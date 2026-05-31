Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom UPI PIN डालकर ऑफलाइन भुगतान को पूरा करें।

UPI Without Internet: आज के समय में ज्यादातर लोग UPI भुगतान के लिए Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. आमतौर पर इन ऐप्स को चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बिना मोबाइल डेटा या Wi-Fi के भी UPI से पैसे भेजे जा सकते हैं. इसके लिए भारत में NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने *99# नाम की एक विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है जो फीचर फोन और स्मार्टफोन दोनों पर काम करती है.

ऑफलाइन UPI इस्तेमाल करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

इस सेवा का इस्तेमाल करने से पहले कुछ जरूरी शर्तें पूरी होनी चाहिए.

आपका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक होना चाहिए.

UPI सेवा उसी नंबर पर एक्टिव होनी चाहिए.

फोन में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध होना चाहिए ताकि SMS और कॉल की सुविधा काम कर सके.

फोन में डायल करें *99#

सबसे पहले अपने मोबाइल के डायलर को खोलें और बैंक खाते से जुड़े नंबर से *99# डायल करें. यह सेवा भारत के अधिकांश बैंकों के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है.

Send Money ऑप्शन चुनें

कोड डायल करने के बाद स्क्रीन पर कई बैंकिंग सेवाओं का मेन्यू दिखाई देगा. इसमें Send Money, Request Money, Check Balance और My Profile जैसे विकल्प मौजूद होंगे. पैसे भेजने के लिए Send Money वाले विकल्प का नंबर दर्ज करें.

पैसे भेजने का तरीका चुनें

इसके बाद आपको ट्रांसफर का माध्यम चुनने का विकल्प मिलेगा. आप निम्न तरीकों से पैसे भेज सकते हैं. UPI ID के जरिए, मोबाइल नंबर के जरिए, बैंक अकाउंट और IFSC कोड के जरिए. अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करें.

प्राप्तकर्ता की जानकारी और राशि दर्ज करें

अब जिस व्यक्ति को पैसे भेजने हैं उसकी जानकारी भरें. चुने गए विकल्प के अनुसार मोबाइल नंबर, UPI ID या बैंक खाते की डिटेल दर्ज करनी होगी. इसके बाद ट्रांसफर की जाने वाली राशि दर्ज करें. आगे बढ़ने से पहले सभी जानकारी एक बार अच्छी तरह जांच लें. कुछ बैंक लेनदेन के साथ छोटा संदेश या टिप्पणी जोड़ने की सुविधा भी देते हैं.

UPI PIN डालकर भुगतान पूरा करें

अंतिम चरण में अपना UPI PIN दर्ज करें. PIN सत्यापित होते ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. ट्रांजैक्शन सफल होने पर आपको स्क्रीन पर पुष्टि संदेश दिखाई देगा और SMS के जरिए भी सूचना मिल जाएगी.

ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

*99# सेवा का इस्तेमाल करने पर कुछ टेलीकॉम कंपनियां मामूली शुल्क ले सकती हैं. यह सुविधा केवल उसी नंबर पर काम करेगी जो बैंक खाते से रजिस्टर्ड है. सेवा कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है जिससे इसका इस्तेमाल और आसान हो जाता है. इंटरनेट न होने की स्थिति में भी आप बैलेंस चेक करने और अन्य बेसिक UPI सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं.

यह भी पढ़ें:

WhatsApp का नया धमाका! अब सिर्फ सेकेंडों में करें Log Out, चैट्स भी नहीं होंगी गायब