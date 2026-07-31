#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI Browser क्या है, Google Chrome से कितना अलग होगा?

AI Browser क्या है, Google Chrome से कितना अलग होगा?

AI Browser इन दिनों काफी चर्चा में है. यह सिर्फ वेबसाइट खोलने का काम नहीं करता, बल्कि AI की मदद से सवालों के जवाब देने, जानकारी समझाने और कई दूसरे काम भी आसान बना सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 31 Jul 2026 11:14 PM (IST)
Preferred Sources

What is AI Browser And AI technology: इन दिनों AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काफी चर्चा में है. लगभग सभी इसका इस्तेमाल कर रहें हैं. आपको बता दें की यह सिर्फ मोबाइल या चैटबॉट तक ही नहीं, बल्कि इंटरनेट चलाने में भी होने लगा है. इसी वजह से AI Browser का नाम तेजी से फैल रहा है. कई लोग जानना चाहते हैं कि AI Browser क्या है और यह Google Chrome से कितना अलग होगा.

AI Browser एक ऐसा इंटरनेट ब्राउज़र है, जिसमें AI पहले से ही जुड़ा हुआ है. इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ वेबसाइट खोलने का काम नहीं करता, बल्कि यूजर की मदद भी करता है. आप कभी भी क्रोम पर जाकर इससे कोई सवाल पूछेंगे, तो आपके सामने उस प्रश्न का समाधान यह आसान भाषा में देता है. जिससे सामने वाले को समझ में भी आ जाता है. अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप इसे कहकर अपनी भाषा में भी समझ सकते हैं.  AI Browser आपके अधिकतर कामों को आसान बनाने में मदद करता है.

यह भी पढ़े: Deepfake पर सरकार का सबसे बड़ा एक्शन! इन AI प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी

Google Chrome से कितना अलग है?

Google Chrome का इस्तेमाल दुनिया भर में करोड़ों लोग करते हैं. इसमें अगर आप कोई सवाल सर्च करते हैं, तो आपके सामने कई वेबसाइट आ जाती हैं. इसके बाद आपको खुद ही अलग-अलग वेबसाइट खोलकर जानकारी पढ़नी पड़ती है. जिसमें अधिकतर लोगों को समय लग जाता है. 

वहीं AI Browser में कई बार आपको सीधे जवाब मिल जाता है. और यह आपको आप जैसा चाहें उसी भाषा में समझा भी देता है. अगर आपको किसी विषय के बारे में जल्दी जानना है, तो यह उसे जल्दी  समझा सकता है. इससे आपका समय भी बच सकता है और बार-बार कई वेबसाइट खोलने की जरूरत भी कम हो सकती है.

AI Browser से क्या फायदा होगा?

AI Browser भी अधिक अच्छा है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कई काम जल्दी करने में मदद कर सकता है. छात्र पढ़ाई के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑफिस में काम करने वाले लोग ईमेल लिखने, नोट्स बनाने या जानकारी समझने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर किसी को किसी बड़े आर्टिकल को छोटे में समझना है तो AI Browser उसमें भी मदद कर सकता है. यह आपको कम समय में समझाने का प्रयास करेगा.

क्या AI की हर बात सही होती है?

AI Browser काम को आसान जरूर बनाता है, लेकिन इसकी हर जानकारी सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है. इसलिए अगर कोई जरूरी जानकारी हो, तो उसे किसी भरोसेमंद वेबसाइट या दूसरे किसी जानकारी से भी एक बार जरूर देख लेना चाहिए.

आने वाले समय में AI Browser का इस्तेमाल और बढ़ सकता है. कई बड़ी टेक कंपनियां इस तरह के ब्राउज़र पर काम कर रही हैं. ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका पहले से काफी बदल सकता है. जिसका मतलब यह है कि इसमें और भी फीर्चस एड हो सकते हैं. अगर आप रोज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले दिनों में AI Browser आपके कई काम आसान बना सकता है.

यह भी पढ़े: iPad में आज भी Face ID नहीं! जानें Apple क्यों अभी भी दे रहा Touch ID

Published at : 31 Jul 2026 11:14 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS Ai Vs Chrome
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
AI Browser क्या है, Google Chrome से कितना अलग होगा?
AI Browser क्या है, Google Chrome से कितना अलग होगा?
टेक्नोलॉजी
Amazon Zoox New Launch: ड्राइवर नहीं, AI चलाएगा टैक्सी; यहां मिल गई मंजूरी
ड्राइवर नहीं, AI चलाएगा टैक्सी; यहां मिल गई मंजूरी
टेक्नोलॉजी
Deepfake पर सरकार का सबसे बड़ा एक्शन! इन AI प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
Deepfake पर सरकार का सबसे बड़ा एक्शन! इन AI प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी
टेक्नोलॉजी
इन यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले! अब फ्री में मिलेगा सबसे एडवांस ChatGPT मॉडल
इन यूजर्स की हुई बल्ले-बल्ले! अब फ्री में मिलेगा सबसे एडवांस ChatGPT मॉडल
Advertisement

वीडियोज

Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
बॉलीवुड
Box office: 4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक
PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: भारत के किस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! तो कहां गलत सोच रहे आप?
भारत के किस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! तो कहां गलत सोच रहे आप?
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget