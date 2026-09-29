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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp में होने वाला है बड़ा बदलाव! Android यूजर्स को मिलेगा iPhone जैसा नया डिजाइन

WhatsApp में होने वाला है बड़ा बदलाव! Android यूजर्स को मिलेगा iPhone जैसा नया डिजाइन

WhatsApp Android ऐप का इंटरफेस जल्द बदल सकता है. नए डिजाइन में iPhone जैसे नेविगेशन टैब और कंट्रोल्स मिलने की उम्मीद है. जानें क्या-क्या बदलेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 29 Sep 2026 11:09 AM (IST)
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WhatsApp Android यूजर्स के लिए ऐप का इंटरफेस जल्द बदल सकता है. कंपनी Android ऐप के Bottom Navigation Bar को नए डिजाइन में पेश करने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नया नेविगेशन बार iPhone पर मौजूद WhatsApp के इंटरफेस से काफी हद तक मिलता-जुलता नजर आएगा. हालांकि, Android के लिए इसका डिजाइन Google की डिजाइन गाइडलाइंस के अनुसार ही रखा जाएगा.

यह बदलाव फिलहाल WhatsApp Beta for Android के वर्जन 2.26.38.10 में डेवलपमेंट के स्तर पर देखा गया है. इसका मतलब है कि अभी इसे सभी बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है और आम यूजर्स तक पहुंचने में समय लग सकता है.

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फ्लोटिंग बार जैसा दिखेगा नया नेविगेशन

नए डिजाइन में Bottom Navigation Bar स्क्रीन के बाकी हिस्से से थोड़ा अलग दिखाई देगा. इसके चारों तरफ Rounded Corners होंगे जिससे यह एक फ्लोटिंग बार जैसा नजर आएगा. यह मौजूदा नेविगेशन के मुकाबले में ज्यादा मॉडर्न लुक देने वाला डिजाइन होगा.

इस बदलाव में सिर्फ बार की शेप ही नहीं बल्कि उसमें मौजूद टैब और कंट्रोल के विजुअल डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, Light Theme में यह नया डिजाइन ज्यादा आसानी से नजर आएगा जबकि Dark Theme में अंतर कम दिखाई दे सकता है.

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iPhone जैसा लेकिन पूरी तरह कॉपी नहीं होगा

WhatsApp का नया Android डिजाइन iPhone ऐप के Floating Tab Bar से मिलता-जुलता बताया जा रहा है. iOS पर WhatsApp ने Apple के नए Liquid Glass डिजाइन के अनुरूप फ्लोटिंग और राउंडेड नेविगेशन एलिमेंट पेश किए हैं. Android पर भी इसी तरह का फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है.

हालांकि, Android ऐप में iPhone वाला डिजाइन हूबहू कॉपी नहीं किया जाएगा. WhatsApp Android के लिए अलग डिजाइन सिद्धांतों को फॉलो करेगा. इसलिए दोनों प्लेटफॉर्म पर नेविगेशन का एक्सपीरिएंस समान दिखने के बावजूद दोनों का विजुअल डिजाइन अलग रहेगा.

करीब तीन साल बाद फिर बदलेगा नेविगेशन

WhatsApp ने Android ऐप में मुख्य सेक्शन को Bottom Navigation में करीब तीन साल पहले शिफ्ट किया था. Beta वर्जन 2.23.10.6 के साथ Chats, Communities, Updates और Calls को स्क्रीन के नीचे लाया गया था. इससे यूजर्स के लिए इन सेक्शन के बीच स्विच करना आसान हुआ था.

अब कंपनी उसी नेविगेशन बार को एक नया रूप देने पर काम कर रही है. हालांकि, WhatsApp ने अभी यह पुष्टि नहीं की है कि नया डिजाइन कब तक सभी यूजर्स के लिए जारी होगा. फिलहाल यह डेवलपमेंट में है और फाइनल रिलीज से पहले इसमें और बदलाव भी किए जा सकते हैं.

WhatsApp में लगातार हो रहे डिजाइन बदलाव

यह WhatsApp Android में हाल के महीनों में हो रहे इंटरफेस बदलावों की कड़ी का हिस्सा है. कंपनी पहले भी ऐप को ज्यादा मॉडर्न और डिवाइस के नेविगेशन एक्सपीरिएंस के अनुरूप बनाने पर काम कर चुकी है. Meta ने खुद बताया है कि WhatsApp का डिजाइन बदलते समय कंपनी अच्छा एक्सपीरिएंस बनाए रखने और नेविगेशन को आसान रखने पर ध्यान देती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 29 Sep 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
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