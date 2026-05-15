आईपीएल 2026 का लीग स्टेज समाप्त होने वाला है, लेकिन एमएस धोनी अब तक एक भी मैच नहीं खेले हैं. इसी बीच उनकी रिटायरमेंट को लेकर बहुत बड़ा दावा सामने आया है. 18 मई 2025 वह तारीख होगी, जब धोनी इंडियन प्रीमियर लीग में अपना आखिरी मैच खेलेंगे. यह हम नहीं कह रहे बल्कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धोनी अपना आखिरी मैच खेलेंगे.

जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे इस वीडियो में कहा गया कि 18 मई को धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, शाहरुख और सलमान खान भी धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे.

बताते चलें कि एबीपी लाइव इस वीडियो में दी गई जानकारी की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि किसी भी पक्ष से धोनी के संन्यास की पुष्टि नहीं हुई है. BCCI, एमएस धोनी या चेन्नई सुपर किंग्स ने इस संबंध में ना कोई संकेत दिए हैं और ना ही कोई स्टेटमेंट जारी किया है. वहीं नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड सुपरस्टार्स समेत जिन भी व्यक्तियों का नाम लिया गया, उन्होंने भी धोनी के रिटायरमेंट मैच को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है.

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करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं

इसी वीडियो में आगे दावा किया गया कि धोनी के रिटायरमेंट मैच के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. दावे का आधार 2021 के उस इंटरव्यू को बताया गया, जिसमें धोनी ने कहा था कि वे अपना आखिरी मैच चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई के लोगों के सामने खेलना चाहते हैं. आईपीएल में CSK अपना आखिरी घरेलू मैच 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी.

वायरल वीडियो अनुसार धोनी के रिटायरमेंट मैच को खास बनाने के लिए एक लेजर और ड्रोन शो की व्यवस्था करने की बात सामने आई. इन बड़े-बड़े दावों में यह भी कहा गया कि एमएस धोनी का पूरा करियर आसमान में दिखाया जाएगा. दावों की लंबी लिस्ट में बताया गया कि CSK और IPL का मैनेजमेंट मिलकर प्रत्येक फैन को सीएसके की जर्सी डेने का प्लान कर रहा है. इन दावों में जरा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसको लेकर आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है.

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