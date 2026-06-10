Elon Musk को लगा बड़ा झटका, SpaceX के IPO से पहले भारत ने रोकी स्टारलिंक की मंजूरी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते स्टारलिंक को रोका।

ईरान में बिना लाइसेंस सैटेलाइट टर्मिनल उपयोग ने चिंता बढ़ाई।

यह रोक स्पेसएक्स के आगामी आईपीओ के लिए बड़ा झटका है।

Starlink Approval in India Put on Hold: भारत सरकार ने Elon Musk को बड़ा झटका देते हुए स्टारलिंक की सर्विस शुरू करने की मंजूरी पर रोक लगा दी है. इसका मतलब है कि अब स्टारलिंक भारत में अपने कमर्शियल ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाएगी. ईरान युद्ध में स्टारलिंक के सैटेलाइट टर्मिनल्स के यूज के बाद उठी सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के बाद मंजूरी पर रोक लगाई गई है. आइए पूरा मामला जानते हैं.

लंबे समय से चल रही थी स्टारलिंक को भारत में लाने की तैयारी

स्टारलिंक पिछले काफी समय से भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने की योजना बना रही थी. इसे लेकर कंपनी को प्रोविजनल लाइसेंस भी मिल गया था और कंपनी ट्रायल भी पूरे कर चुकी थी. अंतिम मंजूरी को लेकर सरकार और कंपनी के बीच चर्चा चल रही थी. इसी बीच ईरान युद्ध के दौरान स्टारलिंक के सैटेलाइट टर्मिनल्स के यूज ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. ईरान में कंपनी के पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी इसके सैटेलाइट टर्मिनल्स यूज करने की बात आ रही है. अब सरकार को चिंता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय अमेरिका की इस कंपनी को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है.

ईरान युद्ध के बाद बढ़ी सख्ती

रिपोर्ट में बताया है कि ईरान युद्ध के बाद भारत सरकार ने सैटेलाइट कम्युनिकेशन को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है. जियो और एयरटेल जैसी घरेलू कंपनियों पर भी कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ रहा है. दूसरी तरफ इस मामले को लेकर स्टारलिंक सरकार के साथ संपर्क में है और उसने एफिडेविट देकर दावा किया है कि वह डेटा स्टोरेज को लेकर नियमों का पालन कर रही है.

IPO से पहले स्पेसएक्स को झटका

स्टारलिंक की पैरेंट कंपनी स्पेसएक्स फिलहाल IPO की तैयारी में जुटी हुई है. 12 जून को Nasdaq पर लिस्टिंग से पहले भारत ने स्टारलिंक की मंजूरी रोककर कंपनी को बड़ा झटका दे दिया है. इससे पहले चीन भी स्टारलिंक को झटका दे चुका है और अब भारत ने भी इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया है. यह दिखाता है कि स्टारलिंक का ग्लोबल एक्सपेंशन अभी दूर की चीज है. स्पेसएक्स के लिए यह झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि स्टारलिंक उसकी कमाई का सबसे बड़ा साधन है और उसके IPO की वैल्यूएशन बहुत हद तक स्टारलिंक पर डिपेंड करती है.

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