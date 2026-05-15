Google ने ये क्या कर दिया! नया अकाउंट बनाने पर 15GB की जगह मिलेगी सिर्फ 5GB स्टोरेज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गूगल ने नए अकाउंट्स पर 15GB मुफ्त स्टोरेज देना बंद कर दिया है।

अब नए गूगल अकाउंट पर केवल 5GB स्टोरेज मिल रही है।

15GB स्टोरेज पाने के लिए मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।

यह बदलाव यूजर्स को बार-बार नया अकाउंट बनाने से रोकेगा।

Gmail Storage Reduced: थोड़ी पीछे जाकर याद करें, जब आपने जीमेल पर अकाउंट बनाया था तो 15GB क्लाउड स्टोरेज फ्री मिली थी. सालों तक जीमेल पर यही सिस्टम चला है. गूगल पर नया अकाउंट बनाने का मतलब ही था कि 15GB क्लाउड स्टोरेज फ्री मिलनी है. आप इसे जीमेल, फोटोज या ड्राइव जहां मर्जी यूज कर सकते थे, लेकिन अब यह बदल गया है. गूगल अब नए अकाउंट पर 15GB स्टोरेज नहीं दे रही है. इसकी जगह केवल 5GB स्टोरेज ऑफर की जा रही है. आइए जानते हैं कि यह बदलाव क्यों किया गया है और इससे यूजर पर क्या असर पड़ेगा.

15GB स्टोरेज के लिए पड़ेगी फोन नंबर की जरूरत

अब अगर आप नए गूगल अकाउंट के साथ 15GB स्टोरेज लेना चाहते हैं तो फोन नंबर देना पड़ेगा. अब साइन अप के समय यूजर को एक नया पॉप-अप दिखाया जा रहा है. इसमें लिखा है कि आपके अकाउंट में 5GB स्टोरेज है. आप फोन नंबर देकर बिना किसी लागत के 15GB स्टोरेज पा सकते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, गूगल ने मार्च में इसे लेकर अपनी पॉलिसी बदली थी. खास बात यह है कि गूगल ने इस बदलाव की जानकारी नहीं दी थी. कंपनी ने अपने ब्लॉग या सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसे लेकर कुछ नहीं बताया. अब नया अकाउंट बनाते समय यूजर को इस बदलाव का पता चल रहा है.

स्टोरेज कम क्यों कर रही है गूगल?

रिपोर्ट्स के अनुसार, गूगल यूजर को केवल एक बार ही 15GB स्टोरेज ऑफर करना चाहती है. कंपनी नहीं चाहती कि यूजर हर बार नया अकाउंट बनाकर इस स्टोरेज का फ्री में फायदा उठा सके. इसलिए इसे मोबाइल नंबर से लिंक किया जा रहा है. इस तरह गूगल को उम्मीद है कि लोग हर बार नया अकाउंट बनाकर क्लाउड स्टोरेज यूज नहीं कर पाएंगे. गूगल ने भी इस बदलाव को कन्फर्म किया है. कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि कुछ रीजन में यह टेस्ट किया जा रहा है. इस कारण कई यूजर्स को बिना फोन नंबर दिए भी 15GB स्टोरेज एक्सेस करने का मौका मिल रहा है.

Gmail Storage को खाली कैसे करें?

अगर आप जीमेल पर स्टोरेज की कमी से जूझ रहे हैं तो कुछ आसान तरीके आपकी मदद कर सकती है. इससे स्टोरेज भी फ्री हो जाएगी और आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे.

ट्रैश और स्पैम फोल्डर को एकदम खाली कर दें.

बड़ी अटैचमेंट वाले ईमेल्स को डिलीट कर दें.

न्यूजलैटर और प्रमोशनल ईमेल्स की सफाई से भी स्टोरेज खाली होगी.

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