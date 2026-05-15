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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMumbra News: मुंब्रा में 'हरा ड्रम' कांड, महिला ने पति-भाई के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट

Mumbra News: मुंब्रा में 'हरा ड्रम' कांड, महिला ने पति-भाई के साथ मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट

Green Drum Case: मुंब्रा में एक दिल दहला देने वाला 'ब्लाइंड मर्डर' सामने आया है. एक महिला ने अपने पति और भाई के साथ मिलकर प्रेमी अरबाज की हत्या कर दी.

By : सूरज ओझा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 15 May 2026 09:13 PM (IST)
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मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके में एक दिल दहला देने वाला 'ब्लाइंड मर्डर केस' सामने आया है. यहां 'नीले ड्रम' में शव मिलने की पुरानी घटना की तर्ज पर अब एक 'हरे ड्रम' का खौफनाक सच सामने आया है. एक महिला ने अपने पति और भाई के साथ मिलकर अपने ही प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया.

हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव को एक हरे रंग के ड्रम में ठूंसकर मुंब्रा के एक सुनसान नाले में फेंक दिया गया. मुंब्रा पुलिस ने कॉल लोकेशन और तकनीकी जांच के आधार पर इस पूरी खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया है.

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काम पर जाने के लिए निकला था अरबाज, फिर नहीं लौटा

जानकारी के अनुसार, मुंब्रा इलाके का रहने वाला अरबाज मकसूद अली खान 3 अप्रैल 2026 को दादर काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला था. जब वह देर रात तक वापस नहीं लौटा, तो परिवार ने हर जगह उसकी तलाश की. कोई सुराग न मिलने पर अरबाज के पिता ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

कॉल डिटेल्स (CDR) और वर्सोवा की लोकेशन ने खोला राज

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंब्रा पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस ने सबसे पहले अरबाज के मोबाइल की कॉल डिटेल्स (CDR) और लोकेशन खंगालनी शुरू की. जांच में सामने आया कि अरबाज की आखिरी लोकेशन वर्सोवा इलाके में थी. चौंकाने वाली बात यह थी कि उसी समय उसकी प्रेमिका मेहजबीन शेख की लोकेशन भी उसी इलाके में ट्रेस हुई.

संदेह गहराने पर पुलिस ने मेहजबीन को हिरासत में ले लिया. शुरुआत में तो वह पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई, तो उसने जो सच उगला, उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए.

पैसे न मिलने पर पाइप से पीट-पीटकर ले ली जान

पूछताछ में मेहजबीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसने अपने पति हसन और भाई तारिक शेख के साथ मिलकर अरबाज से फिरौती वसूलने और उसकी हत्या की साजिश रची थी.

योजना के तहत, आरोपियों ने अरबाज को बहाने से वर्सोवा बुलाया. वहां जब अरबाज ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने उसके हाथ बांध दिए और प्लास्टिक के मोटे पाइप से उसकी बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को एक हरे रंग के ड्रम में भरा और मुंब्रा इलाके के एक सुनसान नाले में ले जाकर फेंक दिया.

दो आरोपी गिरफ्तार, पति और साथी फरार

मुंब्रा पुलिस की तकनीकी टीम की तत्परता से यह 'ब्लाइंड मर्डर' महज कुछ ही दिनों में सुलझ गया. पुलिस ने हत्यारी प्रेमिका मेहजबीन शेख और उसके भाई तारिक शेख को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, महिला का पति हसन और उसका एक अन्य साथी मुजम्मल पठान अभी फरार हैं.

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 15 May 2026 09:12 PM (IST)
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