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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAC के साथ स्टेबलाइजर यूज करें या नहीं? इन बातों को जानकर लें फैसला

AC के साथ स्टेबलाइजर यूज करें या नहीं? इन बातों को जानकर लें फैसला

AC Stabilizer Use Tips: एसी के साथ स्टेबलाइजर को यूज करना भले ही थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन यह बड़े नुकसान से बचा सकता है. इससे वॉल्टेज अप-डाउन होने पर एसी खराब होने का खतरा नहीं रहता.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 31 May 2026 03:45 PM (IST)
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  • एसी के साथ स्टेबलाइजर का उपयोग, पुराने मॉडलों के लिए आवश्यक.
  • आधुनिक एसी में बिल्ट-इन वोल्टेज प्रोटेक्शन, स्टेबलाइजर की आवश्यकता कम.
  • स्टेबलाइजर बिजली की खपत बढ़ाता है, साथ ही खरीद पर अतिरिक्त खर्च.
  • वोल्टेज में उतार-चढ़ाव से एसी को बचाकर बड़े नुकसान से बचाता है.

AC Stabilizer Use Tips: नया एसी खरीदते समय एक सवाल लोगों को बहुत परेशान करता है. यह सवाल है कि क्या एसी के साथ स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए या नहीं? इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी के साथ कई लोग स्टेबलाइजर यूज नहीं करते हैं. आजकल कई एसी में वॉल्टेज प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि स्टेबलाइजर के बिना एसी जल्दी खराब हो सकता है. इसलिए आज हम स्टेबलाइजर के यूज, इसकी जरूरत, ड्यूरैबिलिटी और कीमत समेत कुछ जरूरी चीजों की जानकारी लेकर आए हैं. इससे आपको स्टेबलाइजर यूज करने या न करने का फैसला लेने में आसानी होगी.

क्यों जरूरी है स्टेबलाइजर?

मॉडर्न एसी में बिल्ट-इन वॉल्टेज प्रोटेक्शन होती है. इसकी मदद से एसी अपने आप से 160V-290V के बीच के वॉल्टेज को खुद से हैंडल कर लेता है. यानी इसके लिए एक्स्ट्रा किसी डिवाइस को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. वहीं पुराने एसी की बात करें तो उनमें ऐसी प्रोटेक्शन नहीं मिलती. इसलिए स्टेबलाइजर जरूरी है. स्टेबलाइजर 130V-300V को आसानी से हैंडल कर लेता है. अगर आपके इलाके में पावर सप्लाई में वॉल्टेज अप-डाउन होते हैं और आपके पास पुराना मॉडल है तो स्टेबलाइजर जरूरी हो जाता है.

खर्चा बढ़ा देता है स्टेबलाइजर

कई लोग एसी के साथ-साथ वॉल्टेज की बिजली खपत को भी ध्यान में रखते हैं. एसी ऑन रहने तक स्टेबलाइजर भी ऑन रहता है. इसलिए यह 10-20W बिजली कंज्यूम कर लेता है, जो आपके बिल में मामूली इजाफा कर देता है. इसे खरीदने के लिए आपको 3,000-6,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं. वहीं अगर आप बिल्ट-इन वॉल्टेज-प्रोटेक्शन वाला मॉडल खरीदते हैं तो उसके लिए भी 4,000-8,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. 

बड़े नुकसान से कर सकता है बचाव

भले ही स्टेबलाइजर को खरीदना महंगा है, लेकिन यह हजारों रुपये के खर्चे से भी बचा सकता है. अगर अचानक से वॉल्टेज अप या डाउन होते हैं तो बिना इन्वर्टर के इसका सीधा असर एसी पर पड़ता है. वॉल्टेज फ्लक्चुऐशन से एसी जल्दी खराब हो सकता है और इसे रिपेयर कराने का खर्चा भी बड़ा है. ऐसी स्थिति में स्टेबलाइजर एक शील्ड की तरह काम करता है, जो पहले खुद पर इंपैक्ट ले लेता है और एसी के जरूरी पार्ट्स जैसे कंप्रेसर और सर्किट बोर्ड आदि को डैमेज होने से बचा लेता है. इसलिए फायदे-नुकसान को कंपेयर कर कन्कलुजन निकाला जाए तो स्टेबलाइजर यूज करना कुल मिलाकर फायदे का सौदा है.

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Published at : 31 May 2026 03:45 PM (IST)
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