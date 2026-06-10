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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीहैक होने की नहीं रहेगी टेंशन, ऐप्पल इंटेलीजेंस का नया AI फीचर अपने आप बदल देगा पासवर्ड

हैक होने की नहीं रहेगी टेंशन, ऐप्पल इंटेलीजेंस का नया AI फीचर अपने आप बदल देगा पासवर्ड

Apple Intelligence Feature: iOS 27 अपडेट में ऐप्पल एक कमाल का प्राइवेसी फीचर ला रही है. यह कमजोर और कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड को खुद ही बदल पाएगा. इससे यूजर की पासवर्ड रिसेट करने की टेंशन दूर हो जाएगी.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Jun 2026 10:41 AM (IST)
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  • ऐप्पल इंटेलिजेंस कमजोर, लीक हुए पासवर्ड को स्वयं बदलेगा।
  • iOS 27 अपडेट से पासवर्ड ऐप में यह सुविधा मिलेगी।
  • यह सिस्टम समर्थित वेबसाइटों पर खुद नया पासवर्ड सेट करेगा।
  • ऐप्पल ने बताया प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय और सुरक्षित रहेगी।

Apple Intelligence Feature: अगर आप उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें बार-बार पासवर्ड बदलना झंझट लगता है तो ऐप्पल एक नया फीचर लेकर आ रही है. WWDC 2026 में कंपनी ने प्राइवेसी के लिए एक नए ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर का ऐलान किया है. यह फीचर अपने आप ही कमजोर, बार-बार यूज होने वाले और कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड को बदल देगा. ऐसे में डेटा लीक या ब्रीच जैसे घटनाओं के बाद यूजर को खुद से अपने अकाउंट्स के पासवर्ड्स सेट करने की जरूरत नहीं रहेगी.

पासवर्ड ऐप में आएगा नया फीचर

iOS 27 अपडेट के साथ पासवर्ड ऐप में इस फीचर को लाया जा रहा है. ऐप्पल का कहना है कि जब भी किसी पासवर्ड को कॉम्प्रोमाइज्ड यानी लीक हुआ बताया जाएगा, पासवर्ड ऐप खुद ही सपोर्टेड वेबसाइट पर पासवर्ड को अपडेट कर इसे सेव कर देगी. इसका मतलब है कि नई अपडेट आने के बाद पासवर्ड ऐप यूजर को कमजोर या लीक हुए पासवर्ड के बारे में सिर्फ वॉर्निंग नहीं देगी. यह ऐप्पल इंटेलीजेंस की मदद से एक्शन लेकर पासवर्ड को रिसेट कर देगी. यह फीचर उन लोगों के खूब काम आएगा, जो डेटा ब्रीच जैसी घटनाओं के बाद भी पासवर्ड नहीं बदलते हैं.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो जानते ही होंगे कि पासवर्ड ऐप में लॉग-इन क्रेडेंशियल्स, पासकी, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेश, वाईफाई पासवर्ड और सिक्योरिटी अलर्ट्स आदि स्टोर रहते हैं. अभी तक यह कमजोर पासवर्ड और अलग-अलग सर्विसेस पर सेम पासवर्ड यूज करने पर यूजर को नोटिफाई करती है. अब नई अपडेट में इसे और पावरफुल बनाया जा रहा है. iOS 27 अपडेट के बाद यह ऐप्पल इंटेलीजेंस की मदद से खुद ही सपोर्टेड वेबसाइट पर जाकर अकाउंट में साइन-इन कर पाएगी और खुद ही नया और मजबूत पासवर्ड सेट कर सकेगी. फिर यूजर के लिए इसे पासवर्ड ऐप में भी स्टोर किया जाएगा.

क्या एआई सिस्टम से पासवर्ड सेट करवाना सेफ रहेगा?

एआई सिस्टम को पासवर्ड की एक्सेस देना चिंताजनक हो सकता है और ऐप्पल भी इस बात को मानती है. सुरक्षा चिंताओं को खारिज करते हुए ऐप्पल ने कहा कि पासवर्ड टूल प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेगा. ऐप्पल ने इसे खासतौर पर एआई को देखते हुए प्राइवेसी के लिए तैयार किया है. कंपनी ने बताया कि पासवर्ड चेंज करने की पूरी प्रोसेस एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड होगी और इसमें किसी भी प्रकार की पर्सनल इंफोर्मेशन को स्टोर नहीं किया जाएगा. इस डेटा को न तो ऐप्पल एक्सेस कर पाएगी और न ही इसे एआई मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए यूज किया जाएगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 10 Jun 2026 10:41 AM (IST)
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Password Apple Intelligence TECH NEWS IOS 27
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