WhatsApp पर आएगा 'सरप्राइज' मैसेज के लिए नया फीचर, जानें कैसे करेगा काम

WhatsApp पर आएगा 'सरप्राइज' मैसेज के लिए नया फीचर, जानें कैसे करेगा काम

WhatsApp पर जल्द ही एक नया फीचर आएगा, जो मैसेज में लिखे टेक्स्ट को हाइड कर देगा. इसे पढ़ने के लिए सामने वाले यूजर को ग्रे बार पर टैप करना होगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 Feb 2026 01:26 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

WhatsApp यूजर्स के लिए नए फीचर्स का सिलसिला लगातार जारी है. इसी कड़ी में कंपनी एक नया फॉर्मेटिंग फीचर ला रही है, जो मैसेज के अंदर लिखे टेक्स्ट को कुछ हिस्से को हाइड कर सकता है. अभी कंपनी ने इस फीचर की तैयारी शुरू की है और इसे बीटा यूजर्स के लिए भी रोल आउट नहीं किया गया है. फिर भी इससे जुड़ी कुछ जानकारी सामने आ गई है. साथ ही यह भी पता चल गया है कि यह फीचर कैसे काम करेगा. 

कैसे काम करेगा नया फीचर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फॉर्मेटिंग फीचर को Spoiler नाम दिया जाएगा. इसे मैसेज के लिए पहले से मिलने वाले बोल्ड, इटैलिक और स्ट्राइकथ्रू जैसे फॉर्मेटिंग टूल्स के साथ प्लेस किया जाएगा. जब यूजर किसी टेक्स्ट को मार्क कर यह ऑप्शन चुनेगा तो सेलेक्टेड टेक्स्ट एक ग्रे बार के पीछे छिप जाएगा. सामने वाले यूजर को इसे पढ़ने के लिए हिडन सेक्शन पर टैप करना पड़ेगा. किसी को सरप्राइज देने के लिए या मैसेज को इंटरेस्टिंग और कैची बनाने के लिए यह फीचर खूब काम आएगा. इस फीचर को यूज करने के लिए सिंटेक्स शॉर्टकट भी दिया जा सकता है यानी यूजर '||टेक्स्ट||' टाइप कर भी इस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकेंगे.

कब तक हो सकता है रोलआउट?

रिपोर्ट्स की मानें तो Spoiler फीचर शुरुआत में केवल टेक्स्ट मैसेज के लिए आएगा. इमेज और दूसरे मैसेज के लिए इसकी अवेलेबल होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है. अभी इस फीचर पर काम शुरू हुआ है और लॉन्चिंग तक इसमें इमेज और वॉइस मैसेज आदि को भी जोड़ा जा सकता है. वहीं इसके लॉन्च होने की तारीख सामने नहीं आई है. व्हाट्सऐप किसी भी नए फीचर को पहले बीटा वर्जन पर टेस्ट करती है और फिर उसे पब्लिक के लिए रोलआउट किया जाता है. इस प्रोसेस में कुछ महीने लग जाते हैं. ऐसे में नया फीचर अगले कुछ महीनों में रोल आउट किया जा सकता है.

Published at : 22 Feb 2026 01:26 PM (IST)
