखें सीसीटीवी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget