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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI सिस्टम होंगे और भी पावरफुल, बिना बताए भी समझ लेंगे यूजर की जरूरत

AI सिस्टम होंगे और भी पावरफुल, बिना बताए भी समझ लेंगे यूजर की जरूरत

Future AI System: भविष्य में ऐसे एआई सिस्टम आने वाले हैं, जो आपके बताए बिना भी आपकी जरूरत को समझकर टास्क कंप्लीट कर लेंगे. एंथ्रोपिक ऐसे सिस्टम बनाने पर जोर दे रही है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 15 May 2026 09:48 AM (IST)
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  • एआई सिस्टम अब बहुत उन्नत हो रहे हैं, काम तेजी से हो रहे हैं।
  • भविष्य में प्रोएक्टिव एआई सिस्टम आएंगे, जो यूजर की जरूरत समझेंगे।
  • एआई के बावजूद, इंसानों को मैनेज करने के लिए नौकरियों की जरूरत होगी।
  • कंपनियां सुपर इंटेलीजेंस की दिशा में काम कर रही हैं, जो इंसानों की तरह समझेगी।

Future AI System: एआई सिस्टम अब काफी एडवांस हो गए हैं. एक के बाद एक कंपनियां अब एआई सिस्टम पर काम कर रही हैं. इसका फायदा यह हुआ है कि जिन कामों को करने में एआई सिस्टम को पहले कई दिन लगते थे, वो अब घंटों में हो रहे हैं और घंटों वाले काम मिनटों में होने लगे हैं. एआई सिस्टम के एडवांस होते जाने का यह सफर जारी रहने वाला है और भविष्य में ऐसे सिस्टम आ जाएंगे, जो बताने से पहले ही आपकी जरूरत समझ लेंगे. अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने ऐसे सिस्टम बनाने के संकेत दिए हैं. आइए जानते हैं कि भविष्य में एआई कैसे बदल जाएगी और कैसे आपकी जरूरतों को समझ सकेगी.

बदल जाएगा काम करने का तरीका

एंथ्रोपिक में Claude Code और Cowork की प्रोडक्ट चीफ Cat Wu ने भविष्य के सिस्टम को लेकर बड़ा हिंट दिया है. उन्होंने बताया कि एआई डेवलपमेंट की अगली स्टेज में प्रोएक्टिव सिस्टम बनाने पर जोर रहेगा. यानी ऐसे सिस्टम जो यूजर के वर्कफ्लो को समझकर अपने आप टास्क पूरे कर ले. इसे बार-बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आसान भाषा में समझें तो भविष्य में ऐसे सिस्टम आएंगे, जो सिर्फ प्रॉम्प्ट पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे बल्कि आपके काम के पैटर्न और रूटीन को समझकर खुद से टास्क सेटअप कर सकेंगे.

एआई के बावजूद रहेंगी इंसानों की नौकरियां- Wu 

एआई आने के बाद बड़े स्तर पर लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है. अकेले टेक सेक्टर में इसके कारण लाखों नौकरियां चली गई हैं और कई बड़ी कंपनियां छंटनी में लगी हुई है. इन चिंताओं पर बात करते हुए Wu ने एआई सिस्टम को मैनेज और सुपरवाइज करने के लिए इंसानों की जरूरत रहेगी. उन्होंने कहा कि एआई एजेंट्स को मैनेज करना कर्मचारियों को मैनेज करने के बराबर है. दोनों ही जगह वर्कफ्लो को समझने, गलतियां पकड़ने और उन्हें दूर करने के लिए लोगों की जरूरत होती है.

सुपर इंटेलीजेंस का है भविष्य

एआई के अगले चरण को सुपर इंटेलीजेंस कहा जा रहा है. मेटा समेत कई कंपनियां इस दिशा में काम करने पर जुटी हुई है. सुपर इंटेलीजेंस आने के बाद एआई सिस्टम इंसानों की तरह चीजों को समझ सकेंगे. कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2027 तक सुपर इंटेलीजेंस आ जाएगी, जबकि कई 2030 तक इसके आने का अनुमान लगा रहे हैं. यह भी एआई की तरह दुनिया को पूरी तरह बदलकर रख सकती है.

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Published at : 15 May 2026 09:48 AM (IST)
Tags :
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