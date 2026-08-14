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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram ने 10 साल बाद बदला अपना लोगो! जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

Instagram ने 10 साल बाद बदला अपना लोगो! जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

Instagram का नया Wordmark पुराने डिजाइन के मुकाबले ज्यादा एडवांस और साफ-सुथरा दिख रहा है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 14 Aug 2026 01:02 PM (IST)
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  • प्रमुख एडम मोसेरी ने यूजर्स से इस परिवर्तन पर राय मांगी है।

Instagram New Logo: इंस्टाग्राम देश में एक चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है. यहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, अपनी जरूरत के हिसाब से एक्टिव रहते हैं. कुछ लोग रील्स देखने के लिए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स इस प्लेटफॉर्म से हर महीने अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं. इसी कड़ी में बता दें कि कंपनी ने अब इंस्टाग्राम के लोगों में एक बड़ा बदलाव किया है. ये बदलाव करीब 10 साल बाद किया गया है. जी हां, दरअसल, अब इंस्टाग्राम का डिजाइन पहले जैसा नहीं रह गया है. आइए जानते हैं कि कंपनी ने लोगों में क्या-क्या बदलाव किए हैं.

Instagram के नाम लिखने का अंदाज बदला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Instagram का नया Wordmark पुराने डिजाइन के मुकाबले ज्यादा एडवांस और साफ-सुथरा दिख रहा है. हालांकि, कंपनी ने इंस्टाग्राम के पुराने डिजाइन को बरकरार रखने के लिए अक्षरों की बनावट में कुछ बदलाव किए हैं.

Instagram के प्रमुख Adam Mosseri के अनुसार, टॉप पर दिखने वाला ये डिजाइन काफी समय से नहीं बदला गया था. इसीलिए इसे एक नया लुक और रिफ्रेश दिखने के लिए कंपनी ने ये नया लोगो पेश किया है. कंपनी के अनुसार, ये नया लोगो पुराने डिजाइन के मुकाबले ज्यादा एडवांस और बेहतर लगता है.

पुराने Wordmark से क्यों अलग है नया डिजाइन?

आपको बता दें कि Instagram की पहचान पिछले कुछ सालों में काफी बदल चुकी है. इंस्टाग्राम से समय के साथ-साथ अपने फीचर्स, इंटरफेस और विजुअल स्टाइल को एडवांस बनाने पर ज्यादा फोकस किया है. इसीलिए ये नया लोगो भी उसी दिशा में कंपनी द्वारा लिया गया एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

कंपनी शायद ऐसा डिजाइन चाहती है जो उसके मौजूदा विजुअल सिस्टम के साथ बेहतर तरीके से फिट हो और आज के डिजिटल डिजाइन ट्रेंड से मेल खाए. नए लोगों में कंपनी ने पुराने कर्सिव अंदाज को भी बनाए रखा है और आज के हिसाब से एक यूनिक और एडवांस रिफ्रेश लुक भी दिया है.

यूजर्स से मांगी राय

जानकारी के मुताबिक, Instagram चीफ Adam Mosseri को पहले से पता था कि नए डिजाइन के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के कई सारे मिले-जुले रिएक्शन आने वाले हैं. इसीलिए उन्होंने Threads पर नए डिजाइन को शेयर करते हुए यूजर्स से इस बदलाव पर अपनी राय शेयर करने की भी अपील की है. इसके बाद सोशल मीडिया पर नए Wordmark को लेकर अलग-अलग तरह के रिएक्शन सामने आने लगे हैं.

कैमरा लोगों में नहीं कोई बदलाव

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने सिर्फ इंस्टाग्राम के लेटर में बदलाव किया है. ऐसे में यूजर्स को पुराना कैमरा वाला लोगो वैसे ही नजर आएगा जैसा पहले लगता था. कंपनी का मकसद यूजर्स को एक नया रिफ्रेश लुक देने का है न कि पूरे डिजाइन को बदलने का. इसीलिए कंपनी ने सिर्फ अक्षरों में बदलाव किया है जबकी कैमरा आईकन वाला लोगो पहले जैसा ही रखा गया है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 14 Aug 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
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