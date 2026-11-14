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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीVivo Watch GT 2 : Apple और Samsung को मिलेगी नई चुनौती? भारत आ रही Vivo की स्मार्टवॉच

Vivo Watch GT 2 : Apple और Samsung को मिलेगी नई चुनौती? भारत आ रही Vivo की स्मार्टवॉच

Vivo Watch GT 2 जल्द ही भारतीय बाजार में दस्तक देने वाली है. इस स्मार्टवॉच में 25 दिनों तक की बैटरी लाइफ और कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिलेंगे. जानिए इस वॉच में क्या होगा खास और भारत में एंट्री कब होगी

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Nov 2026 05:09 PM (IST)
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  • हेल्थ ट्रैकिंग, स्मार्ट नोटिफिकेशन्स, BlueOS 3.0 के साथ आएगी.

Vivo Watch GT 2 : Vivo अब स्मार्टफोन के साथ-साथ स्मार्टवॉच सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है. कंपनी जल्द ही भारतीय बाजार में अपनी नई स्मार्टवॉच Vivo Watch GT 2 पेश करने वाली है. इस वॉच को लेकर कंपनी ने कई जरूरी जानकारियां शेयर की हैं. इसमें 25 दिनों तक चलने वाली बैटरी, 2.07 इंच की बड़ी डिस्प्ले और हेल्थ ट्रैकिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे. इसके अलावा Android फोन से जुड़कर यह कई जरूरी अपडेट भी सीधे वॉच की स्क्रीन पर दिखाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि Vivo Watch GT 2 भारत में कब लॉन्च होगी. 

भारत में कब लॉन्च होगी Vivo Watch GT 2?

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Vivo ने अपनी अपकमिंग स्मार्टवॉच की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है. कंपनी की ओर से X पर शेयर किए गए आधिकारिक पोस्ट के मुताबिक, Vivo Watch GT 2 को भारत में 26 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा. इससे पहले कंपनी ने अपनी X500 स्मार्टफोन सीरीज और Zeiss Telephoto Extender Gen 2 को लेकर भी जानकारी दी थी. अब Vivo ने अपनी वेबसाइट पर स्मार्टवॉच के ज्यादातर फीचर्स और हार्डवेयर से जुड़ी जानकारियां शेयर की हैं.

Vivo Watch GT 2 के खास फीचर्स क्या हैं?

Vivo Watch GT 2 की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी बताई जा रही है. कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टवॉच अधिकतम 25 दिनों तक चल सकती है, हालांकि 25 दिनों का बैटरी बैकअप पावर सेविंग मोड में मिल सकता है.वहीं टिपिकल यूज में इसकी बैटरी 14 दिनों तक चलने की बात कही गई है. अगर यूजर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले (AOD) फीचर चालू रखते हैं, तो बैटरी करीब 12 दिनों तक चलेगी.

हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए मिलेंगे कई फीचर्स

Vivo Watch GT 2 में कंपनी का कस्टम BlueOS 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाएगा. इसमें हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्ट्रेस, नींद और मेंस्ट्रुअल साइकल ट्रैक करने की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा यूजर्स टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी ट्रैक कर सकेंगे.

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स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन भी दिखाएगी वॉच

इस स्मार्टवॉच में Smart View फीचर दिया गया है, जिसकी मदद से Android स्मार्टफोन के Live Update नोटिफिकेशन सीधे वॉच की स्क्रीन पर देखे जा सकेंगे. इसमें फूड डिलीवरी, फ्लाइट स्टेटस और रास्ते से जुड़े अपडेट शामिल होंगे. इसके अलावा Shortcut Cards फीचर भी मिलेगा, जो विजेट्स के लिए एक अलग स्क्रीन की तरह काम करेगा. इसमें Emergency SOS Assist फीचर भी दिया गया है, हालांकि इसकी कीमत और अन्य जानकारी लॉन्च के समय सामने आएगी.

2.07 इंच की डिस्प्ले और दो कलर ऑप्शन

इस स्मार्टवॉच में 2.07 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, जिसकी पीक ब्राइटनेस 2,400 निट्स है. इसके बेजल करीब 1.8mm पतले हैं और स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 82.4 प्रतिशत है. डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60Hz होगा. कंपनी इसे Obsidian Black और Stellar White कलर में पेश करेगी. ब्लैक वेरिएंट में पॉलिश्ड एल्युमिनियम केस और ब्लैक PU स्ट्रैप मिलेगा, जबकि व्हाइट मॉडल में मैट फिनिश वाला एल्युमिनियम केस और ऑफ-व्हाइट PU स्ट्रैप दिया जाएगा.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. फिलहाल वह एबीपी नेटवर्क के टेक सेक्शन में काम कर रही हैं, जहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने के साथ-साथ उनके लिए रिसर्च और कंटेंट तैयार करने की जिम्मेदारी संभालती हैं.

पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद से वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. फीचर, टेक और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ उनकी रुचि स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में है.

मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की. वर्तमान में वह राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं.मानसी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखती हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 05:09 PM (IST)
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