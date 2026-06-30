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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI से हैक न हो जाए आईफोन, Apple ने इस बार पहले ही कर दिया यह काम

AI से हैक न हो जाए आईफोन, Apple ने इस बार पहले ही कर दिया यह काम

Apple iOS Update: एआई के कारण हैकिंग का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है. इसे देखते हुए ऐप्पल ने निर्धारित समय से पहले ही अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिक्योरिटी पैचेज रिलीज कर दिए हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 30 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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  • AI के बढ़ते हैकिंग जोखिम के कारण Apple ने सुरक्षा अपडेट जारी की।
  • iOS, iPadOS और macOS के अपडेट निर्धारित समय से पहले ही जारी हुए।
  • कंपनी ने AI से होने वाले तीव्र साइबर हमलों का खतरा समझा।
  • नए AI साइबर सिक्योरिटी मॉडल अब सिस्टम खामियां तेज़ी से खोजते हैं।

Apple iOS Update: एआई का कारण हैकिंग के मामले बढ़ रहे हैं. एआई टूल्स उपलब्ध होने के कारण साइबर अपराधियों के लिए लोगों को टारगेट करना आसान हो गया है. ऐप्पल को भी इस बात की जानकारी है और उसने इस खतरे को समझते हुए अपने यूजर्स के लिए नई सिक्योरिटी अपडेट रिलीज कर दी है. एआई से हैकिंग के खतरे को देखते हुए कंपनी अपने निर्धारित समय से पहले ही सिक्योरिटी पैचेज लेकर आ गई है. इससे आईफोन और मैकबुक समेत ऐप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स यूज करने वाले यूजर्स को सेफ्टी के लिहाज से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी.

ऐप्पल ने रिलीज की यह अपडेट

ऐप्पल ने हाल ही में iOS 26.5.2, iPadOS 26.5.2 और macOS Tahoe 26.5.2 अपडेट रिलीज की है. इनमें उन सिक्योरिटी पैचेज को रिलीज किया गया है, जो असल में हर ऑपरेटिंग सिस्टम के 26.6 वर्जन में आने वाले थे. यह दिखाता है कि ऐप्पल ने अपना प्लान बदलते हुए एआई से हैकिंग का खतरा भांपकर यह अपडेट रिलीज की है. आमतौर पर जब तक कोई सिक्योरिटी रिसर्चर किसी एक्टिव हैकिंग कैंपेन को डिस्कवर नहीं कर लेते थे, कंपनी बीच में ऐसी अपडेट रिलीज नहीं करती थी. 

हकीकत को जान रही है ऐप्पल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप्पल ने कहा कि वह अब इस हकीकत को समझ चुकी है कि एआई के कारण अब साइबर अटैकर्स बहुत तेजी से खामियों का फायदा उठा सकते हैं. अभी तक ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि मौजूदा OS की खामियों का साइबर अटैकर्स ने फायदा उठाया है, लेकिन अब खामियों को दूर करने उनके फिक्स यूजर्स तक पहुंचाने का काम तेजी से करना होगा. यानी ऐप्पल को यह बात पता है कि अगर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई खामी रहती है तो साइबर अपराधी उसका फायदा उठाने में देर नहीं लगाएंगे और यह कंपनी के करोड़ों यूजर्स की सुरक्षा खतरे में डाल सकता है.

साइबर सिक्योरिटी मॉडल ढूंढ रहे हैं खामियां

एंंथ्रोपिक, गूगल और ओपनएआई जैसी कंपनियां अपने-अपने नए साइबर सिक्योरिटी मॉडल लेकर आई हैं. ये बहुत तेजी से किसी भी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में खामियों का पता लगा सकते हैं. एंथ्रोपिक ने अपने प्रोजेक्ट ग्लासविंग के जरिए कुछ कंपनियों को माइथोस मॉडल की एक्सेस दी है, जिसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर में खामियां ढूंढ़ी जा सकती है. हालांकि, यह पता नहीं चल पाया है कि ऐप्पल के बग फिक्स करने के फैसले में माइथोस मॉडल की कितनी बड़ी भूमिका है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 30 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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Hacking IOS Update Apple TECH NEWS
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