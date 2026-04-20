हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसैमसंग गैलेक्सी फोन में दो छेद क्यों बने होते हैं? यूज जानकर कहेंगे- वाह जी वाह, क्या दिमाग लगाया है!

सैमसंग गैलेक्सी फोन में दो छेद क्यों बने होते हैं? यूज जानकर कहेंगे- वाह जी वाह, क्या दिमाग लगाया है!

Samsung Galaxy Phone Hidden Features: सैमसंग गैलेक्सी फोन यूज करने वाले अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि इन फोन्स में एक जैसे होल क्यों बने होते हैं. आज इस पहेली का हल जानेंगे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Apr 2026 01:43 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सैमसंग गैलेक्सी फोन में दो छोटे छेद, एक माइक और दूसरा एयर वेंट.
  • एयर वेंट से गर्मी बाहर, गोर-टेक्स झिल्ली से पानी अंदर नहीं.
  • कुछ फोन में तीन छेद, बेहतर नॉइस कैंसिलेशन के लिए उपयोग.
  • आईफोन प्रो मॉडल में LiDAR सेंसर, AR और फोटो क्वालिटी के लिए.

Samsung Galaxy Phone Hidden Features: अगर आप हाल ही में लॉन्च हुए Samsung Galaxy S26 Ultra को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके ऊपर दो बहुत छोटे होल बने हुए हैं. दिखने में ये छेद बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों का काम अलग-अलग है. Galaxy S26 Ultra के अलावा कंपनी के कई दूसरे गैलेक्सी फोन में भी ऐसे छेद बने होते हैं. Galaxy S25 सीरीज में भी आपको ऐसे छेद देखने को मिल जाएंगे. Galaxy S23 सीरीज की बात करें तो इसमें एक होल ऊपर बना होता था, जबकि दूसरा नीचे था. अब लेटेस्ट फोन में दोनों ही होल ऊपर हो गए हैं. आइए आज जानते हैं कि इन दो होल का काम क्या है.

Galaxy Phone में क्यों बने होते हैं छेद?

अगर Galaxy S26 Ultra की बात करें तो इसके एक होल में माइक्रोफोन लगा है और दूसरा एयर वेंट का काम करता है. राइट साइड वाला एयर वेंट का काम करता है, जबकि लेफ्ट वाले में माइक लगा होता है. बता दें कि सैमसंग ने अपने मॉडल को वाटर रजिस्टेंस बनाने और नॉइस-कैंसिलेशन का फीचर देने के लिए मल्टी-होल कॉन्सेप्ट को शुरू किया था. एयर वेंट वाले होल से पानी अंदर न जा पाए, इसके लिए सैमसंग गोर-टेक्स जैसी मेंब्रेन यूज करती है. यह पानी को अंदर जाने से रोक लेती है, लेकिन फोन में जनरेट हुई हीट को बाहर निकाल देती है. 

कई फोन में तीन होल क्यों बने होते हैं?

कुछ फोन की बॉटम में आपको तीसरा होल भी मिल जाएगा. इसे भी माइक्रोफोन के लिए यूज किया जाता है. बता दें कि फोन में कई होल होना असामान्य नहीं है. Google Pixel 9 Pro के ऊपर, रियर कैमरा के बीच में और चार्जिंग पोर्ट के पास एक-एक कुल तीन होल बने हुए हैं. नॉइस कैंसिलेशन को बेहतर करने के लिए यह डिजाइन अप्रोच अपनाई गई है. चार्जिंग पोर्ट वाला होल यूजर की वॉइस को कैप्चर करता है, जबकि दूसरे होल एम्बिएंट साउंड को कैप्चर करते हैं. इस कारण कई फोन में बेहतर नॉइस कैंसिलेशन मिलता है. 

iPhone में ब्लैक डॉट का क्या काम?

आईफोन प्रो मॉडल्स के कैमरा के पास एक ब्लैक डॉट होती है. आईफोन रखने वाले ज्यादातर लोगों को इसका यूज पता नहीं होता है. असल में यह ब्लैक डॉट एक LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) सेंसर होता है. इससे आईफोन अपने सराउंडिंग का पता लगाता है, जिससे फोटो क्वालिटी बेहतर करने, ऑगमेंटेड रिएलिटी ऐप्स चलाने और ऑब्जेक्ट को मेजर करने जैसे काम किए जाते हैं. ऐप्पल ने इसकी शुरुआत 2020 में आईफोन 12 प्रो से की थी.

ये भी पढ़ें-

iPhone यूजर्स के लिए जल्द आएगा बड़ा अपग्रेड, बिना इंटरनेट कर पाएंगे ये दो काम

Published at : 20 Apr 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Samsung Samsung Galaxy Phone TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
सैमसंग गैलेक्सी फोन में दो छेद क्यों बने होते हैं? यूज जानकर कहेंगे- वाह जी वाह, क्या दिमाग लगाया है!
सैमसंग गैलेक्सी फोन में दो छेद क्यों बने होते हैं? यूज जानकर कहेंगे- वाह जी वाह, क्या दिमाग लगाया है!
टेक्नोलॉजी
Apple Pencil इतनी महंगी क्यों होती है? जानें क्या चीजें बनाती हैं इसे खास
Apple Pencil इतनी महंगी क्यों होती है? जानें क्या चीजें बनाती हैं इसे खास
टेक्नोलॉजी
आपकी हर मूवमेंट पर किसकी नजर? जानिए कैसे काम करता है Location Tracking और क्या है इसकी सच्चाई
आपकी हर मूवमेंट पर किसकी नजर? जानिए कैसे काम करता है Location Tracking और क्या है इसकी सच्चाई
टेक्नोलॉजी
सैमसंग के इस मुड़ने वाले फोन पर आ गया बड़ा डिस्काउंट, यहां से उठाएं हजारों की छूट का फायदा
सैमसंग के इस मुड़ने वाले फोन पर आ गया बड़ा डिस्काउंट, यहां से उठाएं हजारों की छूट का फायदा
Advertisement

वीडियोज

Vinfast launches VF MPV 7 at Rs 24.49 Lakh #vinfast #mpv #carlaunch #autolive
TVS NTORQ 150 Review: Best 150cc Scooter Right Now? #tvs #ntorq150 #review #autolive
Sandeep Chaudhary: जहाजों पर हमला..भारत क्या देगा जवाब? | Iran Attack | Hormuz | Trump
Saas Bahu Aur Saazish: Vasudha की बेबसी! Karishma के इशारों पर Dev कर रहा torture, घर बना नर्क
Iran-US War: होर्मुज संकट पर अमेरिका का कड़ा रुख ! | Strait Of Hormuz | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'शहबाज शरीफ का शुक्रिया, आपने...', 45 मिनट की फोन कॉल में ईरानी राष्ट्रपति ने क्यों पाकिस्तान की तारीफ में पढ़े कसीदे?
'शहबाज शरीफ का शुक्रिया, आपने...', 45 मिनट की फोन कॉल में ईरानी राष्ट्रपति ने क्यों पाकिस्तान की तारीफ में पढ़े कसीदे?
बिहार
'आपका भाई सम्राट चौधरी खड़ा है, कोई गलती करेगा तो…', बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान
'आपका भाई सम्राट चौधरी खड़ा है, कोई गलती करेगा तो…', बिहार के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान
विश्व
Iran-US War: 'आपने क्लियरेंस दिया था… अब गोली चला रहे हैं', होर्मुज हमले में भारतीय कैप्टन का ऑडियो लीक
'आपने क्लियरेंस दिया था… अब गोली चला रहे हैं', होर्मुज हमले में भारतीय कैप्टन का ऑडियो लीक
बॉलीवुड
'समय सब कुछ बदल देता है पर पतियों की फितरत नहीं', रिलीज हुआ 'पति पत्नी और वो दो' का मजेदार टीजर
'समय सब कुछ बदल देता है पर पतियों की फितरत नहीं', रिलीज हुआ 'पति पत्नी और वो दो' का मजेदार टीजर
आईपीएल 2026
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
GT VS MI: गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस, दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देखिए
विश्व
Iran-US War: 'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
'पाकिस्तान अमेरिका के लिए शर्मनाक और खतरनाक, भारत ज्यादा...', अमेरिकी एक्सपर्ट्स की ट्रंप को चेतावनी
टेक्नोलॉजी
आपकी हर मूवमेंट पर किसकी नजर? जानिए कैसे काम करता है Location Tracking और क्या है इसकी सच्चाई
आपकी हर मूवमेंट पर किसकी नजर? जानिए कैसे काम करता है Location Tracking और क्या है इसकी सच्चाई
Home Tips
Freezer Smell Problem: फ्रीजर की बर्फ से आती है बदबू? ये एक गलती बिगाड़ रही खाने का स्वाद और सेहत
फ्रीजर की बर्फ से आती है बदबू? ये एक गलती बिगाड़ रही खाने का स्वाद और सेहत
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget