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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAC Power Saver Device Facts : हजारों से सीधे धड़ाम गिर जाएगा एसी का बिल? क्या सच में काम करते हैं ये डिवाइस या आप खा रहे धोखा

AC Power Saver Device Facts : हजारों से सीधे धड़ाम गिर जाएगा एसी का बिल? क्या सच में काम करते हैं ये डिवाइस या आप खा रहे धोखा

AC Power Saver Device Facts : इसी का फायदा उठाकर बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के पावर सेवर, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग डिवाइस और इको वॉट जैसे गैजेट्स बेचे जा रहे हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 05 Jun 2026 01:50 PM (IST)
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AC Power Saver Device Facts : गर्मी का मौसम आते ही घरों में एसी की जरूरत तेजी से बढ़ जाती है. आज जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, तो बिना एसी के रहना मुश्किल लगने लगता है, लेकिन जैसे-जैसे एसी ज्यादा चलता है, वैसे-वैसे बिजली का बिल भी बढ़ने लगता है. यही वजह है कि लोग ऐसे तरीकों ढूंढने लगते हैं, जिनसे एसी का बिजली खर्च कम किया जा सके. इसी का फायदा उठाकर बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के पावर सेवर, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग डिवाइस और इको वॉट जैसे गैजेट्स बेचे जा रहे हैं.

इनको लेकर दावा किया जाता है कि इन्हें सिर्फ बिजली के सॉकेट में लगाइए और आपका बिजली बिल 30 से 40 प्रतिशत तक कम हो जाएगा. कई लोग इन दावों पर भरोसा करके इन्हें खरीद भी लेते हैं, लेकिन इन डिवाइस को लेकर कंफ्यूजन बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या सच में ये डिवाइस काम करते हैं या आप धोखा खा रहे हैं. 

क्या सच में बिजली बचाते हैं ये पावर सेवर डिवाइस?

सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर बिकने वाले ज्यादातर पावर सेवर डिवाइस बिजली बचाने का दावा करते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ये दावे सच नहीं होते हैं. कई तकनीकी परीक्षणों में पाया गया है कि इन डिवाइसों से घरेलू बिजली बिल में कोई खास कमी नहीं आती हैं. ये छोटे प्लग-इन डिवाइस लोगों को यह दावा करते हैं कि इनके यूज से एसी, फ्रिज, कूलर और दूसरे डिवाइस कम बिजली खर्च करेंगे, जबकि घरेलू बिजली मीटर पर इनका लगभग कोई असर नहीं पड़ता है. 

इन डिवाइसों के अंदर आखिर क्या होता है?

इन डिवाइसों के अंदर आमतौर पर सिर्फ एक छोटा कैपेसिटर और एक एलईडी लाइट होती है. जिसमें एलईडी केवल यह दिखाने के लिए होती है कि डिवाइस काम कर रहा है, जबकि कैपेसिटर पावर फैक्टर को थोड़ा सुधारने की कोशिश करता है. पावर फैक्टर सुधारने की जरूरत मुख्य रूप से बड़ी इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों में होती है, जहां भारी मशीनें चलती हैं, लेकिन सामान्य घरों में लगे मॉर्डन डिजिटल बिजली मीटर केवल  बिजली खपत को मापते हैं. ऐसे में इन डिवाइसों से घरेलू बिजली बिल में कोई खास बचत नहीं होती है. 

क्या सच में ये डिवाइस काम करते हैं या आप धोखा खा रहे हैं?

कई सस्ते और खराब क्वालिटी के पावर सेवर डिवाइस नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. खराब क्वालिटी वाले इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकते हैं. इससे एसी, फ्रिज या अन्य महंगे डिवाइसों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए सोशल मीडिया पर देखकर या बड़े-बड़े दावों के आधार पर ऐसे प्रोडक्ट खरीदने से बचना चाहिए. 

यह भी पढ़ें - Call Forwarding Deactivation Code: आपके मोबाइल में भी तो नहीं लगी है कॉल फारवर्डिंग, इस सीक्रेट कोड से तुरंत करें बंद

एसी का बिजली बिल कम करने के असली और कारगर तरीके

1.  एसी को 24 से 26 डिग्री पर सेट करें - कई लोग सोचते हैं कि एसी को 16 या 18 डिग्री पर सेट करने से कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है. कम तापमान सेट करने पर एसी के कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे बिजली की खपत बढ़ जाती है. विशेषज्ञों के अनुसार 24 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे सही माना जाता है. इससे ठंडक भी मिलती है और बिजली की बचत भी होती है. 

2.  एसी के साथ पंखा भी चलाएं - बहुत से लोगों को लगता है कि एसी चलाते समय पंखा नहीं चलाना चाहिए, लेकिन यह गलत है. जब एसी के साथ सीलिंग फैन को कम स्पीड पर चलाया जाता है, तो ठंडी हवा पूरे कमरे में तेजी से फैलती है. इससे कमरा जल्दी ठंडा होता है और एसी के कंप्रेसर पर दबाव कम पड़ता है. जिससे बिजली की खपत भी कम हो सकती है.

3.  इनवर्टर और 5-स्टार एसी चुनें - अगर आप नया एसी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो हमेशा इनवर्टर तकनीक वाला और 5-स्टार रेटिंग वाला मॉडल चुनें. इनवर्टर एसी कमरे के तापमान के अनुसार अपनी स्पीड को अपने आप कंट्रोल करते हैं. इससे बार-बार ऑन-ऑफ होने की जरूरत नहीं पड़ती और बिजली की खपत कम होती है. लंबे समय में यह आपके बिजली बिल में अच्छी बचत कर सकता है. 

4. समय-समय पर सर्विसिंग कराएं - एसी के फिल्टर, कॉइल और अन्य हिस्सों में धूल जमा होने पर मशीन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इससे कूलिंग कम हो जाती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है. गर्मी के मौसम में हर दो से तीन महीने में फिल्टर साफ करना और समय-समय पर सर्विसिंग कराना जरूरी है. इससे एसी सही से काम करता है और बिजली की बचत होती है. 

5. एसी के आउटर यूनिट को धूप से बचाएं - अगर एसी की बाहरी यूनिट सीधे धूप में लगी है, तो कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. इससे कूलिंग पर असर होता है और बिजली की खपत बढ़ सकती है. इसलिए आउटर यूनिट को सही जगह पर लगवाएं या उसके ऊपर शेड लगाएं. 

6. इको मोड और स्लीप मोड का यूज करें - आजकल आने वाले स्मार्ट एसी में इको मोड और स्लीप मोड जैसी सुविधाएं मिलती हैं. ये फीचर्स जरूरत के हिसाब से बिजली की खपत को कंट्रोल करते हैं. रात के समय स्लीप मोड का यूज करने से एसी धीरे-धीरे तापमान को एडजस्ट करता है, जिससे बिजली की बचत होती है. 

यह भी पढ़ें - आपकी इन गलतियों से जल्दी खत्म हो जाती है फोन की बैटरी! जानिए किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान

Published at : 05 Jun 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill Technolog AC AC Electricity Bill Power Saver Device AC Power Saving Tips
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