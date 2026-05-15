हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026Fact Check: एमएस धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे PM Modi और शाहरुख-सलमान? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई

Fact Check: एमएस धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे PM Modi और शाहरुख-सलमान? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई

Fact Check MS Dhoni IPL Retirement: एमएस धोनी बहुत जल्द इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लेने वाले हैं. इन दावों से इंटरनेट पर बवाल मैच गया है. जानिए क्या है पूरा सच.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 May 2026 07:03 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 का लीग स्टेज समाप्त होने वाला है, लेकिन एमएस धोनी अब तक एक भी मैच नहीं खेले हैं. इसी बीच उनकी रिटायरमेंट को लेकर बहुत बड़ा दावा सामने आया है. 18 मई 2025 वह तारीख होगी, जब धोनी इंडियन प्रीमियर लीग में अपना आखिरी मैच खेलेंगे. यह हम नहीं कह रहे बल्कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धोनी अपना आखिरी मैच खेलेंगे.

जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे इस वीडियो में कहा गया कि 18 मई को धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, शाहरुख और सलमान खान भी धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे.

बताते चलें कि एबीपी लाइव इस वीडियो में दी गई जानकारी की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि किसी भी पक्ष से धोनी के संन्यास की पुष्टि नहीं हुई है. BCCI, एमएस धोनी या चेन्नई सुपर किंग्स ने इस संबंध में ना कोई संकेत दिए हैं और ना ही कोई स्टेटमेंट जारी किया है. वहीं नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड सुपरस्टार्स समेत जिन भी व्यक्तियों का नाम लिया गया, उन्होंने भी धोनी के रिटायरमेंट मैच को लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nikhil (@infowithnik)

करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं

इसी वीडियो में आगे दावा किया गया कि धोनी के रिटायरमेंट मैच के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. दावे का आधार 2021 के उस इंटरव्यू को बताया गया, जिसमें धोनी ने कहा था कि वे अपना आखिरी मैच चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई के लोगों के सामने खेलना चाहते हैं. आईपीएल में CSK अपना आखिरी घरेलू मैच 18 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलेगी.

वायरल वीडियो अनुसार धोनी के रिटायरमेंट मैच को खास बनाने के लिए एक लेजर और ड्रोन शो की व्यवस्था करने की बात सामने आई. इन बड़े-बड़े दावों में यह भी कहा गया कि एमएस धोनी का पूरा करियर आसमान में दिखाया जाएगा. दावों की लंबी लिस्ट में बताया गया कि CSK और IPL का मैनेजमेंट मिलकर प्रत्येक फैन को सीएसके की जर्सी डेने का प्लान कर रहा है. इन दावों में जरा भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसको लेकर आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है.

यह भी पढ़ें:

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 15 May 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
CSK IPL MS Dhoni Retirement MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
Fact Check: एमएस धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे PM Modi और शाहरुख-सलमान? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
एमएस धोनी का रिटायरमेंट मैच देखने आएंगे PM Modi और शाहरुख-सलमान? जानें वायरल दावों में कितनी सच्चाई
आईपीएल 2026
जसप्रीत बुमराह बने एक दिन के मुख्यमंत्री! 'नायक' फिल्म से मिली प्रेरणा; वीडियो में खुला राज
जसप्रीत बुमराह बने एक दिन के मुख्यमंत्री! 'नायक' फिल्म से मिली प्रेरणा
आईपीएल 2026
श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स का हुआ पत्ता साफ? लगातार 5 हार के बाद क्या है प्लेऑफ का समीकरण
श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स का हुआ पत्ता साफ? लगातार 5 हार के बाद क्या है प्लेऑफ का समीकरण
आईपीएल 2026
'मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़े तो मैं नहीं...', 2027 वर्ल्ड कप पर विराट कोहली का बड़ा बयान
'मुझे अपनी काबिलियत साबित करनी पड़े तो मैं नहीं...', 2027 वर्ल्ड कप पर विराट कोहली का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Pati Patni Aur Woh Do Review: Comedy, Confusion और Entertainment का मजेदार Package
DR. Aarambhi: 🤨Vishwas-Avantika की नई चाल, Dr. Aarambhi को हराने की कोशिश! #sbs
Bollywood news: खतरनाक जंगल और 'असली बेवकूफ'! 'Welcome To The Jungle' में अक्षय कुमार ने अपनाया ये नया हथकंडा (15-05-26)
Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
साल 1991 का वो ‘RBI सीक्रेट’, जब देश का 40,000 किलो सोना भेज दिया गया भारत से बाहर
साल 1991 का वो ‘RBI सीक्रेट’, जब देश का 40,000 किलो सोना भेज दिया गया भारत से बाहर
बिहार
सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
सम्राट चौधरी ने ईशान किशन को दिया एक करोड़ का चेक, CM ने कहा- 'सफल क्रिकेट…'
बॉलीवुड
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
5 मिनट 1 सेकंड का 'धूम' का 22 साल पुराना सॉन्ग, जिसे आदित्य चोपड़ा ने कर दिया था रिजेक्ट, फिर हो गया हिट
आईपीएल 2026
जसप्रीत बुमराह बने एक दिन के मुख्यमंत्री! 'नायक' फिल्म से मिली प्रेरणा; वीडियो में खुला राज
जसप्रीत बुमराह बने एक दिन के मुख्यमंत्री! 'नायक' फिल्म से मिली प्रेरणा
इंडिया
NEET Paper Leak: फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
बिजनेस
Explained: पेट्रोल-डीजल-CNG महंगा, एल नीनो से फसलें बर्बाद और बढ़ेगी EMI! आखिर क्या है 'महंगाई का दुष्चक्र'?
पेट्रोल-डीजल महंगा और RBI बढ़ाएगी EMI! आखिर 'महंगाई का दुष्चक्र' क्या, आपकी जेब पर कितना असर?
नौकरी
शिक्षकों के इंतजार को मिली बड़ी राहत, यूपी के स्कूलों में 23,213 पदों पर होगी भर्ती
शिक्षकों के इंतजार को मिली बड़ी राहत, यूपी के स्कूलों में 23,213 पदों पर होगी भर्ती
टेक्नोलॉजी
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
Meta के Smart Glasses ने बदल दिया गेम, हवा में इशारा करने से टाइप हो जाएंगे मैसेज
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Embed widget