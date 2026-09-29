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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीS26 FE, Find X9s या V70 Elite, तीनों की टेक्नोलॉजी में क्या फर्क?

S26 FE, Find X9s या V70 Elite, तीनों की टेक्नोलॉजी में क्या फर्क?

Samsung Galaxy S26 FE, Oppo Find X9s और Vivo V70 Elite एक ही सेगमेंट में होने के बाद फीचर्स के मामले में काफी अलग हैं. जानिए तीनों फोन के खास फीचर्स और इनकी टेक्नोलॉजी एक-दूसरे से कितनी अलग है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Sep 2026 10:22 AM (IST)
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  • वीवो V70 Elite सबसे किफायती, 90W चार्जिंग, IP69 रेटिंग.

एक ही प्राइस रेंज में स्मार्टफोन खरीदते समय सिर्फ ब्रांड देखना अब काफी नहीं है. डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी और सॉफ्टवेयर सपोर्ट जैसे फीचर्स में छोटा सा अंतर भी फोन के पूरे एक्सपीरियंस को बदल सकता है. Samsung Galaxy S26 FE, Oppo Find X9s और Vivo V70 Elite इसी वजह से अलग-अलग हार्डवेयर के साथ आते हैं.  तीनों में 120Hz डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, लेकिन इनके प्रोसेसर, बैटरी क्षमता, चार्जिंग स्पीड, कैमरा कॉन्फिगरेशन और सॉफ्टवेयर सपोर्ट में काफी अंतर है. तो आइए जानते हैं तीनों फोन में मिलने वाली टेक्नोलॉजी और फीचर्स एक-दूसरे से कितने अलग हैं. 

Samsung Galaxy S26 FE की खासियत

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Samsung Galaxy S26 FE में 6.7 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,080 x 2,340 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आता है. इसकी हाई ब्राइटनेस 1,900 निट्स तक है और HDR10+ का सपोर्ट मिलता है. फोन Android 17 पर आधारित One UI 9 के साथ आता है और Samsung 7 साल तक OS अपडेट और SMR देने का दावा करता है.

फोन में 3nm Exynos 2500 प्रोसेसर, 8GB LPDDR5X RAM और 256GB UFS 4.0 स्टोरेज है. इसमें 4,900mAh बैटरी के साथ 45W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग मिलती है. कैमरा सेटअप में 50MP मेन, 12MP अल्ट्रा वाइड और 8MP 3X टेलीफोटो कैमरा शामिल है. 

Oppo Find X9s में ज्यादा बैटरी और कैमरा हार्डवेयर

Oppo Find X9s में 6.59 इंच का AMOLED पैनल है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,256 x 2,760 पिक्सल रेजोल्यूशन देता है. इसकी पीक ब्राइटनेस 3,600 निट्स तक है और Dolby Vision सपोर्ट भी मिलता है. यह Android 16 आधारित ColorOS 16 पर चलता है, जबकि 5 साल के OS अपडेट और 6 साल के SMR मिलते हैं. 

इसमें 3nm MediaTek Dimensity 9500s चिपसेट, 12GB RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज दिया गया है. 7,025mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी 80W चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोन में तीनों रियर कैमरे 50MP के हैं, जिसमें 3X टेलीफोटो और 120-डिग्री अल्ट्रा वाइड कैमरा शामिल है. 

यह भी पढ़ें - एक छोटी गलती और WhatsApp Account Ban! इन 4 कामों से बचें

Vivo V70 Elite में क्या खास? 

Vivo V70 Elite में 6.59 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट, 1,260 x 2,750 पिक्सल रेजोल्यूशन और 5,000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस देता है. HDR10+ सपोर्ट के साथ फोन Android 16 आधारित OriginOS 6 पर चलता है. इसमें 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के SMR मिलते हैं.

फोन Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर, 12GB तक RAM और 512GB UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है. इसकी 6,500mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. कैमरे में 50MP मेन, 50MP 3X टेलीफोटो और 8MP अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है. 

कीमत और हार्डवेयर में बड़ा अंतर

भारत में Galaxy S26 FE की कीमत 8GB+256GB मॉडल के लिए 79,999 रुपये है. Oppo Find X9s का 12GB+256GB वेरिएंट 84,999 रुपये से शुरू होता है, जबकि Vivo V70 Elite की शुरुआती कीमत 8GB+256GB के लिए 66,999 रुपये है. इन तीनों फोन में IP रेटिंग भी दी गई है, Galaxy S26 FE को IP68 रेटिंग मिली है, जबकि Find X9s और V70 Elite IP69 रेटिंग के साथ आते हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 29 Sep 2026 10:22 AM (IST)
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