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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAirtel और Apple का नया कनेक्शन, iCloud+ से TV तक क्या खास?

Airtel और Apple का नया कनेक्शन, iCloud+ से TV तक क्या खास?

Airtel के कुछ पोस्टपेड प्लान अब सिर्फ कॉलिंग और डेटा तक सीमित नहीं रहेंगे. यूजर्स को iCloud+, Apple TV और Apple Arcade का फायदा मिलेगा. जानिए किन Airtel प्लान में ये फायदे मिलेंगे.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 23 Sep 2026 10:08 AM (IST)
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  • मुख्य ग्राहक Airtel ऐप से इन्हें एक्टिवेट कर सकते हैं.

Airtel के पोस्टपेड यूजर्स के लिए Apple की कई सेवाएं अब एक ही प्लान में मिलने वाली हैं. कंपनी ने 999 रुपये और उससे ऊपर के कुछ फैमिली पोस्टपेड प्लान में Apple के नए एक्सपैंडेड iCloud+ को शामिल किया है. इसके साथ Apple TV और Apple Arcade का भी फायदा मिलेगा, अब इन सेवाओं के लिए अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत कम हो जाएगी. यह सुविधा खासकर उन यूजर्स के लिए यूजफुल है, जो iPhone के साथ क्लाउड स्टोरेज, मनोरंजन और गेमिंग का फायदा लेना चाहते हैं. तो आइए जानते हैं कि Airtel के किन प्लान में Apple का फायदा मिलेगा और  iCloud+ से TV तक क्या खास है. 

Airtel के किन प्लान में मिलेगा Apple का फायदा?

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यह सुविधा 999 रुपये, 1,199 रुपये, 1,399 रुपये और 1,749 रुपये वाले कुछ पोस्टपेड प्लान के साथ दी जा रही है. इन प्लान में iCloud+ के साथ Apple TV और Apple Arcade का फायदा बिना अलग शुल्क के मिलेगा. सभी प्लान की कीमत पर GST अलग से लागू होगा. 999 रुपये वाला प्लान एक मुख्य कनेक्शन और दो फ्री ऐड-ऑन SIM के साथ आता है. इसमें अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा भी मिलता है. 

अलग-अलग प्लान में क्या मिलेगा?

1,199 रुपये वाले प्लान में एक मुख्य कनेक्शन के साथ तीन फ्री ऐड-ऑन SIM मिलते हैं. वहीं 1,399 रुपये वाले प्लान में Apple की सेवाओं के अलावा Netflix Basic समेत कई अन्य डिजिटल बेनिफिट्स शामिल हैं. 

1,749 रुपये वाला प्लान सबसे बड़ा फैमिली ऑप्शन है. इसमें एक मुख्य कनेक्शन और चार फ्री ऐड-ऑन SIM दिए जाते हैं. इस प्लान में Netflix, Apple TV+, Apple Music, Google One और Airtel Xstream Play के साथ 3,000 रुपये तक के इंटरनेशनल रोमिंग बेनिफिट्स भी शामिल हैं. 

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iCloud+ से TV तक क्या खास है?

Apple ने भारत में iCloud+ को पहले की तुलना में बड़ा किया है. अब इसमें Cloud Storage और Data Sync के साथ Apple TV और Apple Arcade भी शामिल हैं. iCloud+ की मदद से फोटो, फाइल, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट्स को Apple डिवाइस के बीच सुरक्षित तरीके से स्टोर और सिंक किया जा सकता है. Apple TV पर ओरिजिनल शो और फिल्में मिलती हैं, जबकि Apple Arcade में 200 से ज्यादा गेम्स का एक्सेस दिया जाता है. 

ऑफर कैसे एक्टिवेट करें?

योग्य Airtel ग्राहक Airtel ऐप के जरिए अपने प्लान से जुड़े Apple TV के फायदे चेक और क्लेम कर सकते हैं. फैमिली पोस्टपेड प्लान में Apple TV+ का फायदा सिर्फ मुख्य कनेक्शन वाला ग्राहक ही एक्टिवेट कर सकता है, जबकि ऐड-ऑन कनेक्शन इसे अलग से क्लेम नहीं कर सकते हैं.  Apple के नए बदलाव के बाद भारत में नए Apple One सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध नहीं हैं. हालांकि, मौजूदा Apple One ग्राहक अपने वर्तमान सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 23 Sep 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
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