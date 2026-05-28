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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCyber Security में Google का बड़ा धमाका, Claude Mythos को टक्कर देने के लिए लाई नया मॉडल

Cyber Security में Google का बड़ा धमाका, Claude Mythos को टक्कर देने के लिए लाई नया मॉडल

Google AI Threat Defense: गूगल ने एक नया साइबर सिक्योरिटी मॉडल लॉन्च किया है. इसे Claude Mythos और Daybreak के मुकाबले का माना जा रहा है. हालांकि, इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 28 May 2026 10:46 AM (IST)
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  • यह AI एजेंट से लेगेसी कोड को दोबारा लिखकर मॉडर्न बनाएगा।

Google AI Threat Defense: अमेरिकी एआई कंपनी Anthropic ने पिछले महीने Claude Mythos मॉडल को लॉन्च किया था. यह इतना पावरफुल मॉडल है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक कर सकता है. इस खतरे को देखते हुए कंपनी ने इसे पब्लिक के लिए रोलआउट नहीं किया है. इसे टक्कर देने के लिए कुछ ही दिन पहले OpenAI ने Daybreak मॉडल लॉन्च किया था और अब गूगल भी इस रेस में कूद गई है. गूगल ने नया साइबर सिक्योरिटी मॉडल Google AI Threat Defense इंट्रोड्यूस किया है. गूगल का कहना है कि यह टूल एआई-ड्रिवन थ्रेट्स को लगातार मॉनिटर करता है और उन थ्रेट्स को असर दिखाने से पहले ही रोक लेता है.

तुरंत फिक्स कर सकता है सॉफ्टवेयर की कमियां

गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि इस टूल की मदद से कंपनियां साइबर अटैक के अनुमानित तरीकों का पता लगाकर सबसे खतरनाक थ्रेट्स को प्रायोरटाइज कर सकती हैं और किसी भी खामी को तुरंत फिक्स कर पाएगी. इस तरह सॉफ्टवेयर की खामियों का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा. 

Claude Mythos और Daybreak से अलग है गूगल का नया मॉडल

गूगल ने बताया कि एआई साइबर सिक्योरिटी सिस्टम के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि वो सिक्योरिटी टीमों के पास हजारों एआई जनरेटेड अलर्ट भेजते रहते हैं. Claude Mythos और Daybreak लगातार खामियों का पता करते हुए अलर्ट भेजते हैं, लेकिन इनमें से हर खामी असल में बड़ा खतरा पैदा नहीं कर सकती. गूगल अब इसी दिक्कत को दूर करने का प्रयास कर रही है. यह प्लेटफॉर्म कोड स्कैनिंग को क्लाउड-सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट कर चेक करेगा कि क्या किसी खामी का इंटरनेट या लाइव नेटवर्क कॉन्फिगरेशन के जरिए दुरुपयोग किया जा सकता है या नहीं. अगर इस प्लेटफॉर्म को कोई बड़ी खामी मिलती है, लेकिन उसका बाकी सिस्टम पर असर नहीं होगा तो यह उसकी प्रायोरिटी को कम कर देगा. इससे डेवलपर्स और सिक्योरिटी टीम को एक्टिव थ्रेट्स पर काम करने का पर्याप्त समय मिल सकेगा.

इस मामले में भी अलग तरीके से काम करेगा गूगल का मॉडल

इस प्लेटफॉर्म में एक बड़ा अंतर बग फिक्स को लेकर है. OpenAI का सिस्टम बग के हिसाब से पैचेज सजेस्ट करता है, लेकिन गूगल का प्लेटफॉर्म अलग तरीके से काम करेगा. यह प्लेटफॉर्म ह्मयून सुपरविजन के अंडर एआई एजेंट से लेगेसी कोड को दोबारा राइट करवाकर इसे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदल देगा. साथ ही यह प्लेटफॉर्म डिप्लॉयमेंट से पहले यह टेस्ट कर लेगा कि किसी बग को फिक्स करने के लिए रिलीज किए जा रहे पैचेज काम करेंगे या नहीं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 28 May 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Google TECH NEWS Claude Mythos Cyber Security Model
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