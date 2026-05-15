राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने बीत चुके हैं और अब हम मई में हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की आपूर्ति नहीं हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि देश में तेल की कमी है और हमारे पास पर्याप्त स्टॉक भी नहीं बचा है, जिसके कारण आने वाले समय में आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर और चुनौतीपूर्ण हो सकती है.

कपिल सिब्बल ने कहा, 'मुश्किलें बढ़ेंगी, यह बात हर कोई जानता था. यह बात प्रधानमंत्री सहित सभी को पहले से पता थी. हम भी डॉ. मनमोहन सिंह के कार्यकाल में मंत्री रह चुके हैं.' कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. इससे महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है.

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने शुक्रवार (15 मई 2026) को कहा कि होर्मुज स्‍ट्रेट सामान्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला रहेगा, लेकिन उन देशों के जहाजों को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जो ईरान के साथ संघर्ष में शामिल हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब यह जलमार्ग वैश्विक तेल और व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

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