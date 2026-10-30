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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबAAP सबसे तेज! पंजाब चुनाव के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट

AAP सबसे तेज! पंजाब चुनाव के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट

AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक के बाद CM भगवंत मान ने कहा है कि AAP शनिवार को पंजाब चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा करेगी.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 30 Oct 2026 03:00 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी पंजाब में होने वाले आगामी चुनावों के लिए शनिवार, 31 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्य प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ तैयारियों पर चर्चा करने के लिए हुई एक बैठक के बाद यह जानकारी दी.

इस बैठक में पंजाब 'आप' अध्यक्ष अमन अरोड़ा और राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए.

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मान ने बताया कि बैठक के बाद उम्मीदवारों की एक सूची 'पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी' (PAC) को भेजी गई है. शनिवार को PAC के साथ बातचीत के बाद इस सूची की घोषणा कर दी जाएगी.

सीएम मान ने क्या बताया?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, आज 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर एक बैठक हुई. कई नामों पर चर्चा की गई और कुछ नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है. इन नामों को आज शाम PAC (पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी) के पास भेजा जाएगा. कल सुबह 11:00 बजे PAC की एक और बैठक होनी है. कल तक हमें और स्पष्ट हो जाएगा कि कितने नामों को अंतिम रूप दिया गया है. कल की बैठक के बाद पहली सूची तैयार हो जाएगी.

चुनाव 2027 की शुरुआत में होने हैं, और मतदान फरवरी-मार्च के आसपास होने की उम्मीद है. 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल 16 मार्च 2027 को समाप्त हो रहा है. चुनाव आयोग ने अभी तक मतदान कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है.

 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन एबीपी लाइव में डिप्टी न्यूज़ एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्हें राजनीति, शासन-प्रशासन, अपराध और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में एक दशक से अधिक का अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क से की और इसके बाद न्यूज़18 हिंदी, वनइंडिया हिंदी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया.   राहुल ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों की कवरेज की है. पत्रकारिता के साथ-साथ उन्हें हिंदी साहित्य और वैचारिक लेखन में भी विशेष रुचि है.
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Published at : 30 Oct 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
AAP Punjab News Punjab Politics Punjab ElectioN 2027
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