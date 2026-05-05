पासवर्ड को लेकर आज ही बदल लें ये आदतें, नहीं तो एक ही झटके में उड़ जाएगा सब कुछ

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पासवर्ड में निजी जानकारी जैसे नाम, जन्मदिन, फोन नंबर न डालें।

सभी खातों के लिए अलग-अलग और मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें।

सुरक्षा के लिए नियमित अंतराल पर अपने पासवर्ड बदलते रहें।

सरल पासवर्ड हैकर्स के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं।

Password Habit: आजकल हर इंसान के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए हैं और फोन में भी ऐप्स की लिस्ट लंबी रहती है. उन्हें प्रोटेक्टेड रखने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ती है. पासवर्ड क्रिएट करना और उन्हें याद रखना काफी मुश्किल काम होता है. इसके अलावा सिंपल पासवर्ड को हैक करना आसान होता है. इसलिए हर अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग और यूनीक पासवर्ड बनाना पड़ता है, जो याद रखना और मुश्किल हो जाता है. इन सारे झंझटों से बचने के लिए कई बार लोग बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिससे डेटा और उनके अकाउंट में रखा पैसा तक उड़ जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि पासवर्ड को लेकर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए.

पासवर्ड में पर्सनल इंफोर्मेशन यूज करना

कई लोग पासवर्ड याद रखने के लिए उसमें पर्सनल इंफोर्मेशन यूज करते हैं. मसलन अपना नाम, फोन नंबर, एड्रेस, बर्थडे या फैमिली मेंबर के फोन नंबर आदि का यूज कर पासवर्ड बना लेते हैं. इसे याद रखना आसान होता है, लेकिन इसके साथ एक दिक्कत भी है. आपकी पर्सनल डिटेल्स हैकर्स के पास भी हो सकती है, जिसकी मदद से उसके लिए पासवर्ड का अंदाजा लगाना और आसान हो जाएगा. इसलिए पासवर्ड में ऐसी कोई पर्सनल डिटेल शामिल न करें, जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी हो.

अलग-अलग अकाउंट्स पर एक ही पासवर्ड यूज करना

बहुत लोग यह गलती करते हैं कि अपने अलग-अलग अकाउंट्स पर एक ही पासवर्ड यूज कर लेते हैं. अगर आप भी अलग-अलग अकाउंट्स और ऐप्स के लिए सेम पासवर्ड यूज कर रहे हैं तो इसे तुरंत बदल लें. सेम पासवर्ड यूज करने का खतरा यह है कि अगर हैकर्स एक अकाउंट में सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके पास आपके बाकी अकाउंट्स की भी एक्सेस आ जाएगी और जब तक आप पासवर्ड चेंज करने बैठेंगे, तब तक बड़ा नुकसान हो चुका होगा.

पासवर्ड को अपडेट न करना

हैकर्स के पास पासवर्ड क्रैक करने के कई तरीके होते हैं. अगर उन्हें पर्याप्त समय मिल जाए तो वो आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके पासवर्ड क्या हैं. इसलिए एक्सपर्ट्स नियमित अंतराल पर पासवर्ड अपडेट करने की सलाह देते हैं. यह काम भले ही झंझट वाला लग सकता है, लेकिन इससे आपका डेटा और पैसा दोनों सुरक्षित रहेंगे. पासवर्ड बदलने से हैकर्स के लिए उसे क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा और आपको हैकिंग अटेम्प्ट से बेहतर प्रोटेक्शन मिल पाएगी. इसलिए लापरवाही न करें और पासवर्ड को अपडेट करते रहें.

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