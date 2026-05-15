हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपके Passwords और Banking डिटेल्स पर मंडरा रहा खतरा! सरकार ने जारी की वॉर्निंग

आपके Passwords और Banking डिटेल्स पर मंडरा रहा खतरा! सरकार ने जारी की वॉर्निंग

Google Chrome Users Are At Risk: अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो इसे तुरंत अपडेट कर लेने की जरूरत है. इसमें कई गंभीर सुरक्षा खामियां पाई गई हैं, जिससे डेटा उड़ सकता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 15 May 2026 04:51 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • Google Chrome में गंभीर सुरक्षा खामियां, डेटा चोरी का खतरा।
  • CERT-In ने जारी किया अलर्ट, पुराने वर्जन ज्यादा असुरक्षित।
  • रेंडरिंग इंजन, ग्राफिक्स में पाई गई हैं खामियां।
  • तुरंत ब्राउजर अपडेट करें, सुरक्षा पैच इंस्टॉल करें।

Google Chrome Users Are At Risk: अगर आप Google Chrome यूज करते हैं तो सावधान हो जाने की जरूरत है. इस ब्राउजर में कुछ गंभीर सिक्योरिटी खामियां सामने आई हैं, जिनका फायदा उठाकर साइबर हमलावर आपके सिस्टम को निशाना बना सकते हैं. इन कमजोरियों की मदद से अटैकर्स आपका निजी डेटा चुरा सकते हैं, मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और कई मामलों में पूरे सिस्टम को ठप भी कर सकते हैं. इन खतरों को देखते हुए सरकारी एजेंसी CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) ने अलर्ट जारी किया है. बता दें कि Google Chrome दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले ब्राउजरों में शामिल है और भारत में करोड़ों लोग इसे ऑफिस और पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करते हैं.

Google Chrome के इन वर्जन्स पर ज्यादा खतरा

सरकारी एजेंसी की तरफ से जारी अलर्ट में बताया गया है कि Linux पर 148.0.7778.96 और विंडोज और मैक सिस्टम पर 148.0.7778.96/97 से पुराने वर्जन पर इन सुरक्षा खामियों के कारण खतरा है. इन खामियों का फायदा उठाकर अटैकर्स यूजर्स को मलेशियस वेबसाइट ओपन करने या किसी हार्मफुल लिंक पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर सकते हैं. ऐसा होने पर अटैकर्स सिस्टम से पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल समेत सेंसेटिव डेटा चुरा सकते हैं. इसके अलावा वो सिस्टम को क्रैश और ब्राउजर को सिक्योरिटी प्रोटेक्शन को बाईपास भी कर सकते हैं. 

क्रोम में पाई गई हैं ये खामियां

साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने क्रोम के अंदर कई कंपोनेंट में सुरक्षा खामियों का पता लगाया है. जानकारी के मुताबिक, क्रोम के रेंडरिंग इंजन, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग और मेमोरी हैंडलिंग में ये खामिया पाई गई हैं. इसके अलावा मेमोरी एरर, इनपुट वैलिडेशन में गड़बड़ और सिक्योरिटी पॉलिसी बाईपास को भी डिटेक्ट किया गया है. पढ़ने में ये सारी चीजें टेक्नीकल लगती हैं, लेकिन इनका असर सीधा आपके डेटा और डिवाइस सिक्योरिटी पर होगा. 

यूजर्स के पास अब क्या रास्ता?

एजेंसी ने सभी यूजर्स को सलाह दी है कि वे अपने Google Chrome ब्राउजर को तुरंत अपडेट करें. इन सिक्योरिटी खामियों को ठीक करने के लिए कंपनी ने नए सिक्योरिटी पैच जारी किए हैं, जिन्हें ब्राउजर अपडेट करके इंस्टॉल किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले क्रोम ओपन करें, फिर Help सेक्शन में जाकर “About Google Chrome” पर क्लिक करें. अगर वहां कोई नया अपडेट उपलब्ध दिखाई दे तो उसे तुरंत डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें. बता दें कि लेटेस्ट फीचर्स और बग्स से बचने के लिए हमेशा ऐप्स और सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना चाहिए.

ये भी पढ़ें- 

Google ने ये क्या कर दिया! नया अकाउंट बनाने पर 15GB की जगह मिलेगी सिर्फ 5GB स्टोरेज

Published at : 15 May 2026 04:51 PM (IST)
Tags :
Google Chrome Google CERT-In TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
आपके Passwords और Banking डिटेल्स पर मंडरा रहा खतरा! सरकार ने जारी की वॉर्निंग
आपके Passwords और Banking डिटेल्स पर मंडरा रहा खतरा! सरकार ने जारी की वॉर्निंग
टेक्नोलॉजी
Google ने ये क्या कर दिया! नया अकाउंट बनाने पर 15GB की जगह मिलेगी सिर्फ 5GB स्टोरेज
Google ने ये क्या कर दिया! नया अकाउंट बनाने पर 15GB की जगह मिलेगी सिर्फ 5GB स्टोरेज
टेक्नोलॉजी
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
टेक्नोलॉजी
एक नहीं, दो तरह के होते हैं सोलर एनर्जी सिस्टम, खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
एक नहीं, दो तरह के होते हैं सोलर एनर्जी सिस्टम, खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
Advertisement

वीडियोज

Bollywood news: खतरनाक जंगल और 'असली बेवकूफ'! 'Welcome To The Jungle' में अक्षय कुमार ने अपनाया ये नया हथकंडा (15-05-26)
Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शी जिनपिंग की नोटबुक पर ट्रंप की नजर! बीजिंग बैठक की एक तस्वीर ने मचा दी दुनिया में तहलका
शी जिनपिंग की नोटबुक पर ट्रंप की नजर! बीजिंग बैठक की एक तस्वीर ने मचा दी दुनिया में तहलका
बिहार
सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
क्रिकेट
बांग्लादेश से हार के बाद पाकिस्तान पर चला ICC का हंटर, 40% फीस कटी; कड़ी सजा भी मिली 
बांग्लादेश से हार के बाद पाकिस्तान पर चला ICC का हंटर, 40% फीस कटी; कड़ी सजा भी मिली 
साउथ सिनेमा
Karuppu First Review: आते ही छा गई तृषा-सूर्या की 'करुप्पू', लोग बोले- 'प्योर फायर ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
आते ही छा गई तृषा-सूर्या की 'करुप्पू', लोग बोले- प्योर फायर ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म
इंडिया
NEET Paper Leak: फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
मध्य प्रदेश
Dhar Bhojshala Case Live: भोजशाला पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी बोले, 'हिंदू पक्ष को बहुत खुशी मनाने की जरूरत नहीं'
LIVE: भोजशाला पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी बोले, 'हिंदू पक्ष को बहुत खुशी मनाने की जरूरत नहीं'
ट्रेंडिंग
Brave Woman Viral Video: नाली में गिरी, धक्का दिया लेकिन महिला ने नहीं लुटने दी बैग, लुटेरों के हौसले पस्त; देखें वीडियो 
नाली में गिरी, धक्का दिया लेकिन महिला ने नहीं लुटने दी बैग, लुटेरों के हौसले पस्त; देखें वीडियो 
हेल्थ
Cancer Shot India: भारत में लॉन्च हुई नई इम्यूनोथेरेपी दवा, 7 मिनट में कैंसर को करेगी टारगेट, जानें इसकी कीमत
भारत में लॉन्च हुई नई इम्यूनोथेरेपी दवा, 7 मिनट में कैंसर को करेगी टारगेट, जानें इसकी कीमत
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget