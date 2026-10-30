AAP सबसे तेज! पंजाब चुनाव के लिए कल जारी होगी कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट

आम आदमी पार्टी पंजाब में होने वाले आगामी चुनावों के लिए शनिवार, 31 अक्टूबर को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्य प्रभारी मनीष सिसोदिया के साथ तैयारियों पर चर्चा करने के लिए हुई एक बैठक के बाद यह जानकारी दी.

इस बैठक में पंजाब 'आप' अध्यक्ष अमन अरोड़ा और राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए.

मान ने बताया कि बैठक के बाद उम्मीदवारों की एक सूची 'पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी' (PAC) को भेजी गई है. शनिवार को PAC के साथ बातचीत के बाद इस सूची की घोषणा कर दी जाएगी.

सीएम मान ने क्या बताया?

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, आज 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर एक बैठक हुई. कई नामों पर चर्चा की गई और कुछ नामों को अंतिम रूप दे दिया गया है. इन नामों को आज शाम PAC (पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी) के पास भेजा जाएगा. कल सुबह 11:00 बजे PAC की एक और बैठक होनी है. कल तक हमें और स्पष्ट हो जाएगा कि कितने नामों को अंतिम रूप दिया गया है. कल की बैठक के बाद पहली सूची तैयार हो जाएगी.

चुनाव 2027 की शुरुआत में होने हैं, और मतदान फरवरी-मार्च के आसपास होने की उम्मीद है. 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल 16 मार्च 2027 को समाप्त हो रहा है. चुनाव आयोग ने अभी तक मतदान कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है.