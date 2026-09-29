WhatsApp में होने वाला है बड़ा बदलाव! Android यूजर्स को मिलेगा iPhone जैसा नया डिजाइन

WhatsApp Android यूजर्स के लिए ऐप का इंटरफेस जल्द बदल सकता है. कंपनी Android ऐप के Bottom Navigation Bar को नए डिजाइन में पेश करने की तैयारी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नया नेविगेशन बार iPhone पर मौजूद WhatsApp के इंटरफेस से काफी हद तक मिलता-जुलता नजर आएगा. हालांकि, Android के लिए इसका डिजाइन Google की डिजाइन गाइडलाइंस के अनुसार ही रखा जाएगा.

यह बदलाव फिलहाल WhatsApp Beta for Android के वर्जन 2.26.38.10 में डेवलपमेंट के स्तर पर देखा गया है. इसका मतलब है कि अभी इसे सभी बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है और आम यूजर्स तक पहुंचने में समय लग सकता है.

फ्लोटिंग बार जैसा दिखेगा नया नेविगेशन

नए डिजाइन में Bottom Navigation Bar स्क्रीन के बाकी हिस्से से थोड़ा अलग दिखाई देगा. इसके चारों तरफ Rounded Corners होंगे जिससे यह एक फ्लोटिंग बार जैसा नजर आएगा. यह मौजूदा नेविगेशन के मुकाबले में ज्यादा मॉडर्न लुक देने वाला डिजाइन होगा.

इस बदलाव में सिर्फ बार की शेप ही नहीं बल्कि उसमें मौजूद टैब और कंट्रोल के विजुअल डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, Light Theme में यह नया डिजाइन ज्यादा आसानी से नजर आएगा जबकि Dark Theme में अंतर कम दिखाई दे सकता है.

iPhone जैसा लेकिन पूरी तरह कॉपी नहीं होगा

WhatsApp का नया Android डिजाइन iPhone ऐप के Floating Tab Bar से मिलता-जुलता बताया जा रहा है. iOS पर WhatsApp ने Apple के नए Liquid Glass डिजाइन के अनुरूप फ्लोटिंग और राउंडेड नेविगेशन एलिमेंट पेश किए हैं. Android पर भी इसी तरह का फ्लोटिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है.

हालांकि, Android ऐप में iPhone वाला डिजाइन हूबहू कॉपी नहीं किया जाएगा. WhatsApp Android के लिए अलग डिजाइन सिद्धांतों को फॉलो करेगा. इसलिए दोनों प्लेटफॉर्म पर नेविगेशन का एक्सपीरिएंस समान दिखने के बावजूद दोनों का विजुअल डिजाइन अलग रहेगा.

करीब तीन साल बाद फिर बदलेगा नेविगेशन

WhatsApp ने Android ऐप में मुख्य सेक्शन को Bottom Navigation में करीब तीन साल पहले शिफ्ट किया था. Beta वर्जन 2.23.10.6 के साथ Chats, Communities, Updates और Calls को स्क्रीन के नीचे लाया गया था. इससे यूजर्स के लिए इन सेक्शन के बीच स्विच करना आसान हुआ था.

अब कंपनी उसी नेविगेशन बार को एक नया रूप देने पर काम कर रही है. हालांकि, WhatsApp ने अभी यह पुष्टि नहीं की है कि नया डिजाइन कब तक सभी यूजर्स के लिए जारी होगा. फिलहाल यह डेवलपमेंट में है और फाइनल रिलीज से पहले इसमें और बदलाव भी किए जा सकते हैं.

WhatsApp में लगातार हो रहे डिजाइन बदलाव

यह WhatsApp Android में हाल के महीनों में हो रहे इंटरफेस बदलावों की कड़ी का हिस्सा है. कंपनी पहले भी ऐप को ज्यादा मॉडर्न और डिवाइस के नेविगेशन एक्सपीरिएंस के अनुरूप बनाने पर काम कर चुकी है. Meta ने खुद बताया है कि WhatsApp का डिजाइन बदलते समय कंपनी अच्छा एक्सपीरिएंस बनाए रखने और नेविगेशन को आसान रखने पर ध्यान देती है.

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