हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGalaxy S25 Plus पर आ गई 25,000 रुपये की छूट, नया मॉडल लॉन्च होते ही धड़ाम हुई कीमत

Galaxy S25 Plus पर आ गई 25,000 रुपये की छूट, नया मॉडल लॉन्च होते ही धड़ाम हुई कीमत

Galaxy S26 Plus लॉन्च होते ही पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy S25 Plus पर शानदार डिस्काउंट आ गया है. अभी अमेजन पर यह फोन 25,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 26 Feb 2026 01:52 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

सैमसंग ने अपनी नई फ्लैगशिप Galaxy S26 series लॉन्च कर दी है. इसमें Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और S26 Ultra मॉडल शामिल है. इस लॉन्चिंग के तुरंत बाद पिछले साल लॉन्च हुए Galaxy S25 Plus पर शानदार डिस्काउंट आ गया है. अभी इस फोन को 25,000 रुपये से अधिक की छूट के साथ खरीदने का मौका मिल रहा है. ऐसें में आपको बड़ी स्क्रीन के साथ गैलेक्सी एक्सपीरियंस चाहिए तो इस डील को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए. आइए Galaxy S25 Plus के स्पेसिफिकेशंस और डील के बारे में जानते हैं. 

Galaxy S25 Plus के स्पेसिफिकेशंस

Galaxy S25 Plus को 6.7 इंच के Dynamic LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया था, जो 120Hz की रिफ्रेश रेट और 2600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर लगा हुआ है. कंपनी इस फोन को सात साल तक एंड्रॉयड अपडेट देगी, जिससे यह सालों बाद भी आउटडेटेड नहीं होगा. कैमरा की बात करें तो S25 Plus के रियर में 50MP + 12MP + 10MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 12MP का सेंसर मिलता है. इसमें 4900mAh की बैटरी है, जो 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है.

अमेजन पर मिल रही शानदार डील

भारत में Galaxy S25 Plus के 12GB+256GB वेरिएंट की असली कीमत 99,999 रुपये है, लेकिन अभी अमेजन पर यह 25,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के बाद 74,994 रुपये में लिस्टेड है. इसके अलावा बैंक ऑफर और कैशबैक ऑफर के तहत करीब 3,700 रुपये की छूट और पाई जा सकती है. कुल मिलाकर इस फोन पर 28,000 रुपये से अधिक का डिस्काउंट मिल रहा है.

Google Pixel 10 पर भी बंपर डिस्काउंट

Google Pixel 10 पर भी इस समय छूट मिल रही है. 79,999 रुपये की कीमत वाले इस फोन का Frost कलर वेरिएंट (12GB+256GB) अमेजन पर 69,848 रुपये में लिस्टेड है. इस फ्लैट डिस्काउंट के साथ फोन की खरीद पर कैशबैक और बैंक ऑफर्स के तौर पर 3500 रुपये की एडिशनल छूट भी मिल रही है. 

ये भी पढ़ें-

ChatGPT बन गई दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप, अब केवल टिकटॉक है आगे

Published at : 26 Feb 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Samsung TECH NEWS Phone Deal Galaxy S25 Plus
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Galaxy S25 Plus पर आ गई 25,000 रुपये की छूट, नया मॉडल लॉन्च होते ही धड़ाम हुई कीमत
Galaxy S25 Plus पर आ गई 25,000 रुपये की छूट, नया मॉडल लॉन्च होते ही धड़ाम हुई कीमत
टेक्नोलॉजी
ChatGPT बन गई दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप, अब केवल टिकटॉक है आगे
ChatGPT बन गई दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप, अब केवल टिकटॉक है आगे
टेक्नोलॉजी
आईफोन प्रो मॉडल्स में टाइटैनियम की जगह एल्युमिनियम क्यों देने लगी ऐप्पल? कारण जानकर सिर पकड़ लेंगे आप!
आईफोन प्रो मॉडल्स में टाइटैनियम की जगह एल्युमिनियम क्यों देने लगी ऐप्पल? कारण जानकर सिर पकड़ लेंगे आप!
टेक्नोलॉजी
Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: दोनों फ्लैगशिप डिवाइसेस में क्या अंतर और क्या अपग्रेड करना रहेगा सही फैसला?
Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: दोनों फ्लैगशिप डिवाइसेस में क्या अंतर और क्या अपग्रेड करना रहेगा सही फैसला?
Advertisement

वीडियोज

AI, Cyber, Green-Tech: Israel के साथ Future Alliance | Paisa Live
UP Politics : गाने पर भिड़े Manoj और Akhilesh — UP की सियासत में नया बवाल! |
Shimla News: दिल्ली ले जाने से पहले आरोपियों का पुलिस ने क्यों कराया चेकअप? | AI Summit | Breaking
Psycho Saiyaan रिव्यू: Tejasswi Prakash का जबरदस्त अभिनय, Ravi Kishan ने लगाई आग
Shimla News: शिमला से पकड़े गए आरोपियों का Ambala में कराया मेडिकल | AI Summit | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Telangana Salary Pension: इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
इस राज्य में सफाईकर्मी को 2 लाख, इंजीनियर को 7 लाख, ड्राइवर को 1 लाख सैलरी, सुनकर चकरा जाएगा दिमाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य के मठ में रहीं भूमिका द्विवेदी का दावा- सखी के साथ सोते हैं अविमुक्तेश्वरानंद...
शंकराचार्य के मठ में रहीं भूमिका द्विवेदी का दावा- सखी के साथ सोते हैं अविमुक्तेश्वरानंद...
इंडिया
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
बिहार, बंगाल, झारखंड में बड़े बदलाव की आहट! डेमोग्राफी चेंज के बीच अमित शाह ने बता दिया सरकार का क्या है प्लान
विश्व
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
'कश्मीर का बजट IMF की खैरात से भी ज्यादा...', UN में भारतीय डिप्लोमैट ने PAK-IOC की निकाल दी हेकड़ी
क्रिकेट
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
आईसीसी की ताजा रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने लगाई लंबी छलांग, नंबर 1 पर अब भी मौजूद ये भारतीय खिलाड़ी
बॉलीवुड
The Kerala Story ने कितनी की थी कमाई? विवाद और प्रोपगैंडा के आरोपों के बावजूद बनी ब्लॉकबस्टर
विवादों में घिरी ‘द केरल स्टोरी’ ने छापे थे कितने करोड़? आरोपों के बावजूद रही ब्लॉकबस्टर
हेल्थ
HIV Cases In Bihar: बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
बिहार के किस जिले में एड्स के सबसे ज्यादा मरीज, जानें यहां क्यों फैल रही यह महामारी?
ट्रेंडिंग
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ऑटो में आगे बैठी महिला तो भड़क गए यूजर्स, करने लगे ऐसी-ऐसी गंदी बातें
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget