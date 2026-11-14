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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBest Gaming Phones : प्रोसेसर से कूलिंग तक, गेमर्स के लिए 50 हजार के अंदर ये फोन हैं खास

Best Gaming Phones : प्रोसेसर से कूलिंग तक, गेमर्स के लिए 50 हजार के अंदर ये फोन हैं खास

अगर आप BGMI जैसे हैवी गेम खेलते हैं और नया गेमिंग फोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो 50 हजार रुपये तक के बजट में कई शानदार ऑप्शन मौजूद हैं. जानिए बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स लिस्ट

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Nov 2026 06:24 PM (IST)
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  • Samsung Galaxy A37 कैजुअल गेमिंग के लिए अच्छा चुनाव.

Best Gaming Phones : गेमिंग के समय फोन का गर्म होना, बैटरी तेजी से खत्म होना या गेम में बार-बार लैग आना, ये ऐसी परेशानियां हैं जो खेलने का पूरा मजा खराब कर सकती हैं. ऐसे में अगर आपका बजट 40 से 50 हजार रुपये के बीच है और आप ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो गेमिंग के दौरान अच्छा परफॉर्मेंस देने के साथ ही हीटिंग और बैटरी की परेशानी को भी कम रखे, तो बाजार में कुछ अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि गेमर्स के लिए 50 हजार के अंदर कौन-से फोन बेस्ट हैं. 

Realme GT 7

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Realme GT 7 में MediaTek Dimensity 9400e प्रोसेसर और 12GB RAM दी गई है. इसमें 6.78 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. फोन में 7,000mAh की बैटरी और 120W फास्ट चार्जिंग मिलती है. 512GB स्टोरेज के साथ यह उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है, जिन्हें गेमिंग के साथ ज्यादा स्टोरेज और तेज चार्जिंग भी चाहिए. इसके 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 49,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. 

POCO X8 Pro Max 

इस लिस्ट में POCO X8 Pro Max गेमिंग के मामले में सबसे दमदार ऑप्शनों में से एक है. इसमें MediaTek Dimensity 9500s प्रोसेसर, 12GB RAM और 9,000mAh की बैटरी मिलती है. इसका 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोन में 3D IceLoop कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है. इसकी कीमत 48,999 रुपये है. 

Samsung Galaxy A37 5G

Samsung Galaxy A37 5G में Exynos 1480 प्रोसेसर और 5,000mAh की बैटरी दी गई है. इसका 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. BGMI में यह HDR ग्राफिक्स और Extreme फ्रेम रेट सपोर्ट करता है. यह फोन कभी-कभार गेम खेलने वालों के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है. इसकी कीमत 45,999 रुपये है. 

यह भी पढ़ें - Vivo Watch GT 2 : Apple और Samsung को मिलेगी नई चुनौती? भारत आ रही Vivo की स्मार्टवॉच

OnePlus Nord 6
 
OnePlus Nord 6 में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 9,000mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग मिलती है. इसका 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज का ऑप्शन भी मिलता है. इसकी बड़ी बैटरी और दमदार प्रोसेसर इसे गेमिंग पसंद करने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाते हैं. इसके 8GB + 256GB मॉडल को 46,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. 

Motorola Edge 70 Pro+

Motorola Edge 70 Pro+ में Dimensity 8500 Extreme प्रोसेसर के साथ 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है. इसकी कीमत 47,999 रुपये है. इसमें 6.8 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. 6,500mAh की बैटरी के साथ 90W फास्ट चार्जिंग और 4,600 वर्ग मिमी का वेपर चैंबर भी दिया गया है. बड़ा वेपर चैंबर लंबे समय तक गेमिंग के दौरान फोन की गर्मी को कंट्रोल करने में मदद करता है, जबकि 144Hz डिस्प्ले गेमिंग को ज्यादा स्मूद बनाता है. 

यह भी पढ़ें - Meta Muse Phone Calls: फोन करने का काम भी संभालेगा AI, Meta Muse से कर सकेंगे बिजनेस कॉल

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 06:24 PM (IST)
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