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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL लाइव मैच में 'पर्ची' रखना लीगल या नहीं? अब LSG के आकाश सिंह ने किया ये काम; जानें सजा का नियम

IPL लाइव मैच में 'पर्ची' रखना लीगल या नहीं? अब LSG के आकाश सिंह ने किया ये काम; जानें सजा का नियम

IPL Rules Paper Slip in Pocket Legal or Not: आईपीएल 2026 में आकाश सिंह और उर्विल पटेल जैसे युवा खिलाड़ी जेब में पर्ची रखकर लाए. क्या लाइव मैच में पर्ची लाना लीगल है. क्या है इसको लेकर नियम.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 May 2026 08:55 PM (IST)
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आईपीएल 2026 में एक जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिला है. खासतौर पर युवा खिलाड़ियों ने जब भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तब उन्होंने जेब से पर्ची निकाल कर उस क्षण को सेलिब्रेट किया है. हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के उर्विल पटेल ने 13 गेंद में फिफ्टी जड़ इतिहास रचा था. उसके बाद उन्होंने जेब से पर्ची निकाली जिस पर उन्होंने अपने पिता के लिए भावुक मैसेज लिखा हुआ था. वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज आकाश सिंह ने संजू सैमसन का विकेट चटकाने के बाद जेब से पर्ची निकाली. आकाश की पर्ची पर लिखा था, 'अक्की ऑन फायर. आकाश जानता है कि टी20 में विकेट कैसे चटकाए जाते हैं?'

आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए अभिषेक शर्मा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 40 गेंद में शतक जड़ने के बाद जेब से पर्ची निकाल कर सेंचुरी को सेलिब्रेट किया था. उसके बाद 'पर्ची ट्रेंड' ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है.

क्या खिलाड़ी को मिल सकती है सजा?

आईपीएल में मुख्यतः जेब में पर्ची रखने को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है. यदि कोई खिलाड़ी कागज के टुकड़े से किसी भी तरह गेंद के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो यह आचार संहिता के आर्टिकल 2.14 के अंतर्गत गिना जा सकता है. अगर गेंद के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आता है तो बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट सक्रिय हो जाति है.

पहले सैंडपेपर के जरिए गेंद के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप सामने आए हैं. हालांकि सैंडपेपर, एक सामान्य कागज के टुकड़े की तुलना में अधिक खुरदुरा होता है.

आईपीएल 2025 की ही बात है जब चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और तेज गेंदबाज खलील अहमद बॉल टैम्परिंग के आरोपों में घिर गए थे. मगर जांच के बाद उनपर अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 15 May 2026 08:42 PM (IST)
Tags :
Akash Singh IPL Rules INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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