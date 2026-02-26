Galaxy S25 Plus पर आ गई 25,000 रुपये की छूट, नया मॉडल लॉन्च होते ही धड़ाम हुई कीमत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सैमसंग ने अपनी नई फ्लैगशिप Galaxy S26 series लॉन्च कर दी है. इसमें Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और S26 Ultra मॉडल शामिल है. इस लॉन्चिंग के तुरंत बाद पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy S25 Plus पर शानदार डिस्काउंट आ गया है. अभी इस फोन को 25,000 रुपये से अधिक की छूट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है. ऐसें में आपको बड़ी स्क्रीन के साथ गैलेक्सी एक्सपीरियंस चाहिए तो इस डील को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए. आइए Galaxy S25 Plus के स्पेसिफिकेशंस और डील के बारे में जानते हैं.

Galaxy S25 Plus के स्पेसिफिकेशंस

Galaxy S25 Plus को 6.7 इंच के Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया था, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट और 2600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर लगा हुआ है. कंपनी इस फोन को सात साल तक एंड्रॉयड अपडेट देगी, जिससे यह सालों बाद भी आउटडेटेड नहीं होगा. कैमरा की बात करें तो S25 Plus के रियर में 50MP + 12MP + 10MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP का सेंसर मिलता है. इसमें 4900mAh की बैटरी है, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

अमेजन पर मिल रही शानदार डील

भारत में Galaxy S25 Plus के 12GB+256GB वेरिएंट की असली कीमत 99,999 रुपये है, लेकिन अभी अमेजन पर यह 25,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के बाद 74,994 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा बैंक ऑफर और कैशबैक ऑफर के तहत करीब 3,700 रुपये की छूट और पाई जा सकती है. कुल मिलाकर इस फोन पर 28,000 रुपये से अधिक का डिस्काउंट मिल रहा है.

Google Pixel 10 पर भी बंपर डिस्काउंट

Google Pixel 10 पर भी इस समय छूट मिल रही है. 79,999 रुपये की कीमत वाले इस फोन का Frost कलर वेरिएंट (12GB+256GB) अमेजन पर 69,848 रुपये में लिस्टेड है. इस फ्लैट डिस्काउंट के साथ फोन की खरीद पर कैशबैक और बैंक ऑफर्स के तौर पर 3500 रुपये की एडिशनल छूट भी मिल रही है.

