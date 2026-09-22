BGMI में फ्री लूट से ज्यादा खास Secret Backpack, ऐसे मिलेगा Legacy Reward

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom BGMI की आधिकारिक वेबसाइट से कोड सफलतापूर्वक रिडीम करें.

BGMI खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए रिडीम कोड के जरिए मिलने वाले रिवॉर्ड हमेशा खास होते हैं. इस बार गेम में एक ऐसा बैकपैक रिवॉर्ड आया है, जो अपने अलग लुक की वजह से ध्यान खींच रहा है. क्राफ्टन इंडिया ने नए रिडीम कोड जारी किए हैं, जिनमें सीक्रेट लिगेसी बैकपैक को मुख्य रिवॉर्ड के तौर पर शामिल किया गया है. इन कोड से बैकपैक स्किन के साथ दूसरे इन-गेम आइटम, आउटफिट, स्किन और UC यानी अननोन कैश भी मिल सकते है. हालांकि, कोड रिडीम करने से पहले इसकी लिमिट और जरूरी नियम जानना भी जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि सीक्रेट लिगेसी बैकपैक में क्या खास है और यह लिगेसी रिवॉर्ड कैसे मिलेगा.

Secret Legacy Backpack में क्या है खास?

इस बार मिलने वाला सीक्रेट लिगेसी बैकपैक पुराने और विरासत में मिले सामान जैसा लुक देता है. इस बैकपैक स्किन में पुराने चमड़े के पैनल, पुराने डिजाइन वाले बकल और एक खास उकेरा हुआ चिन्ह दिया गया है. यह स्किन बैकपैक के तीनों लेवल यानी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए उपलब्ध होगी. ये रिडीम कोड BGMI के 4.6 अपडेट के साथ जारी किए गए हैं. इस अपडेट में फिलहाल मिडनाइट हंटर्स थीम मोड मौजूद है. इसके अलावा ओशन ओडिसी मोड की भी वापसी हो चुकी है. वहीं, कियारा की इन-गेम एक्टिविटी भी जल्द आने वाली है.

Legacy Reward कैसे मिलेगा?

क्राफ्टन इंडिया ने इस बार कुल 50 रिडीम कोड जारी किए हैं. हर कोड के जरिए खिलाड़ियों को अलग-अलग इन-गेम रिवॉर्ड पाने का मौका मिलेगा. इनमें सीक्रेट लिगेसी बैकपैक के अलावा स्किन, आउटफिट और UC यानी अननोन कैश जैसे रिवॉर्ड भी शामिल हैं. ये कोड 25 सितंबर 2026 तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं. हालांकि, हर कोड को अधिकतम 10 खिलाड़ी ही रिडीम कर पाएंगे.

इन कोड का इस्तेमाल पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा. अगर किसी कोड की तय लिमिट पूरी हो जाती है, तो उसके बाद उसे रिडीम नहीं किया जा सकेगा. साथ ही एक खिलाड़ी एक दिन में सिर्फ एक कोड रिडीम कर सकता है. साथ ही, एक ही कोड को एक अकाउंट पर दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. गेस्ट अकाउंट वाले खिलाड़ी भी इन रिडीम कोड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

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BGMI रिडीम कोड ऐसे करें इस्तेमाल

रिडीम कोड का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले BGMI के आधिकारिक रिडीम सेंटर पर जाना होगा. यहां अपना कैरेक्टर आईडी दर्ज करने के बाद ऊपर दिए गए रिडीम कोड में से कोई एक कोड डालना होगा. इसके बाद कैप्चा वेरिफिकेशन पूरा करके रिडीम विकल्प पर क्लिक करना होगा.

कोड रिडीम होने के बाद मिलने वाला रिवॉर्ड इन-गेम मेल के जरिए आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा. खिलाड़ियों को इस मेल में मिले रिवॉर्ड को तय समय के अंदर क्लेम करना होगा, समय पूरा होने के बाद इन-गेम मेल एक्सपायर हो जाएगा.

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