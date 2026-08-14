स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhat Is RAM Plus: RAM Plus क्या होता है, कैसे करता है काम? जानें इसके फायदे-नुकसान

What Is RAM Plus: RAM Plus क्या होता है, कैसे करता है काम? जानें इसके फायदे-नुकसान

What Is RAM Plus: हम जब भी नया स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी RAM चेक करते हैं, लेकिन कभी सोचा है आखिर ये RAM होती क्या है और हमारे फोन में इसका क्या काम होता है?

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 14 Aug 2026 01:09 PM (IST)
Preferred Sources

What Is RAM Plus: आजकल जब भी हम कोई नया स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं, तो बॉक्स पर 6GB + 6GB या 8GB + 8GB RAM लिखा हुआ देखते हैं. कई बार स्मार्टफोन कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए इसे RAM Plus, Virtual RAM या Extended RAM का नाम देती हैं. लेकिन क्या आप कभी सोचा हैं कि यह रैम प्लस असल में क्या होता है और यह आपके फोन को फास्ट बनाता है या धीमा. दरअसल जब मुख्य फिजिकल रैम भर जाती है तो यह बैकग्राउंड ऐप्स को बंद होने से बचाने में मदद करता है. आइए आज जानते है कि आखिर यह RAM प्लस क्या है और यह काम कैसे करता है. 

क्या होता है RAM Plus?

आसान भाषा में कहें तो 'रैम प्लस' आपके फोन में मौजूद असली रैम को वर्चुअली बढ़ाने का एक तरीका है. जब आप अपने स्मार्टफोन में भारी गेम खेलते हैं या एक साथ कई ऐप्स चलाते हैं, तो फोन की असली RAM कम पड़ने लगती है. ऐसे समय में RAM Plus फीचर आपके फोन के इंटरनल स्टोरेज में से कुछ जीबी जगह उधार ले लेता है और उसे रैम की तरह इस्तेमाल करने लगता है. 

यह कैसे काम करता है

RAM Plus के काम करने का तरीका बहुत सीधा है. इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं. मान लीजिए आपके पास 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला फोन है तो जब आप रैम प्लस फीचर को ऑन करके उसे 4GB पर सेट करते हैं, तो आपका फोन 128GB स्टोरेज में से 4GB हिस्सा रिजर्व कर लेता है. अब जब भी आप बैकग्राउंड में कई सारे ऐप्स खोलेंगे, तो फोन की असली 6GB RAM भरने के बाद, बैकग्राउंड ऐप्स का डेटा उस रिजर्व की गई 4GB स्टोरेज स्पेस जिसे वर्चुअल रैम कहते हैं में चला जाता है.  इसके लिए फोन zRAM तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो डेटा को कंप्रेस करके सेव रखती है. 

RAM Plus के फायदे

इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बैकग्राउंड में एक साथ कई ऐप्स खुले रख सकते हैं. जब आप दोबारा किसी ऐप पर जाएंगे, तो वह शुरू से रीलोड नहीं होगा. साथ ही जिन बजट स्मार्टफोन्स में केवल 3GB या 4GB RAM होती है, उनके लिए यह फीचर बहुत मददगार है. यह ऐप्स को अचानक क्रैश होने से बचाता है. इसके अलावा भारी गेम्स खेलते समय यह बैकग्राउंड ऐप्स को संभालने का काम करता है, जिससे गेमिंग के लिए असली RAM पूरी तरह खाली मिल जाती है. 

यह भी पढ़ेंः बिना पता चले कैसे देखें किसी की Instagram Story, ये तरीके आएंगे काम

इसके नुकसान भी हैं...

RAM Plus के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे इंटरनल स्टोरेज की स्पीड असली रैम की तुलना में बहुत धीमी होती है. इसलिए, वर्चुअल RAM कभी भी असली RAM जैसा सुपर-फास्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकती. साथ ही कई बार 8GB या 12GB RAM वाले महंगे फोन में इसे ऑन रखने से फोन फास्ट होने के बजाय धीमा होने लगता है. क्योंकि प्रोसेसर पर अतिरिक्त दबाव पड़ने से फोन के हैंग होने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा बैकग्राउंड में डेटा को लगातार कंप्रेस और ट्रांसफर करने के कारण प्रोसेसर को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे फोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है. 

यह भी पढ़ेंः वॉशिंग मशीन में ज्यादा डिटर्जेंट डालते हैं? हो जाएगी खराब

Published at : 14 Aug 2026 01:09 PM (IST)
Tags :
Virtual Ram RAM Plus RAM Plus Features How RAM Plus Work
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
What Is RAM Plus: RAM Plus क्या होता है, कैसे करता है काम? जानें इसके फायदे-नुकसान
RAM Plus क्या होता है, कैसे करता है काम? जानें इसके फायदे-नुकसान
टेक्नोलॉजी
Instagram ने 10 साल बाद बदला अपना लोगो! जानें क्या-क्या हुआ बदलाव
Instagram ने 10 साल बाद बदला अपना लोगो! जानें क्या-क्या हुआ बदलाव
टेक्नोलॉजी
iPhone यूजर्स सावधान! 110 देशों में Apple ने जारी किया Spyware अलर्ट
iPhone यूजर्स सावधान! 110 देशों में Apple ने जारी किया Spyware अलर्ट
टेक्नोलॉजी
OTP Tip To Check Call History: एक OTP से कैसे जानें पूरी कॉल हिस्ट्री? यह ट्रिक करेगी काम
एक OTP से कैसे जानें पूरी कॉल हिस्ट्री? यह ट्रिक करेगी काम
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NALSAR विवाद: BCI को CJI की नसीहत, 'दखल की जरूरत नहीं, मैं भी छात्र था तो सक्रिय था'
NALSAR विवाद: BCI को CJI की नसीहत, 'दखल की जरूरत नहीं, मैं भी छात्र था तो सक्रिय था'
बिहार
प्रशांत किशोर की CM सम्राट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, 'आने वाले समय…'
प्रशांत किशोर की CM सम्राट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी, 'आने वाले समय…'
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 15: तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
तीसरे थर्सडे स्पाइडर मैन की घटी कमाई, लेकिन 8 करोड़ और कमाते ही रच देगी इतिहास
क्रिकेट
पति मिचेल स्टार्क को आखिरी स्थान, बुमराह नंबर-3; एलिसा हीली की रैंकिंग ने सबको चौंकाया
पति मिचेल स्टार्क को आखिरी स्थान, बुमराह नंबर-3; एलिसा हीली की रैंकिंग ने सबको चौंकाया
इंडिया
'कांग्रेस के लिए भी इससे दुखद क्या होगा कि...', विदेश नीति पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के नड्डा
'कांग्रेस के लिए भी इससे दुखद क्या होगा कि...', विदेश नीति पर राहुल गांधी के बयान पर भड़के नड्डा
ऑटो
MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?
MG की कारों पर बंपर ऑफर, जानें किस मॉडल पर कितना फायदा?
महाराष्ट्र
गणपित 2026 पर मुंबईकरों को सौगात, स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे की घोषणा, देखें लिस्ट
गणपित 2026 पर मुंबईकरों को सौगात, स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे की घोषणा, देखें लिस्ट
ट्रेंडिंग
Metro Viral Video: जब मेट्रो में महिला ने लड़के के लिए छोड़ दी सीट, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
जब मेट्रो में महिला ने लड़के के लिए छोड़ दी सीट, वीडियो देख करेंगे सैल्यूट
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget