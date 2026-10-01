Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबंदूक से ज्यादा क्यों खतरनाक हैं वीडियो एडिटिंग टूल्स, HC ने क्यों कहा ऐसा?

बंदूक से ज्यादा क्यों खतरनाक हैं वीडियो एडिटिंग टूल्स, HC ने क्यों कहा ऐसा?

क्यों वीडियो एडिटिंग टूल्स और एप्स किसी बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक है? दिल्ली हाईकोर्ट की इस चौंकाने वाले बयान के पीछे का क्या है पूरा सच? जान लीजिए इस खबर में.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 01 Oct 2026 11:34 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने AI टूल्स को बंदूक से ज़्यादा ख़तरनाक बताया.
  • विकास दिव्यकीर्ति के डीपफेक, पहचान चोरी मामले में टिप्पणी.
  • ये उपकरण बिना लाइसेंस, नियंत्रण के प्रतिष्ठा मिटाते हैं.

आज के दौर में रील्स बनाना, वीडियो एडिट करना आम बात हो गई है. हर दूसरे फोन में आपको कोई न कोई ऐसा ऐप मिल जाएगा जो मिनटों में किसी का भी चेहरा, आवाज बदल दे. और एआई के दौर में तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो गई है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तकनीक को हम मनोरंजन और क्रिएटिविटी का जरिया मान रहे हैं. वह असल जिंदगी में कितनी बड़ी तबाही ला सकती है.

हाल ही में  दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ ऐसी ही बात कही है. अदालत ने कहा है कि आज के मार्डन वीडियो एडिटिंग टूल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी बंदूक से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं. यह सख्त टिप्पणी देश के जाने-माने कोचिंग संस्थान दृष्टि IAS के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति के पर्सनल्टी राइट्स यानी व्यक्तित्व अधिकारों से जुड़े विवाद पर आई है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि अदालत को  इन टूल्स को हथियारों से भी खतरनाक बताना पड़ा. जानें इस खबर में.

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
टेक्नोलॉजी
Freestanding या Integrated, किचन के लिए कौन-सा Appliance ज्यादा सही?
Freestanding या Integrated, किचन के लिए कौन-सा Appliance ज्यादा सही?
टेक्नोलॉजी
अब 24 घंटे काम करेगा AI, OpenAI ने लॉन्च किए ऑलवेज-ऑन Dots एजेंट
अब 24 घंटे काम करेगा AI, OpenAI ने लॉन्च किए ऑलवेज-ऑन Dots एजेंट
टेक्नोलॉजी
व्हाट्सऐप पर चार्ज तो महंगे होंगे अप्लायंसेज, जानें 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदल रहा?
व्हाट्सऐप पर चार्ज तो महंगे होंगे अप्लायंसेज, जानें 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदल रहा?

बंदूक से खतरनाक एडिटिंग टूल्स?

दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टेक कंपनियों के वकीलों के सामने इसके पीछे कई तर्क देते हुए कहा कि आज के दौर में यह एडिटिंग टूल्स किसी एक बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि यह किसी की प्रतिष्ठा की हत्या कर सकते हैं. 

कोर्ट न कहा कि कम से कम हमारे देश में अगर आप एक बंदूक रखना चाहते हैं. तो फिर आपको एक बेहद कठिन कानूनी प्रोसेस और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है. लेकिन इंटरनेट पर यह सारे टूल्स फ्री में उपलब्ध हैं. कभी भी कोई बिना अपनी पहचान जाहिर किए और बिना किसी रोक-टोक के इन्हें इस्तेमाल कर सकता है. 


बंदूक से ज्यादा क्यों खतरनाक हैं वीडियो एडिटिंग टूल्स, HC ने क्यों कहा ऐसा?

पहचान की चोरी और डीपफेक

आज के समय में तकनीक इतनी आगे निकल चुकी है कि किसी का चेहरा या आवाज चुराना बच्चों का खेल बन गया है. विकास दिव्यकीर्ति के मामले में भी यही देखने को मिला. जहां सोशल मीडिया पर उनके नाम से धड़ल्ले से फर्जी प्रोफाइल और अकाउंट्स चलाए जा रहे हैं.

इन टूल्स का इस्तेमाल करके उनके ऐसे डीपफेक वीडियो तैयार किए गए जिनमें वे ऐसी बातें बोलते नजर आ रहे हैं जो उन्होंने कभी कही ही नहीं थीं. इतना ही नहीं उनके चेहरे और आवाज का इस्तेमाल करके नकली विज्ञापन और एंडोर्समेंट्स तक फैला दिए गए जिससे लोग यह सच मान बैठें कि वे किसी ब्रांड और गलत प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं.

आम इंसान को तो यह पता भी नहीं चलता कि स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है. वह असली है या फिर किसी टूल का इस्तेमाल करके बनाया है. ऐसा सिर्फ विकास दिव्यकीर्ति के मामले में ही नहीं हो रहा. बल्कि देश के कई बड़ी हस्तियों को लेकर इस तरह के फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं. 


बंदूक से ज्यादा क्यों खतरनाक हैं वीडियो एडिटिंग टूल्स, HC ने क्यों कहा ऐसा?

यह भी पढ़ें: Freestanding या Integrated, किचन के लिए कौन-सा Appliance ज्यादा सही?

गलत जानकारी फैलााने में इस्तेमाल

इन वीडियो एडिटिंग टूल्स की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह किसी भी असली वीडियो का हुलिया पूरी तरह बदल सकते हैं. किसी की भी वीडियो क्लिप के छोटे-छोटे हिस्से काटकर, कॉन्टेक्स्ट बदलकर और आवाज की टोन को ट्यून करके एक नया और बेहद खतरनाक नैरेटिव गढ़ा जा सकता है.

मान लीजिए किसी ने बहुत ही संजीदगी से कोई सामाजिक बात कही है. तो यह टूल्स उस क्लिप को ऐसे काट-छांट देंगे कि लगे वह किसी विवादित बात का समर्थन कर रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग बिना यह सोचे-समझे इन फेक वीडियो को शेयर करने लगते हैं कि इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा. 

यह भी पढ़ें: व्हाट्सऐप पर चार्ज तो महंगे होंगे अप्लायंसेज, जानें 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदल रहा?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
DelhI High Court AI Tools Video Editing
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
iPhone बन जाएगा Gaming Controller! जानें क्या है ये स्मार्ट तरीका?
टेक्नोलॉजी
Freestanding या Integrated, किचन के लिए कौन-सा Appliance ज्यादा सही?
Freestanding या Integrated, किचन के लिए कौन-सा Appliance ज्यादा सही?
टेक्नोलॉजी
अब 24 घंटे काम करेगा AI, OpenAI ने लॉन्च किए ऑलवेज-ऑन Dots एजेंट
अब 24 घंटे काम करेगा AI, OpenAI ने लॉन्च किए ऑलवेज-ऑन Dots एजेंट
टेक्नोलॉजी
व्हाट्सऐप पर चार्ज तो महंगे होंगे अप्लायंसेज, जानें 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदल रहा?
व्हाट्सऐप पर चार्ज तो महंगे होंगे अप्लायंसेज, जानें 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदल रहा?
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
CJP का ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन से पहले बयान, सौरभ दास बोले- 'हर किसी को...'
दिल्ली NCR
प्रदूषण बढ़ने पर बजेगा अलार्म, इन चीजों पर रोक, दिल्ली में आज से लागू सख्त नियम
प्रदूषण बढ़ने पर बजेगा अलार्म, इन चीजों पर रोक, दिल्ली में आज से लागू सख्त नियम
विश्व
पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ! जानें विमान के कॉकपिट में क्यों रखी जाती है ये ‘क्रैश एक्स’?
पायलट पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ! जानें विमान के कॉकपिट में क्यों रखी जाती है ये ‘क्रैश एक्स’?
तमिल सिनेमा
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन बन गई तेलुगु की साल की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- 7 दिनों का कलेक्शन
बुधवार को घटी ‘द पैराडाइज’ की कमाई, लेकिन साल की टॉप 5 तेलुगु फिल्मों में की एंट्री
क्रिकेट
Asian Games: ईशान किशन ने बचाई लाज! सेमीफाइनल में श्रीलंका को दिया 170 का टारगेट; अभिषेक-संजू-तिलक फेल
ईशान किशन ने बचाई लाज! सेमीफाइनल में श्रीलंका को दिया 170 का टारगेट
इंडिया
'मां नहीं चाहती थीं पायलट बनूं', जब स्मित माछर ने बताया परिवार का सबसे बड़ा डर
'मां नहीं चाहती थीं पायलट बनूं', जब स्मित माछर ने बताया परिवार का सबसे बड़ा डर
बिहार
कैप्टन स्मित माछर पर CM सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया, 'आपका यह शौर्य…'
कैप्टन स्मित माछर पर CM सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया, 'आपका यह शौर्य…'
Home Tips
Cooler Rust: कलर करने के बाद भी जंग खा रहा कूलर? इन तरीकों से बचाएं इसका लोहा
कलर करने के बाद भी जंग खा रहा कूलर? इन तरीकों से बचाएं इसका लोहा
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget