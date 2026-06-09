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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSiri AI से लेकर iOS 27 तक, ऐप्पल ने WWDC 2026 में किए ये बड़े ऐलान

Siri AI से लेकर iOS 27 तक, ऐप्पल ने WWDC 2026 में किए ये बड़े ऐलान

WWDC 2026 Major Announcement: अब तक एआई की रेस में पिछड़ रही ऐप्पल ने कई नए और दमदार एआई फीचर्स का ऐलान किया है. WWDC 2026 में Siri AI और iOS 27 समेत कई बड़ी घोषणाएं हुईं.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 09 Jun 2026 09:46 AM (IST)
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  • Apple ने WWDC 2026 में कई नए AI फीचर्स की घोषणा की।
  • सिरी AI अब Google जेमिनी पर, अधिक पर्सनलाइज्ड होगा।
  • Apple इंटेलिजेंस कई ऐप्स में नए स्मार्ट फीचर्स जोड़ेगा।
  • फोटोज ऐप, इमेज प्लेग्राउंड, iOS/macOS को मिले अपडेट।

WWDC 2026 Major Announcement: एआई की रेस में पिछड़ रही ऐप्पल से WWDC में कई बड़ी अनाउंसमेंट की उम्मीद थी और कंपनी ने इस बार निराश नहीं किया. ऐप्पल ने WWDC 2026 में कई एआई फीचर्स का ऐलान किया है, जो जल्द ही ऐप्पल डिवाइसेस में आने शुरू हो जाएंगे. इन फीचर्स की तरफ बढ़े उससे पहले बता दें कि इस बार का WWDC इसलिए भी खास था क्योंकि बतौर सीईओ टिम कुक का ऐप्पल में यह आखिरी इवेंट था. 1 सितंबर से उनकी जगह जॉन टर्नस ऐप्पल का कार्यभार संभाल लेंगे. आइए अब एक नजर डालते हैं कि इस इवेंट में क्या-क्या बड़े ऐलान हुए हैं.

Siri AI

Siri AI का लंबे समय से इंतजार हो रहा था और अब आखिरकार कंपनी ने इसका ऐलान कर दिया है. नए सिरी को गूगल के जेमिनी मॉडल पर तैयार किया गया है. कंपनी इसके लिए डेडिकेटेड ऐप भी लेकर आई है, जो अलग-अलग ऐप्स के साथ काम कर सकती है. ऐप्पल ने नई सिरी को अधिक कन्वर्सेशनल और पर्सनल कॉन्टेक्स्ट समझने वाला बताया है. Siri AI के साथ विजुअल इंटेलीजेंस को भी बेहतर बनाया गया है. अब यह समझ सकेगा कि आपके डिवाइस की स्क्रीन पर क्या चल रहा है और फिर उसी हिसाब से जानकारी देगा.

इम्प्रूव्ड ऐप्पल इंटलीजेंस

सिरी के साथ-साथ ऐप्पल इंटेलीजेंस को भी बेहतर किया जा रहा है. अब ऐप्पल इंटेलीजेंस की मदद से सफारी टैब्स को मैनेज किया जा सकेगा और यह एक टैप में ही लीक हुए पासवर्ड को चेंज कर सकेगा. इसके अलावा यह बातचीत से कैलेंडर इवेंट क्रिएट कर पाएगा, वेब पेजेज पर प्राइस चेंज पर नजर रख पाएगा और फोन कॉल के दौरान भी मेल और मैसेज जैसी ऐप्स से इंफोर्मेशन निकाल सकेगा. इसके साथ होम ऐप में भी नए फीचर्स जोड़े गए हैं.

फोटोज के लिए नए फीचर्स

ऐप्पल ने इमेज प्लेग्राउंड ऐप को अपग्रेड करने का ऐलान किया है. ऐप्पल इंटेलीजेंस की मदद से यह अब प्रॉम्प्ट देने पर बेहतर इमेज जनरेट कर पाएगी. इस ऐप पर लॉक स्क्रीन, आईमैसेज बैकग्राउंड, कॉन्टैक्ट पोस्टर आदि जनरेट किए जा सकेंगे. अगर आप इस ऐप में इमेज जनरेट नहीं करना चाहते तो कंपनी ने फोटोज ऐप में भी नए फीचर्स की घोषणा की है. इसमें रिफ्रेम, एक्सपैंड जैसे नए टूल आए हैं और क्लीन अप टूल को भी अपग्रेड किया गया है.

iOS 27 और macOS Golden Gate

उम्मीद के मुताबिक, ऐप्पल ने WWDC कीनोट में iOS 27 अपडेट को भी कंफर्म कर दिया है. कंपनी ने बताया कि इस अपडेट में ऐप्स 30 प्रतिशत फास्ट स्पीड से खुलेगी और फोटोज ऐप में नई कैप्चर की गई फोटोज 70 प्रतिशत अधिक स्पीड से अपीयर होंगी. इसी तरह एयरड्रॉप ट्रांसफर भी अब और तेजी से होंगे. नई अपडेट में लिक्विड ग्लास को लेकर भी यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल दिए जाएंगे. आईफोन की तरह ऐप्पल अपने मैक सिस्टम के लिए भी नई macOS Golden Gate अपेडट लेकर आ रही है. इसमें नए टूलबार, एज-टू-एज साइडबार, कलर-कोडेड साइडबार आइकन, ऐप आइकन का नया लुक और राउंडेड विंडो कॉर्नर मिलेंगी. मैक पर स्पॉटलाइट में सिरी एआई को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जहां यूजर सवाल पूछने के अलावा फाइल्स को भी एनालाइज कर पाएंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 09 Jun 2026 09:46 AM (IST)
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Apple IOS 27 WWDC 2026 Siri AI
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