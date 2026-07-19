सफदरगंज अस्पताल से सोनम वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन जारी, अब कैसी है तबीयत? आया बड़ा अपडेट

सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक को लेकर सफदरगंज अस्पताल ने रविवार (19 जुलाई) को हेल्थ बुलेटिन जारी किया है. इसमें बताया गया है कि सोनम वांगचुक को VMMC और सफदरजंग अस्पताल में अस्पताल में जरूरी मेडिकल इलाज दिया जा रहा है. अभी उनके जरूरी हेल्थ पैरामीटर स्थिर हैं. जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने शनिवार (18 जुलाई) को अस्पताल में भर्ती कराया था.

क्या ब्लड पैरामीटर्स में हुआ सुधार?

हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि वांगचुक के ब्लड पैरामीटर्स में थोड़ा सुधार हुआ है, फिर भी उन पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है. लंबे समय तक अनशन की वजह से शरीर पर पड़ने वाले तनाव और असर को देखते हुए, उन्हें विशेषज्ञों की एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम की कड़ी निगरानी में लगातार मेडिकल देखभाल की जरूरत है.

सोनम वांगचुक की 24 घंटे क्लिनिकल निगरानी जरूरी

VMMC, सफदरजंग अस्पताल और AIIMS, नई दिल्ली के डॉक्टरों की टीमों का मानना ​​है कि किसी भी संभावित जटिलता का तुरंत पता लगाने और उसे संभालने के लिए लगातार मेडिकल मदद और चौबीसों घंटे क्लिनिकल निगरानी जरूरी है, इसलिए, उन्हें सभी ज़रूरी मेडिकल देखभाल दी जा रही है और उनकी क्लिनिकल स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है.

28 जून से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) 6 जून 2026 से आंदोलन कर रही है. कथित नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है. इसी को लेकर सीजेपी लगातार जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है. इसी आंदोलन से सोनम वांगचुक भी जुड़े. उन्होंने 28 जून से औपचारिक रूप से आमरण अनशन शुरू किया था.

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने किया HC का रुख

वहीं, वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने का लगातार विरोध किया जा रहा है. विपक्ष के नेता, समाजिक कार्यकर्ता और कुछ फिल्मी हस्तियों ने विरोध जताया है. सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर पर धरनास्थल से अचानक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किए जाने के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.

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