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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीPodcast सुनने वालों की लग गई लॉटरी! YouTube Premium में आया गेम-चेंजर फीचर

Podcast सुनने वालों की लग गई लॉटरी! YouTube Premium में आया गेम-चेंजर फीचर

YouTube New Feature: YouTube का नया On-the-Go Mode खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो पॉडकास्ट को देखने की बजाय सुनना ज्यादा पसंद करते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 31 May 2026 05:16 PM (IST)
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  • नए फीचर्स धीरे-धीरे Android और iOS यूजर्स के लिए जारी हो रहे।

YouTube New Feature: YouTube Premium यूजर्स के लिए पॉडकास्ट सुनने का अनुभव अब पहले से ज्यादा स्मार्ट और आसान होने जा रहा है. कंपनी ने कई नए फीचर्स पेश किए हैं जिनमें बेहतर प्लेबैक कंट्रोल, AI आधारित पॉडकास्ट सुझाव और उन्नत बैकग्राउंड लिसनिंग शामिल हैं. इन अपडेट्स का मकसद उन यूजर्स को बेहतर सुविधा देना है जो लंबे पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं और चलते-फिरते भी अपने पसंदीदा शो से जुड़े रहना चाहते हैं.

On-the-Go Mode से पॉडकास्ट सुनना होगा आसान

YouTube का नया On-the-Go Mode खास तौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो पॉडकास्ट को देखने की बजाय सुनना ज्यादा पसंद करते हैं. इस मोड में प्लेबैक कंट्रोल्स तक पहुंच पहले की तुलना में काफी आसान हो जाती है जिससे यूजर्स बिना किसी परेशानी के अपने पॉडकास्ट को नियंत्रित कर सकते हैं.

अगर आप यात्रा कर रहे हैं जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, टहल रहे हैं या किसी अन्य काम में व्यस्त हैं तब भी यह फीचर आपके लिए उपयोगी साबित होगा. इसकी मदद से आप कुछ ही टैप में पॉडकास्ट को आगे या पीछे कर सकते हैं और अन्य ऐप्स इस्तेमाल करते समय भी सुनना जारी रख सकते हैं. फिलहाल यह सुविधा Android पर YouTube Premium सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध कराई गई है जबकि iPhone यूजर्स को यह फीचर जल्द मिलने की उम्मीद है.

On-the-Go Mode के प्रमुख फायदे

इस फीचर के जरिए यूजर्स आसानी से पॉडकास्ट को फास्ट-फॉरवर्ड या रिवाइंड कर सकते हैं. प्लेबैक कंट्रोल्स तक पहुंच सरल हो जाती है और दूसरे ऐप्स इस्तेमाल करते समय भी ऑडियो बिना रुकावट चलता रहता है. साथ ही बैकग्राउंड में सुनने का अनुभव पहले से ज्यादा बेहतर हो जाता है.

Autospeed फीचर खुद एडजस्ट करेगा प्लेबैक स्पीड

YouTube ने Autospeed नाम का एक नया फीचर भी जोड़ा है. आमतौर पर यूजर्स को पॉडकास्ट की स्पीड खुद तय करनी पड़ती है लेकिन अब यह काम सिस्टम अपने आप करेगा. यह फीचर पॉडकास्ट की बातचीत और कंटेंट की गति को समझकर प्लेबैक स्पीड को एडजस्ट करता है. यदि बातचीत धीमी चल रही हो तो यह स्पीड बढ़ा सकता है जबकि किसी महत्वपूर्ण या जटिल जानकारी वाले हिस्से में स्पीड कम कर सकता है ताकि श्रोता कोई जरूरी बात मिस न करें.

इससे यूजर्स कम समय में ज्यादा कंटेंट सुन सकेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी भी आसानी से समझ पाएंगे. फिलहाल Android पर YouTube Premium यूजर्स को यह सुविधा मिल रही है जबकि iOS सपोर्ट जल्द आने वाला है.

Ask Music अब AI की मदद से सुझाएगा पॉडकास्ट

YouTube ने अपने Ask Music फीचर को भी अपग्रेड किया है. पहले यह केवल म्यूजिक रिकमेंडेशन देता था लेकिन अब AI की मदद से पॉडकास्ट भी सुझाएगा. यूजर्स अपनी पसंदीदा श्रेणी, मूड, पसंदीदा पॉडकास्ट या सुनने की आदतों के आधार पर नए पॉडकास्ट खोज सकते हैं.

आपको सिर्फ यह बताना होगा कि आप किस तरह का कंटेंट सुनना चाहते हैं इसके बाद YouTube का AI आपके लिए उपयुक्त शो की सिफारिश करेगा. यह सुविधा फिलहाल कुछ चुनिंदा देशों में YouTube Premium और YouTube Music Premium यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

चरणबद्ध तरीके से जारी हो रहे हैं अपडेट्स

YouTube इन सभी नए फीचर्स को धीरे-धीरे रोलआउट कर रहा है. On-the-Go Mode और Autospeed फिलहाल Android यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं, जबकि iPhone सपोर्ट आने वाले समय में जोड़ा जाएगा. वहीं AI आधारित पॉडकास्ट सुझावों वाला Ask Music फीचर अभी केवल कुछ देशों तक सीमित है.

इन नए अपडेट्स के जरिए YouTube पॉडकास्ट की दुनिया में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है. कंपनी का फोकस यूजर्स को अधिक व्यक्तिगत, स्मार्ट और सुविधाजनक अनुभव देने पर है ताकि वे अपने पसंदीदा पॉडकास्ट का आनंद पहले से बेहतर तरीके से ले सकें.

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Published at : 31 May 2026 05:16 PM (IST)
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