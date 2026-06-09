iOS 27 अपडेट में क्या नया मिलेगा? यहां देखें फीचर्स और सपोर्टेड iPhone की पूरी लिस्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iOS 27 में AI, बेहतर डिजाइन, तेज़ परफॉर्मेंस अपग्रेड मिलेंगे।

यूजर लिक्विड ग्लास नियंत्रित कर सकेंगे, ऐप 30% तेज खुलेंगे।

Google जेमिनी-पावर्ड सिरी AI अब चैटबॉट जैसा संवाद करेगा।

iOS 27 आईफोन 11 और बाद के मॉडल को मिलेगा।

iOS 27 Update Announced: ऐप्पल ने WWDC 2026 में iOS 27 अपडेट को अनाउंस कर दिया है. नई अपडेट में डिजाइन रिफ्रेशमेंट और परफॉर्मेंस अपग्रेड्स के साथ-साथ नए एआई फीचर्स भी मिलेंगे. नई अपडेट लिक्विड ग्लास को लेकर यूजर को ज्यादा कंट्रोल देगी और वो इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे. इसी के साथ आईफोन यूजर्स गूगल जेमिनी-पावर्ड सिरी एआई को भी यूज कर सकेंगे. आइए जानते हैं कि यह अपग्रेड आने के बाद आईफोन को यूज करने का एक्सपीरियंस कैसे बदल जाएगा और यह किन-किन आईफोन मॉडल को सपोर्ट करेगी.

Liquid Glass पर ज्यादा कंट्रोल

नई अपडेट में यूजर को लिक्विड ग्लास की ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा. ऐप्पल ने ट्रांसलुसेंट इंटरफेस को बरकरार रखा है, लेकिन अब एक नया ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर दिया जा रहा है. इसकी मदद से विजुअल इफेक्ट को एडजस्ट किया जा सकता है. ऐप्पल ने साइडबार को रीडिजाइन किया है और ऐप आइकन पर भी विजुअल लेयर एड की है.

परफॉर्मेंस अपग्रेड

परफॉर्मेंस अपग्रेड की बात करें तो ऐप्पल ने स्पीड बढ़ाने पर जोर दिया है. नई अपडेट में ऐप्स 30 प्रतिशत अधिक फास्ट स्पीड के साथ ओपन होगी. वहीं ताजा कैप्चर की गई इमेज अब 70 प्रतिशत अधिक स्पीड से फोटो लाइब्रेरी में दिखेगी. एयरड्रॉप ट्रांसफर को भी फास्ट किया गया है और ऐप्पल का दावा है कि नई अपडेट के बाद ट्रांसफर की स्पीड 80 प्रतिशत तक तेज हो जाएगी. ऐप्पल ने बताया कि ऑपरेंटिंग सिस्टम और बैकग्राउंड प्रोसेस में बदलाव कर ये सुधार किए गए हैं. इस कारण पुराने मॉडल को भी अपडेट का फायदा मिलेगा.

सिरी एआई का भी मिलेगा फायदा

iOS 27 की एक और बड़ी हाइलाइट सिरी एआई है. ऐप्पल ने सिरी एआई की पहली झलक 2024 में दिखाई थी, लेकिन इसकी लॉन्चिंग लगातार टलती गई और अब आखिरकार iOS 27 के साथ इसे रोलआउट किया जाएगा. नया सिरी अब चैटबॉट की तरह बातचीत कर पाएगा, स्क्रीन पर चल रहे कंटेट को समझ और यूजर की मदद के लिए पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को भी यूज कर सकेगा. इसे डायनामिक आईलैंड में इंटीग्रेट किया गया है और इसके लिए अलग से ऐप भी इंट्रोड्यूस की गई है.

किन मॉडल को सपोर्ट करेगी iOS 27?

जिन मॉडल को iOS 26 का सपोर्ट मिला है, उन सब आईफोन मॉडल पर iOS 27 का भी सपोर्ट मिलेगा. यानी आईफोन 11 के बाद से लॉन्च हुए सभी मॉडल के लिए नई अपडेट अवेलेबल होगी. हालांकि, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के चलते सभी मॉडल पर नई अपडेट के सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे. इसका बीटा वर्जन अगले कुछ दिनों में लाइव हो जाएगा, जबकि सितंबर में नई आईफोन सीरीज के साथ इसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है.

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