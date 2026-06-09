Siri AI से लेकर iOS 27 तक, ऐप्पल ने WWDC 2026 में किए ये बड़े ऐलान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Apple ने WWDC 2026 में कई नए AI फीचर्स की घोषणा की।

सिरी AI अब Google जेमिनी पर, अधिक पर्सनलाइज्ड होगा।

Apple इंटेलिजेंस कई ऐप्स में नए स्मार्ट फीचर्स जोड़ेगा।

फोटोज ऐप, इमेज प्लेग्राउंड, iOS/macOS को मिले अपडेट।

WWDC 2026 Major Announcement: एआई की रेस में पिछड़ रही ऐप्पल से WWDC में कई बड़ी अनाउंसमेंट की उम्मीद थी और कंपनी ने इस बार निराश नहीं किया. ऐप्पल ने WWDC 2026 में कई एआई फीचर्स का ऐलान किया है, जो जल्द ही ऐप्पल डिवाइसेस में आने शुरू हो जाएंगे. इन फीचर्स की तरफ बढ़े उससे पहले बता दें कि इस बार का WWDC इसलिए भी खास था क्योंकि बतौर सीईओ टिम कुक का ऐप्पल में यह आखिरी इवेंट था. 1 सितंबर से उनकी जगह जॉन टर्नस ऐप्पल का कार्यभार संभाल लेंगे. आइए अब एक नजर डालते हैं कि इस इवेंट में क्या-क्या बड़े ऐलान हुए हैं.

Siri AI

Siri AI का लंबे समय से इंतजार हो रहा था और अब आखिरकार कंपनी ने इसका ऐलान कर दिया है. नए सिरी को गूगल के जेमिनी मॉडल पर तैयार किया गया है. कंपनी इसके लिए डेडिकेटेड ऐप भी लेकर आई है, जो अलग-अलग ऐप्स के साथ काम कर सकती है. ऐप्पल ने नई सिरी को अधिक कन्वर्सेशनल और पर्सनल कॉन्टेक्स्ट समझने वाला बताया है. Siri AI के साथ विजुअल इंटेलीजेंस को भी बेहतर बनाया गया है. अब यह समझ सकेगा कि आपके डिवाइस की स्क्रीन पर क्या चल रहा है और फिर उसी हिसाब से जानकारी देगा.

इम्प्रूव्ड ऐप्पल इंटलीजेंस

सिरी के साथ-साथ ऐप्पल इंटेलीजेंस को भी बेहतर किया जा रहा है. अब ऐप्पल इंटेलीजेंस की मदद से सफारी टैब्स को मैनेज किया जा सकेगा और यह एक टैप में ही लीक हुए पासवर्ड को चेंज कर सकेगा. इसके अलावा यह बातचीत से कैलेंडर इवेंट क्रिएट कर पाएगा, वेब पेजेज पर प्राइस चेंज पर नजर रख पाएगा और फोन कॉल के दौरान भी मेल और मैसेज जैसी ऐप्स से इंफोर्मेशन निकाल सकेगा. इसके साथ होम ऐप में भी नए फीचर्स जोड़े गए हैं.

फोटोज के लिए नए फीचर्स

ऐप्पल ने इमेज प्लेग्राउंड ऐप को अपग्रेड करने का ऐलान किया है. ऐप्पल इंटेलीजेंस की मदद से यह अब प्रॉम्प्ट देने पर बेहतर इमेज जनरेट कर पाएगी. इस ऐप पर लॉक स्क्रीन, आईमैसेज बैकग्राउंड, कॉन्टैक्ट पोस्टर आदि जनरेट किए जा सकेंगे. अगर आप इस ऐप में इमेज जनरेट नहीं करना चाहते तो कंपनी ने फोटोज ऐप में भी नए फीचर्स की घोषणा की है. इसमें रिफ्रेम, एक्सपैंड जैसे नए टूल आए हैं और क्लीन अप टूल को भी अपग्रेड किया गया है.

iOS 27 और macOS Golden Gate

उम्मीद के मुताबिक, ऐप्पल ने WWDC कीनोट में iOS 27 अपडेट को भी कंफर्म कर दिया है. कंपनी ने बताया कि इस अपडेट में ऐप्स 30 प्रतिशत फास्ट स्पीड से खुलेगी और फोटोज ऐप में नई कैप्चर की गई फोटोज 70 प्रतिशत अधिक स्पीड से अपीयर होंगी. इसी तरह एयरड्रॉप ट्रांसफर भी अब और तेजी से होंगे. नई अपडेट में लिक्विड ग्लास को लेकर भी यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल दिए जाएंगे. आईफोन की तरह ऐप्पल अपने मैक सिस्टम के लिए भी नई macOS Golden Gate अपेडट लेकर आ रही है. इसमें नए टूलबार, एज-टू-एज साइडबार, कलर-कोडेड साइडबार आइकन, ऐप आइकन का नया लुक और राउंडेड विंडो कॉर्नर मिलेंगी. मैक पर स्पॉटलाइट में सिरी एआई को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जहां यूजर सवाल पूछने के अलावा फाइल्स को भी एनालाइज कर पाएंगे.

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