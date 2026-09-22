गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीBGMI में फ्री लूट से ज्यादा खास Secret Backpack, ऐसे मिलेगा Legacy Reward

BGMI में फ्री लूट से ज्यादा खास Secret Backpack, ऐसे मिलेगा Legacy Reward

BGMI प्लेयर्स के लिए इस बार रिडीम कोड में खास रिवॉर्ड शामिल किया गया है. क्राफ्टन इंडिया ने इस बार कुल 50 रिडीम कोड जारी किए हैं. इनमें सीक्रेट लिगेसी बैकपैक के साथ कई रिवॉर्ड भी शामिल हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 22 Sep 2026 02:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • BGMI की आधिकारिक वेबसाइट से कोड सफलतापूर्वक रिडीम करें.

BGMI खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए रिडीम कोड के जरिए मिलने वाले रिवॉर्ड हमेशा खास होते हैं. इस बार गेम में एक ऐसा बैकपैक रिवॉर्ड आया है, जो अपने अलग लुक की वजह से ध्यान खींच रहा है. क्राफ्टन इंडिया ने नए रिडीम कोड जारी किए हैं, जिनमें सीक्रेट लिगेसी बैकपैक को मुख्य रिवॉर्ड के तौर पर शामिल किया गया है. इन कोड से बैकपैक स्किन के साथ दूसरे इन-गेम आइटम, आउटफिट, स्किन और UC यानी अननोन कैश भी मिल सकते है.  हालांकि, कोड रिडीम करने से पहले इसकी लिमिट और जरूरी नियम जानना भी जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि सीक्रेट लिगेसी बैकपैक में क्या खास है और यह लिगेसी रिवॉर्ड कैसे मिलेगा. 

Secret Legacy Backpack में क्या है खास?

इस बार मिलने वाला सीक्रेट लिगेसी बैकपैक पुराने और विरासत में मिले सामान जैसा लुक देता है. इस बैकपैक स्किन में पुराने चमड़े के पैनल, पुराने डिजाइन वाले बकल और एक खास उकेरा हुआ चिन्ह दिया गया है. यह स्किन बैकपैक के तीनों लेवल यानी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए उपलब्ध होगी. ये रिडीम कोड BGMI के 4.6 अपडेट के साथ जारी किए गए हैं. इस अपडेट में फिलहाल मिडनाइट हंटर्स थीम मोड मौजूद है. इसके अलावा ओशन ओडिसी मोड की भी वापसी हो चुकी है. वहीं, कियारा की इन-गेम एक्टिविटी भी जल्द आने वाली है. 

Legacy Reward कैसे मिलेगा?

क्राफ्टन इंडिया ने इस बार कुल 50 रिडीम कोड जारी किए हैं. हर कोड के जरिए खिलाड़ियों को अलग-अलग इन-गेम रिवॉर्ड पाने का मौका मिलेगा. इनमें सीक्रेट लिगेसी बैकपैक के अलावा स्किन, आउटफिट और UC यानी अननोन कैश जैसे रिवॉर्ड भी शामिल हैं.  ये कोड 25 सितंबर 2026 तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. हालांकि, हर कोड को अधिकतम 10 खिलाड़ी ही रिडीम कर पाएंगे.

इन कोड का इस्तेमाल पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा. अगर किसी कोड की तय लिमिट पूरी हो जाती है, तो उसके बाद उसे रिडीम नहीं किया जा सकेगा. साथ ही एक खिलाड़ी एक दिन में सिर्फ एक कोड रिडीम कर सकता है. साथ ही, एक ही कोड को एक अकाउंट पर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. गेस्ट अकाउंट वाले खिलाड़ी भी इन रिडीम कोड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. 

यह भी पढ़ें - Wired या Wireless! फोन की बैटरी के लिए कौन ज्यादा सुरक्षित?

BGMI रिडीम कोड ऐसे करें इस्तेमाल

रिडीम कोड का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले BGMI के आधिकारिक रिडीम सेंटर पर जाना होगा. यहां अपना कैरेक्टर आईडी दर्ज करने के बाद ऊपर दिए गए रिडीम कोड में से कोई एक कोड डालना होगा. इसके बाद कैप्चा वेरिफिकेशन पूरा करके रिडीम विकल्प पर क्लिक करना होगा. 

कोड रिडीम होने के बाद मिलने वाला रिवॉर्ड इन-गेम मेल के जरिए आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा. खिलाड़ियों को इस मेल में मिले रिवॉर्ड को तय समय के अंदर क्लेम करना होगा, समय पूरा होने के बाद इन-गेम मेल एक्सपायर हो जाएगा. 

यह भी पढ़ें - OTP नहीं आया, फिर भी Bank Transaction हो गया? SIM Swap से अलग ये तरीका समझिए

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Redeem Code BGMI TECH NEWS HINDI Legacy Reward
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
SIM कार्ड का गलत इस्तेमाल पड़ेगा भारी! लगेगा 50 लाख जुर्माना और 3 साल की जेल
SIM कार्ड का गलत इस्तेमाल पड़ेगा भारी! लगेगा 50 लाख जुर्माना और 3 साल की जेल
टेक्नोलॉजी
79,999 रुपये में Samsung Galaxy S26 FE, Exchange के बाद Price कितना?
79,999 रुपये में Samsung Galaxy S26 FE, Exchange के बाद Price कितना?
टेक्नोलॉजी
खराब क्वालिटी वाले स्क्रीन गार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला, जानिए यूजर्स के लिए क्या बदलेगा
खराब क्वालिटी वाले स्क्रीन गार्ड पर सरकार का बड़ा फैसला, जानिए यूजर्स के लिए क्या बदलेगा
टेक्नोलॉजी
X का बड़ा कदम! इन तरीकों से कमाई करने वालों पर कसा शिकंजा, शुरू हुई कार्यवाई
X का बड़ा कदम! इन तरीकों से कमाई करने वालों पर कसा शिकंजा, शुरू हुई कार्यवाई
Advertisement

वीडियोज

SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
'मैं मुस्लिम हूं, महिला हूं, मुझे तो प्रताड़ना...', इकरा हसन का बड़ा बयान
इंडिया
सोनिया गांधी पर BJP का बड़ा हमला, 'बिना नागरिकता के डाला वोट'
सोनिया गांधी पर BJP का बड़ा हमला, 'बिना नागरिकता के डाला वोट'
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
स्पोर्ट्स
एशियन गेम्स फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज
एशियन गेम्स फाइनल में स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज
इंडिया
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
'FIR में मेरा भी नाम जोड़ लें...', अभिजीत दीपके और सौरव दास ने ऐसा क्यों कहा?
एग्रीकल्चर
कैसे करते हैं 'भूत जोलोकिया' मिर्च की खेती, तीखेपन में गिनीज बुक में दर्ज है नाम
कैसे करते हैं 'भूत जोलोकिया' मिर्च की खेती, तीखेपन में गिनीज बुक में दर्ज है नाम
बिजनेस
UPI की देख रेख करने वाले NPCI ने पहली बार दिया चार्ज और GST पर बयान
UPI की देख रेख करने वाले NPCI ने पहली बार दिया चार्ज और GST पर बयान
ट्रेंडिंग
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
80 साल की बूढ़ी आंखों ने पहली बार देखा प्लेन, बेटे ने सच किया पिता का सपना
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget