हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएंड्रॉयड यूजर्स को इस मालवेयर से खतरा, गूगल जेमिनी से लेता है काम, कर सकता है बड़ा नुकसान

एंड्रॉयड यूजर्स को इस मालवेयर से खतरा, गूगल जेमिनी से लेता है काम, कर सकता है बड़ा नुकसान

सिक्योरिटी रिसर्चर ने एक नए मालवेयर का पता लगाया है जो गूगल जेमिनी की मदद से अपने टारगेट को निशाना बनाता है. यह स्क्रीन पर दिख रही इंफोर्मेशन समेत कई जरूरी डेटा को कलेक्ट करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Feb 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

इन दिनों एक नए एंड्रॉयड मालवेयर ने स्मार्टफोन यूजर को डरा दिया है. एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी ESET के रिसर्चर ने PromptSpy नाम का एक नया एंड्रॉयड मालवेयर खोजा है, जो गूगल जेमिनी की मदद से यूजर को टारगेट करता है. ट्रेडिशनल मालवेयर जहां कोडिंग का यूज करते हैं, वहीं यह पहला ऐसा एंड्रॉयड मालवेयर बताया जा रहा है कि जनरेटिव एआई की मदद से अपने टारगेट को निशाना बनाता है.

इसलिए खतरनाक है PromptSpy 

रिसर्चर का कहना है कि यह मालवेयर यूजर की स्क्रीन पर दिख रही इंफोर्मेशन को गूगल जेमिनी को पास भेजकर यह पूछता है कि आगे क्या करने की जरूरत है. इस वजह से यह हर एंड्रॉयड डिवाइस को टारगेट करने के लिए अलग-अलग तरीका अपना सकता है. यानी PromptSpy पहले से लिखी स्क्रिप्ट के हिसाब से काम नहीं करता. यह स्क्रीनशॉट के आधार पर जेमिनी से रियल-टाइम इंफोर्मेशन लेता है और फिर उसी हिसाब से आगे का एक्शन लेता है. इसकी तुलना में ट्रेडिशनल मालवेयर पहले से लिखे कोड के हिसाब से काम करते हैं और केवल सेलेक्टेड डिवाइसेस या इंटरफेस को ही टारगेट कर सकत हैं. 

जरूरी जानकारी भी चुरा सकता है PromptSpy

रिसर्चर का कहना है कि यह एक स्पाईवेयर है, जो एंड्रॉयड डिवाइसेस को टेकओवर कर सकता है. यह न सिर्फ डिवाइस की स्क्रीन पर दिख रही इंफोर्मेशन को एक्सेस कर सकता है बल्कि आपके फोन में इंस्टॉल्ड सारी ऐप्स की लिस्ट तैयार कर और लॉकस्क्रीन के पिन और पासवर्ड चुरा सकता है. इसी तरह यह स्क्रीनशॉट लेने, स्क्रीन एक्टिविटी रिकॉर्ड करने और यूज की जा रही ऐप्स की इंफोर्मेशन निकालने समेत कई काम कर सकता है. 

क्या है बचाव का तरीका?

रिसर्चर ने बताया कि अभी तक इस मालवेयर ने बड़ी मात्रा में लोगों को टारगेट नहीं किया है, लेकिन अर्जेंटीना में कुछ यूजर्स के खिलाफ इसे यूज किया गया है. इससे बचाव के लिए यूजर्स को एंड्रॉयड के सेफ मोड में बूट करना होगा. साथ ही गूगल की तरफ से कहा गया है कि यूजर्स को अपने डिवाइस पर प्लेट प्रोटेक्ट को ऑन रखना चाहिए, जिससे उनके डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा.

ये भी पढे़ं-

WhatsApp पर आएगा 'सरप्राइज' मैसेज के लिए नया फीचर, जानें कैसे करेगा काम

Published at : 22 Feb 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Cyber Security Malware Google Gemini Android Malware TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
एंड्रॉयड यूजर्स को इस मालवेयर से खतरा, गूगल जेमिनी से लेता है काम, कर सकता है बड़ा नुकसान
एंड्रॉयड यूजर्स को इस मालवेयर से खतरा, गूगल जेमिनी से लेता है काम, कर सकता है बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
सावधान! इन 5 जगहों पर मोबाइल चलाना पड़ सकता है भारी, एक गलती और हो सकता है बड़ा नुकसान
सावधान! इन 5 जगहों पर मोबाइल चलाना पड़ सकता है भारी, एक गलती और हो सकता है बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
WhatsApp पर आएगा 'सरप्राइज' मैसेज के लिए नया फीचर, जानें कैसे करेगा काम
WhatsApp पर आएगा 'सरप्राइज' मैसेज के लिए नया फीचर, जानें कैसे करेगा काम
टेक्नोलॉजी
eSIM या फिजिकल SIM? 2026 में आपके स्मार्टफोन के लिए कौन है ज्यादा सुरक्षित और फायदे का सौदा
eSIM या फिजिकल SIM? 2026 में आपके स्मार्टफोन के लिए कौन है ज्यादा सुरक्षित और फायदे का सौदा
Advertisement

वीडियोज

UP Breaking: 'केस का सामना करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा', FIR पर बोले Avimukteshwaranand | CM Yogi
Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya
Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
PM Modi In Meerut: 55 मिनट में 82 KM का सफर...जानें नमो भारत कॉरिडोर की खास बातें | Meerut Metro
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से पहुंच जाएंगे मेरठ, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें क्या-क्या खास
सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से पहुंच जाएंगे मेरठ, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
बिहार
नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'
नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'
बॉलीवुड
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
'पहले साल की 6-7 फिल्में बनती थीं, अब 80 बनती हैं', सरगुन मेहता ने पंजाबी इंडस्ट्री के बूम पर किया रिएक्ट
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
इंडिया
Odisha: शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
हेल्थ
Thyroid Disease Symptoms: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ लें बढ़ रहा है थायरॉयड, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ लें बढ़ रहा है थायरॉयड, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ट्रेंडिंग
ये है असल हीरो... गलत ट्रेन पर चढ़ी महिला के लिए फरिश्ता बने अंकल, दिखाया सही रास्ता; देखें वीडियो
ये है असल हीरो... गलत ट्रेन पर चढ़ी महिला के लिए फरिश्ता बने अंकल, दिखाया सही रास्ता; देखें वीडियो
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget