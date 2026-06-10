हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीElon Musk को लगा बड़ा झटका, SpaceX के IPO से पहले भारत ने रोकी स्टारलिंक की मंजूरी

Elon Musk को लगा बड़ा झटका, SpaceX के IPO से पहले भारत ने रोकी स्टारलिंक की मंजूरी

Starlink Approval in India Put on Hold: भारत सरकार ने स्टारलिंक को सर्विस शुरू करने के लिए दी गई मंजूरी पर रोक लगा दी है. स्पेसएक्स के IPO से पहले इस फैसले को कंपनी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 10 Jun 2026 09:46 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते स्टारलिंक को रोका।
  • ईरान में बिना लाइसेंस सैटेलाइट टर्मिनल उपयोग ने चिंता बढ़ाई।
  • यह रोक स्पेसएक्स के आगामी आईपीओ के लिए बड़ा झटका है।

Starlink Approval in India Put on Hold: भारत सरकार ने Elon Musk को बड़ा झटका देते हुए स्टारलिंक की सर्विस शुरू करने की मंजूरी पर रोक लगा दी है. इसका मतलब है कि अब स्टारलिंक भारत में अपने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाएगी. ईरान युद्ध में स्टारलिंक के सैटेलाइट टर्मिनल्स के यूज के बाद उठी सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के बाद मंजूरी पर रोक लगाई गई है. आइए पूरा मामला जानते हैं.

लंबे समय से चल रही थी स्टारलिंक को भारत में लाने की तैयारी

स्टारलिंक पिछले काफी समय से भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की योजना बना रही थी. इसे लेकर कंपनी को प्रोविजनल लाइसेंस भी मिल गया था और कंपनी ट्रायल भी पूरे कर चुकी थी. अंतिम मंजूरी को लेकर सरकार और कंपनी के बीच चर्चा चल रही थी. इसी बीच ईरान युद्ध के दौरान स्टारलिंक के सैटेलाइट टर्मिनल्स के यूज ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. ईरान में कंपनी के पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी इसके सैटेलाइट टर्मिनल्स यूज करने की बात आ रही है. अब सरकार को चिंता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय अमेरिका की इस कंपनी को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है.

ईरान युद्ध के बाद बढ़ी सख्ती

रिपोर्ट में बताया है कि ईरान युद्ध के बाद भारत सरकार ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. जियो और एयरटेल जैसी घरेलू कंपनियों पर भी कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ रहा है. दूसरी तरफ इस मामले को लेकर स्टारलिंक सरकार के साथ संपर्क में है और उसने एफिडेविट देकर दावा किया है कि वह डेटा स्टोरेज को लेकर नियमों का पालन कर रही है.

IPO से पहले स्पेसएक्स को झटका

स्टारलिंक की पैरेंट कंपनी स्पेसएक्स फिलहाल IPO की तैयारी में जुटी हुई है. 12 जून को Nasdaq पर लिस्टिंग से पहले भारत ने स्टारलिंक की मंजूरी रोककर कंपनी को बड़ा झटका दे दिया है. इससे पहले चीन भी स्टारलिंक को झटका दे चुका है और अब भारत ने भी इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. यह दिखाता है कि स्टारलिंक का ग्लोबल एक्सपेंशन अभी दूर की चीज है. स्पेसएक्स के लिए यह झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि स्टारलिंक उसकी कमाई का सबसे बड़ा साधन है और उसके IPO की वैल्यूएशन बहुत हद तक स्टारलिंक पर डिपेंड करती है. 

ये भी पढ़ें-

जेब में रखे मोबाइल में धमाका, यूजर गंभीर रूप से झुलसा, जानिए बचाव के तरीके

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 10 Jun 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
Elon Musk Starlink TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Elon Musk को लगा बड़ा झटका, SpaceX के IPO से पहले भारत ने रोकी स्टारलिंक की मंजूरी
Elon Musk को लगा बड़ा झटका, SpaceX के IPO से पहले भारत ने रोकी स्टारलिंक की मंजूरी
टेक्नोलॉजी
Android फोन में बैटरी आइकन के पास क्यों दिखेगा ब्लू डॉट, जानिए इससे क्या पता चलेगा?
Android फोन में बैटरी आइकन के पास क्यों दिखेगा ब्लू डॉट, जानिए इससे क्या पता चलेगा?
टेक्नोलॉजी
गलत पावर बैंक खरीदकर पैसे बर्बाद न करें, इन चीजों पर दें ध्यान
गलत पावर बैंक खरीदकर पैसे बर्बाद न करें, इन चीजों पर दें ध्यान
टेक्नोलॉजी
Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब
Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Ujjwala Yojna Rule Change | Bharat ki Baat: अब तो मंत्री भी बोले..'महंगाई चिंताजनक' | PM Modi | BJP
Gas Crisis | Inflation | Sandeep Chaudhary: 'महंगाई बम' का धमाका! क्या गरीबों का दम निकल रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर PM मोदी पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, कहा- 'कितने बेताब हैं...'
मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने पर PM मोदी पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, कहा- 'कितने बेताब हैं...'
महाराष्ट्र
मुंबई: 'मैं ईसाई हूं, मुझे तुम्हारे भगवान नहीं चाहिए', देवी-देवताओं का अपमान करने वाली नर्स पर FIR
मुंबई: 'मैं ईसाई हूं, मुझे तुम्हारे भगवान नहीं चाहिए', देवी-देवताओं का अपमान करने वाली नर्स पर FIR
विश्व
आसमान से भारत की जासूसी कर रहा पाकिस्तान! चुपचाप ले रहा तस्वीरें, मंडरा रहा बड़ा खतरा?
आसमान से भारत की जासूसी कर रहा पाकिस्तान! चुपचाप ले रहा तस्वीरें, मंडरा रहा बड़ा खतरा?
स्पोर्ट्स
OMG... टी-20 में इस गेंदबाज ने डाल दिए अपने सभी 4 ओवर मेडन', जानिए भारतीय खिलाड़ी का नाम
OMG... टी-20 में इस गेंदबाज ने डाल दिए अपने सभी 4 ओवर मेडन', जानिए भारतीय खिलाड़ी का नाम
टेलीविजन
Tejasswi Prakash Birthday: गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
गोवा से दुबई तक फैली है करोड़ों की प्रॉपर्टी, मुंबई से लग्जरी ब्यूटी पार्लर, जानें- कितनी अमीर हैं तेजस्वी प्रकाश
इंडिया
होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?
होर्मुज के पास ईरान ने अमेरिका के जिस अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को मार गिराया, वो भारत के पास कितने?
शिक्षा
FSSAI Recruitment 2026: फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
फूड सेफ्टी अथॉरिटी में निकली भर्ती, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक के लिए मौका
ऑटो
Renault की कारों पर छप्परफाड़ ऑफर, जानें कैसे कर सकते हैं 80,000 रुपये तक की बचत?
Renault की कारों पर छप्परफाड़ ऑफर, जानें कैसे कर सकते हैं 80,000 रुपये तक की बचत?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget