हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइंटरनेट बंद है फिर भी चलेगा UPI! 99% लोग नहीं जानते बिना डेटा के पेमेंट करने का ये सीक्रेट तरीका

इंटरनेट बंद है फिर भी चलेगा UPI! 99% लोग नहीं जानते बिना डेटा के पेमेंट करने का ये सीक्रेट तरीका

UPI Without Internet: *99# सेवा का इस्तेमाल करने पर कुछ टेलीकॉम कंपनियां मामूली शुल्क ले सकती हैं. यह सुविधा केवल उसी नंबर पर काम करेगी जो बैंक खाते से रजिस्टर्ड है.

By : हिमांशु तिवारी | Updated at : 31 May 2026 03:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • UPI PIN डालकर ऑफलाइन भुगतान को पूरा करें।

UPI Without Internet: आज के समय में ज्यादातर लोग UPI भुगतान के लिए Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. आमतौर पर इन ऐप्स को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बिना मोबाइल डेटा या Wi-Fi के भी UPI से पैसे भेजे जा सकते हैं. इसके लिए भारत में NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने *99# नाम की एक विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है जो फीचर फोन और स्मार्टफोन दोनों पर काम करती है.

ऑफलाइन UPI इस्तेमाल करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

इस सेवा का इस्तेमाल करने से पहले कुछ जरूरी शर्तें पूरी होनी चाहिए.

  • आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए.
  • UPI सेवा उसी नंबर पर एक्टिव होनी चाहिए.
  • फोन में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध होना चाहिए ताकि SMS और कॉल की सुविधा काम कर सके.

फोन में डायल करें *99#

सबसे पहले अपने मोबाइल के डायलर को खोलें और बैंक खाते से जुड़े नंबर से *99# डायल करें. यह सेवा भारत के अधिकांश बैंकों के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है.

Send Money ऑप्शन चुनें

कोड डायल करने के बाद स्क्रीन पर कई बैंकिंग सेवाओं का मेन्यू दिखाई देगा. इसमें Send Money, Request Money, Check Balance और My Profile जैसे विकल्प मौजूद होंगे. पैसे भेजने के लिए Send Money वाले विकल्प का नंबर दर्ज करें.

पैसे भेजने का तरीका चुनें

इसके बाद आपको ट्रांसफर का माध्यम चुनने का विकल्प मिलेगा. आप निम्न तरीकों से पैसे भेज सकते हैं. UPI ID के जरिए, मोबाइल नंबर के जरिए, बैंक अकाउंट और IFSC कोड के जरिए. अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करें.

प्राप्तकर्ता की जानकारी और राशि दर्ज करें

अब जिस व्यक्ति को पैसे भेजने हैं उसकी जानकारी भरें. चुने गए विकल्प के अनुसार मोबाइल नंबर, UPI ID या बैंक खाते की डिटेल दर्ज करनी होगी. इसके बाद ट्रांसफर की जाने वाली राशि दर्ज करें. आगे बढ़ने से पहले सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें. कुछ बैंक लेनदेन के साथ छोटा संदेश या टिप्पणी जोड़ने की सुविधा भी देते हैं.

UPI PIN डालकर भुगतान पूरा करें

अंतिम चरण में अपना UPI PIN दर्ज करें. PIN सत्यापित होते ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. ट्रांजैक्शन सफल होने पर आपको स्क्रीन पर पुष्टि संदेश दिखाई देगा और SMS के जरिए भी सूचना मिल जाएगी.

ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

*99# सेवा का इस्तेमाल करने पर कुछ टेलीकॉम कंपनियां मामूली शुल्क ले सकती हैं. यह सुविधा केवल उसी नंबर पर काम करेगी जो बैंक खाते से रजिस्टर्ड है. सेवा कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है जिससे इसका इस्तेमाल और आसान हो जाता है. इंटरनेट न होने की स्थिति में भी आप बैलेंस चेक करने और अन्य बेसिक UPI सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

WhatsApp का नया धमाका! अब सिर्फ सेकेंडों में करें Log Out, चैट्स भी नहीं होंगी गायब

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 31 May 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
UPI TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
AC के साथ स्टेबलाइजर यूज करें या नहीं? इन बातों को जानकर लें फैसला
AC के साथ स्टेबलाइजर यूज करें या नहीं? इन बातों को जानकर लें फैसला
टेक्नोलॉजी
इंटरनेट बंद है फिर भी चलेगा UPI! 99% लोग नहीं जानते बिना डेटा के पेमेंट करने का ये सीक्रेट तरीका
इंटरनेट बंद है फिर भी चलेगा UPI! 99% लोग नहीं जानते बिना डेटा के पेमेंट करने का ये सीक्रेट तरीका
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro में मिलेगा अब तक का सबसे धाकड़ कैमरा सेटअप, लेकिन जेब करनी पड़ सकती है ढीली
iPhone 18 Pro में मिलेगा अब तक का सबसे धाकड़ कैमरा सेटअप, लेकिन जेब करनी पड़ सकती है ढीली
टेक्नोलॉजी
भारत नहीं, यह देश बना इंटरनेट यूजर्स का सबसे बड़ा गढ़! आंकड़े जानकर रह जाएंगे हैरान
भारत नहीं, यह देश बना इंटरनेट यूजर्स का सबसे बड़ा गढ़! आंकड़े जानकर रह जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

IMD ने 10 राज्यों में जारी किया येलो अलर्ट | Weather Alert | Breaking | Monsoon 2026
France news: पेरिस में हंगामा, कई इलाकों में तनावपूर्ण माहौल | France protest
Toyota Innova, The people’s favorite, from celebrities to families | #toyota #toyotainnova #autolive
Kalyan Banerjee Attacked: Hooghly में भीड़ ने TMC सांसद को घेरा | Mamata | Abhishek | West Bengal
Ghaziabad Surya Case: DCP सिटी ने एनकाउंटर से ठीक पहले का बताया सच! | Asad | Khora News | CM Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Abhishek Banerjee Attack: पहले चोर-चोर के नारे और फिर फेंके गए अंडे-पत्थर... सोनारपुर में कैसे शुरू हुआ अभिषेक बनर्जी पर अटैक?
पहले चोर-चोर के नारे और फिर फेंके गए अंडे-पत्थर... सोनारपुर में कैसे शुरू हुआ अभिषेक बनर्जी पर अटैक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
TMC के पूर्व विधायक खोकन दास प्रयागराज से गिरफ्तार, जबरन वसूली के मामले में चल रहे थे फरार
TMC के पूर्व विधायक खोकन दास प्रयागराज से गिरफ्तार, जबरन वसूली के मामले में चल रहे थे फरार
क्रिकेट
फाइनल से पहले सचिन तेंदुलकर की इम्पैक्ट प्लेयर हटाने की मांग, एक गेंदबाज फेंके 5 ओवर; दिए कई सुझाव
फाइनल से पहले सचिन तेंदुलकर की इम्पैक्ट प्लेयर हटाने की मांग, एक गेंदबाज फेंके 5 ओवर; दिए सुझाव
साउथ सिनेमा
Karuppu BO: धुरंधर निकली सूर्या की 'करुप्पू', तमिल में 150 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 फिल्मों को पछाड़ा
बॉक्स ऑफिस: धुरंधर निकली सूर्या की 'करुप्पू', तमिल में 150 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, 3 फिल्मों को पछाड़ा
इंडिया
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
वेश्यावृत्ति कर रही हर महिला 'मजबूर' नहीं, पुनर्वास केंद्र में भेजने से पहले उसकी इच्छा जानना जरूरी: SC
इंडिया
'इतने नाजुक हैं कि एक अंडे से ही चोट लग गई', अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बोले दिलीप घोष
'इतने नाजुक हैं कि एक अंडे से ही चोट लग गई', अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बोले दिलीप घोष
ऑटो
अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट बनाएंगे आपकी कारें, BMW के इस फैसले के पीछे क्या है वजह?
अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट बनाएंगे आपकी कारें, BMW के इस फैसले के पीछे क्या है वजह?
जनरल नॉलेज
World No Tobacco Day: भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा तंबाकू, कौन सा राज्य इसमें नंबर वन?
भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा तंबाकू, कौन सा राज्य इसमें नंबर वन?
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget