एक OTP से कैसे जानें पूरी कॉल हिस्ट्री? यह ट्रिक करेगी काम

OTP Tip To Check Call History: अगर आप Jio यूजर हैं और अपने मोबाइल नंबर की कॉल हिस्ट्री या कॉल डिटेल देखना चाहते हैं तो Jio की MyJio ऐप में मौजूद सुविधा आपके काम आ सकती है. इसके लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप या किसी संदिग्ध वेबसाइट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं बिलकूल नहीं है. Jio अपने यूजर्स को अकाउंट में लॉगिन करने के बाद usage से जुड़ी कॉल डिटेल देखने का विकल्प देता है.

OTP की मदद से ऐसे देखें कॉल हिस्ट्री

सबसे पहले अपने फोन में MyJio ऐप खोलें. इसके बाद अपने Jio मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. लॉगिन के दौरान आपके रजिस्टर्ड Jio नंबर पर OTP भेजा जाएगा. OTP दर्ज करने के बाद आपका Jio अकाउंट खुल जाएगा. अब ऐप में अपने Mobile कनेक्शन को चुनें और Check Usage विकल्प पर जाएं. यहां आपको अपने नंबर से की गई calls से जुड़ी usage details दिखाई देंगी. अगर आपको किसी खास अवधि की कॉल डिटेल चाहिए, तो आप MyJio में Statement का विकल्प का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें तारीख की अवधि चुनकर उपलब्ध usage statement देखा जा सकता है. Jio के मुताबिक, पिछले 6 महीनों के भीतर किसी अवधि का अधिकतम 30 दिनों का स्टेटमेंट लिया जा सकता है.

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इस सुविधा के फायदे

इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अपने Jio नंबर की कॉल usage से जुड़ी जानकारी फोन कॉल लोग के अलावा भी देखी जा सकती है. अगर फोन में पुरानी कॉल एंट्री उपलब्ध नहीं है, तो Jio के usage statement में उपलब्ध जानकारी उपयोगी हो सकती है. यह सुविधा उन लोगों के लिए भी काम की है जो किसी खास तारीख या अवधि में अपने नंबर से हुई outgoing calls का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं. उपलब्ध statement को सुरक्षित रखने के लिए उसे PDF के रूप में डाउनलोड करने या ईमेल पर प्राप्त करने का विकल्प भी दिया जाता है.

आपका OTP किसी से शेयर न करें

OTP आपके Jio नंबर के अकाउंट को verify करने के लिए होता है. ऐसे में अपना OTP किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर न करें. अगर कोई व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज करके OTP मांगता है और दावा करता है कि इससे वह कॉल हिस्ट्री निकाल देगा, तो ऐसे मामलों में सावधान रहना जरूरी है.

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